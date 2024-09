Στους εκθεσιακούς χώρους της CIC η ανανεωμένη Mercedes GLB (φώτος)

Η Γερμανική εταιρεία, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην επιτυχία της GLB προχώρησε σε μια ουσιαστική ανανέωση κάνοντας το μοντέλο ακόμα πιο ελκυστικό

Η ανανεωμένη Mercedes-Benz GLB βρίσκεται ήδη στους εκθεσιακούς χώρους της CiC φέροντας σωρεία αναβαθμίσεων, τόσο σχεδιαστικές όσο και τεχνολογικές. Ένα μοντέλο που έκανε την εμφάνιση του στη γκάμα της Mercedes-Benz μόλις το 2019 περνώντας στις αγορές τον επόμενο χρόνο. Η Γερμανική εταιρεία, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην επιτυχία της GLB προχώρησε σε μια ουσιαστική ανανέωση κάνοντας το μοντέλο ακόμα πιο ελκυστικό εφοδιάζοντας το με ότι καλύτερο έχει να παρουσιάζει από πλευράς άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Εξωτερικά η ανανεωμένη Mercedes-Benz GLB ξεχωρίζει από το νέας σχεδίασης μπροστινό προφυλακτήρα και τη νέα γρίλια ενώ οι τονισμένες γωνίες διαμορφώνουν ένα δυναμικό σύνολο. Νέα και τα φωτιστικά σώματα LED ενώ στον βασικό εξοπλισμό της περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με καινούρια σχεδίαση. Στον προαιρετικό εξοπλισμό μπορεί κάποιος να διαλέξει και ζάντες έως και 20 ιντσών.

Αισθητά αναβαθμισμένο είναι και το εσωτερικό του μοντέλου, εκεί όπου δεσπόζει η ανεξάρτητη διπλή οθόνη. Ο βασικός εξοπλισμός της περιλαμβάνει μια οθόνη οργάνων 7 ιντσών και μια οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών, ενώ με το πακέτο advance plus package είναι διαθέσιμες δύο οθόνες 10,25 ιντσών στο βασικό εξοπλισμό.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο βασικός εξοπλισμός της GLB έχει αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό δίδοντας την ευκαιρία στον υποψήφιο αγοραστή για περισσότερες εξατομικεύσεις μέσα από μια σειρά προαιρετικών στοιχείων και προσφερόμενων πακέτων εξοπλισμού.

Το τιμόνι είναι επενδυμένο με δέρμα, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO και μαύρο ύφασμα με ανάγλυφα σχέδια.

Συνολικά υπάρχουν τέσσερα χρώματα εσωτερικών επενδύσεων.

Η ανανεωμένη GLB διαθέτει την τελευταία γενιά του MBUX με τη νέας σχεδίασης οθόνη να προσφέρει όλες τις πληροφορίες για τον οδηγό ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με το δικό του στιλ.

Μαζί και η έξυπνη φωνητική υποβοήθηση της μάρκας που πλέον διαθέτει περισσότερες δυνατότητες χάρη σε online υπηρεσίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν από την εφαρμογή Mercedes me. Το σύστημα μαθαίνει σιγά-σιγά τον οδηγό και απομνημονεύει τις ρυθμίσεις ή ακόμα τις διαδρομές που κάνει συνήθως. Την κατάλληλη στιγμή, προτείνει εξατομικευμένες λειτουργίες infotainment, άνεσης και οχήματος, απόλυτα προσαρμοσμένες στις συνθήκες οδήγησης.

Η Mercedes-Benz εφοδίασε τη νέα GLB με σωρεία συστημάτων υποβοήθησης ασφάλειας που διαθέτει ακόμα και σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών. Μερικά από αυτά είναι και το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, στάθμευση σε παράλληλες θέσεις με προβολή 360 μοιρών ενώ για πρώτη φορά η GLB προσφέρει την υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου με υποστήριξη από κάμερα κάμερα.

Το μοντέλο διατίθεται στην Κύπρο με τρεις επιλογές τετρακύλινδρων κινητήρων με ιπποδυνάμεις από 136 μέχρι 224 ίππους. Δύο βενζινοκινητήρες και ένα πετρελαιοκινητήρα, όλοι με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT επτά ή οκτώ ταχυτήτων.

Παράλληλα όλοι οι κινητήρες είναι ήπια υβριδικοί αφού διαθέτουν πρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt προσφέροντας περισσότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Επίσης εξασφαλίζει επίσης περισσότερη άνεση και επιτρέπει την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα με απενεργοποιημένο τον κινητήρα. Η γκάμα ξεκινά με τις εκδόσεις GLB180 και GLB200 με τον κινητήρα των 1332 κ.εκ απόδοσης 136 και 163 ίππων αντίστοιχα ενώ συνέχεια με τη δίλιτρη GLB 220 απόδοσης που διατίθεται με το μεταβλητό σύστημα τετρακίνησης 4MATIC. Με σύστημα τετρακίνησης και η κορυφαία της γκάμας GLB 250 με τους 224 ίππους. Ο δίλιτρος πετρελαιοκινητήρας εφοδιάζει τις GLB 20d και 220d με 150 και 190 ίππους αντίστοιχα.

