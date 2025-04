Αυτό είναι το νέο Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land

Αν έχετε παίξει κάποιο από τα πρόσφατα παιχνίδια Atelier, τότε πιθανότατα δεν θα εκπλαγείτε από το Atelier Yumia με την πρώτη ματιά.

Μετά από δεκάδες παιχνίδια του franchise, θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν δύσκολο για ένα γνωστό franchise να καινοτομήσει και να παραμείνει ενδιαφέρον σε μια εποχή όπου τα video games από άποψη γραφικών, ήχου και storytelling γίνονται όλο και καλύτερα. Η εταιρεία πίσω από το Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land φαίνεται ότι τα έχει καταφέρει!

Αυτό είναι ακόμα ένα video παρουσίασης, αυτή τη φορά του Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες για όλες τις κονσόλες – past και next gen. Το franchise είναι επίσης διαθέσιμο για πρώτη φορά στην πλατφορμα της XBOX !

Ευχαριστίες στην CD MEDIA για την παροχή του video game για το σημερινό μας video review!

Το παιχνίδι προσφέρει πιο συναρπαστική μάχη, βελτιωμένα γραφικά, και ένα εντελώς νέο σύστημα κατασκευής που σας επιτρέπει να προσθέσετε την προσωπική σας πινελιά στον γύρω κόσμο.

Αν έχετε παίξει κάποιο από τα πρόσφατα παιχνίδια Atelier, τότε πιθανότατα δεν θα εκπλαγείτε από το Atelier Yumia με την πρώτη ματιά. Οι τρεις βασικοί πυλώνες που υπάρχουν από την αρχή της σειράς είναι ακόμα εκεί: εξερεύνηση, όπου τρέχετε συλλέγοντας πόρους και λύνοντας γρίφους, μάχη, όπου πολεμάτε εχθρούς με μια ομάδα γεμάτη anime φίλους, και σύνθεση, όπου συνδυάζετε τους πόρους σας σε αλχημικές δημιουργίες που σας κάνουν πιο δυνατούς.

Η εξερεύνηση εχει κάποιες βελτιώσεις σε σύγκριση, όπως το να έχετε ένα όπλο για να ζαλίζετε εχθρούς και να συλλέγετε πόρους από απόσταση, γραμμές zip που σας βοηθούν να περιηγηθείτε στον χάρτη πιο εύκολα μόλις βρείτε και ενεργοποιήσετε και τις δύο πλευρές της γραμμής, και, κυρίως, μια μοτοσικλέτα για να περιηγηθείτε πιο εύκολα.

Το Atelier Yumia επίσης ανανεώνει τα πράγματα προσθέτοντας μια τέταρτη σημαντική δραστηριότητα στη λίστα των πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε καθώς εξερευνάτε και ανεβαίνετε επίπεδο: την ικανότητα να χτίζετε και να προσαρμόζετε οικισμούς σε όλο τον χάρτη του κόσμου.

Με όλα αυτές τις διαφορές ίσως δεν έγινε παρόμοια δουλειά όσο αφορά την ιστορία. Οι χαρακτήρες της αναμφισβήτητα επικής και περίπλοκης ιστορίας που αρχίζει να αναπτύσσεται στις πρώτες ώρες δεν είναι κακοί με κανένα τρόπο, αλλά καταντουν λίγο προβλέψιμοι και επαναλαμβάνουν πολλά από τα θέματα που έχουμε δει από τα JRPG του παρελθόντος. Χρειαζεται λίγο περισσότερος χρόνος για να αρχίσει η ιστορία να κυλάει ή για τους χαρακτήρες να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό !

Αν τα JRPG παιχνίδια και ειδικά με το στοιχείο του anime είναι τα αγαπημένα σας τότε το Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land είναι για εσάς! Παίξτε και πείτε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σας!