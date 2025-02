Η Βασίλισσα του λευκωσιάτικου καρναβαλιού, έστησε Προύντζο και Κωνσταντίνου και έγινε viral!

Σε ρυθμούς καρναβαλιού κινείται η Κύπρος, μαζί και η Λευκωσία! Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς την ερχόμενη Κυριακή, αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες μικρούς και μεγάλους, αφού έχει πλέον καταστεί θεσμός.

Φυσικά για να πάνε όλα καλά, θα πρέπει η φετινή Βασίλισσα του Καρναβαλιού, να μην... στήσει τους καρναβαλιστές, αφού όπως φαίνεται στο χιουμοριστικό βίντεο, η γνωστή influencer Pan Dragomir, μάλλον δεν τα πάει καλά με το ρολόι!

Πρωταγωνιστές στο βίντεο, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας Κωνσταντίνου, οι οποίοι περιμένουν... καρτερικά την Βασίλισσα Pan Dragomir για να αρχίσουν οι εορτασμοί, αρχής γενομένης από σήμερα Τσικνοπέμπτη, όπου το κέντρο της Πρωτεύουσας -όπως κάθε χρόνο- θα μυρίσει σούβλες.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Το πρόγραμμα του Δήμου Λευκωσίας εκδηλώσεων αναλυτικά

Ο Δήμος Λευκωσίας, συνεχίζοντας να στηρίζει τις σημαντικές εκδηλώσεις των συνενωμένων δήμων, πραγματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025, για να ανακοινώσεις τις φετινές εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη και την καρναβαλίστικη παρέλαση.

Το φετινό JOYE Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2025, με κύριο χορηγό την Τράπεζα Κύπρου, υπόσχεται να φέρει κοντά όλους τους πολίτες, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να συμμετέχουν στη γιορτή.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε τη χαρά του για την υποστήριξη του Δήμου Λευκωσίας σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως το Καρναβάλι Αγλαντζιάς. Επισήμανε ότι με τη στήριξη σημαντικών φορέων και της Τράπεζας Κύπρου, φέτος θα παρουσιαστεί ένα ξεχωριστό καρναβάλι, το οποίο θα αναδείξει την πόλη και θα προσφέρει στους πολίτες στιγμές διασκέδασης και ενέργειας.

Η κορύφωση της εκδήλωσης θα είναι η Καρναβαλίστικη Παρέλαση στην Αγλαντζιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ. από τη Λεωφόρο Κερύνειας και θα καταλήξει στην οδό Αρχαίων Σόλων, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών. Η παρέλαση θα συνοδεύεται από μουσική και ενέργεια, ενώ αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 8.000 συμμετέχοντες και θεατές.

Μετά την παρέλαση, θα ακολουθήσει πάρτι στην περιοχή με παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, ποτό και πολλές εκπλήξεις. Οι καλύτερες ομάδες της παρέλασης θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα.

Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην Τράπεζα Κύπρου για τη στήριξή της και στο ΡΙΚ για την ευγενική χορηγία και τη ζωντανή κάλυψη της παρέλασης.

Το Καρναβάλι Λευκωσίας 2025 στηρίζεται από σημαντικούς χορηγούς όπως Café Nero, Cablenet, Φούρνοι Ζορπά και Φούρνοι Βιέννα, SuperFm και Landas οι οποίοι συνδράμουν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, έχουν ληφθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παρακαλούμε το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες των τροχονόμων και τα σήματα τροχαίας για την αποφυγή καθυστερήσεων. Η πλανοδιοπώληση θα επιτρέπεται μόνο σε προκαθορισμένα σημεία και με την απαραίτητη άδεια.

Ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Αντρέας Κωσταντίνου, με τη δική του σειρά, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό που ο θεσμός αγκαλιάστηκε και αναβαθμίστηκε από το Δήμο Λευκωσίας και με την παρουσία της Βασίλισσας μας που έχει αυτό το Pan, θέλουμε να περάσει το μήνυμα στους πολίτες ότι το φετινό καρναβάλι είναι PAN Λευκωσιάτικο και κάλεσε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν

Κλείνοντας η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπή Λεώνη Ορφανίδου, προσκαλεσε το κοινό να συμμετάσχει στην Τσικνοπέμπτη στους πεζόδρομους του Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας. Η εκδήλωση, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025, διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Καταστηματαρχών Πεζοδρόμων Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης και το Δήμο Λευκωσίας. Από τις 11:45 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το κέντρο θα πλημμυρίσει με καρναβαλίστικες δράσεις και μουσική, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση με τη Βασίλισσα του Καρναβαλιού Αγλαντζιάς επάνω στο άρμα του Δήμου Λευκωσίας, με τη μουσική συνοδεία της Στρατιωτικής Μουσικής Εθνικής Φρουράς στους πεζόδρομους των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου, με έναρξη από το άνοιγμα Λήδρας και Ονασαγόρου και θα μεταδώσουν σε όλους τον ρυθμό του καρναβαλιού με κέφι, χορό και διασκέδαση. Στις 17:30 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει η μουσική μπάντα του «Μουσικών Καφενείο» και οι χορευτές του Latin and Greek School of Dance στην Ονασαγόρου και στις 18:30 η μουσική μπάντα του «Καθ΄ οδόν» στο τέρμα Λήδρας, με πολύ κέφι και χορό από τους χορευτές του Latin and Greek School of Dance, όπου θα διασκεδάσουν μαζί με τους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί όλους για την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, και προσκαλεί τους πολίτες να ζήσουν τη μαγεία του καρναβαλιού και να διασκεδάσουν με την οικογένεια και τους φίλους τους.