Αυστραλία: Σε ευθανασία κοπαδιού από ψευδόρκες προχωρούν οι Αρχές - Ξεβράστηκαν σε παραλία (φώτος και βίντεο)

Σε ευθανασία περίπου 90 ψευδορκών που επέζησαν από μαζική προσάραξη σε απομακρυσμένη παραλία αποφάσισαν να προχωρήσουν οι Αρχές στην Αυστραλία.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην περιοχή δήλωσε ότι οι περίπλοκες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη τη διάσωσή τους.

Ήταν μέρος ενός κοπαδιού αποτελούμενο από 157 μέλη που προσάραξαν κοντά στο ποτάμι Άρθουρ, στα βορειοδυτικά του νησιού. Οι υπόλοιπες πέθαναν λίγο μετά την προσάραξη.

epa11906431 An undated handout photo made available by the Department of Natural Resources and Environment Tasmania (NRE Tas) on 19 February 2025 shows a person assisting a group of whales after they stranded near Arthur River on Tasmania's west coast, Australia. Australian authorities will euthanize dozens of false killer whales after rescue efforts failed to save a pod of 157 that stranded on a remote beach near Arthur River, on Tasmania's north-west coast, officials announced on 19 February. EPA/DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TASMANIA HANDOUT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUTHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES