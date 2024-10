Ο «Π» στο Palais Pallavicini και στη λίμνη Neusiedl: Η Huawei τίμησε την 5η επέτειο της πρωτοβουλίας TECH4ALL (φώτος & βίντεο)

Η πρωτοβουλία TECH4ALL ξεκίνησε το 2019 και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ καθώς αξιοποιεί την τεχνολογία.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Η λίμνη Neusiedl περιμετρικά της οποίας είναι τοποθετημένες 56 συσκευές με τις οποίες γίνεται ακουστική παρακολούθηση των πουλιών.

Η Huawei διοργάνωσε στις 7-8 Οκτωβρίου στην Αυστρία το Φόρουμ «Καινοτομίες για τη Βιοποικιλότητα» για να τιμήσει την πέμπτη επέτειο του προγράμματος TECH4ALL. Στον τομέα του περιβάλλοντος, η Huawei TECH4ALL, έχει πραγματοποιήσει έργα προστασίας της φύσης σε 53 προστατευόμενες περιοχές με παγκόσμιους και τοπικούς εταίρους σε δασικά, υγροτοπικά και ωκεάνια οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Το Φόρουμ «Καινοτομίες για τη βιοποικιλότητα» επικεντρώθηκε σε έργα TECH4ALL για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων της παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στο οικοσύστημα υγροτόπων γύρω από τη λίμνη Neusiedl της Αυστρίας που έγιναν σε συνεργασία με το «Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel» και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Για την πέμπτη κατά σειρά διοργάνωση δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Αυστρία και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία φέρνει επανάσταση στην προστασία της βιοποικιλότητας. Ο «Π» ήταν στα Μέσα Ενημέρωσης που είχαν την τύχη να μεταβούν στην Αυστρία μετά από πρόσκληση της Huawei Κύπρου και μέσα από διαδραστικές δοκιμασίες και εξερευνώντας τη φύση να μάθει λεπτομέρειες για το έργο TECH4ALL, ενώ παρακολούθησε και την πρεμιέρα του ολοκαίνουργιου ντοκιμαντέρ του Discovery Channel «Being Digi-Sapiens» - Part 3.

Την πρώτη ημέρα μεταφερθήκαμε στο Palais Pallavicini, ένα μεγαλεπήβολο ιστορικό κάστρο που βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της Βιέννης. Διοργανώθηκε ένα gala dinner στο οποίο οι ομιλητές Gavin Allen, executive editor in chief της Huawei και Radoslaw Kedzia, senior vice president της Huawei Europe μας έδωσαν κάποιες αρχικές, κατευθυντήριες πληροφορίες για να μας εντάξουν στο νόημα της πρωτοβουλίας TECH4ALL. Έπειτα, ακολούθησε συζήτηση με την Discovery Executive Producer του Discovery Channel, Rachel Barkley (online), με τον Co - Founder & CEO of Probotek, Γιώργο Δελαπόρτα.

Όπως αναφέρθηκε, το καινοτόμο πρόγραμμα TECH4ALL ξεκίνησε το 2019 και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ καθώς αξιοποιεί την τεχνολογία και χρησιμοποιεί συνεργασίες για να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο σε τέσσερις τομείς: το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την υγεία και την ανάπτυξη. «Τα τελευταία πέντε χρόνια, το πρόγραμμα TECH4ALL της Huawei έχει αποδείξει πως η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή δύναμη για το καλό, αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες προκλήσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και την ψηφιακή ένταξη», δήλωσε ο Harvey Zhang, διευθύνων σύμβουλος της Huawei Αυστρίας.​

​Σε ένα άλλο σημείο στο οποίο δόθηκε έμφαση ήταν η πρωτοβουλία της ελληνικής νεοφυούς επιχείρησης Probotek η οποία στο νέο της έργο χρησιμοποιεί αισθητήρες, drones, AI και 5G προκειμένου να ανιχνεύσει και να προλάβει δασικές πυρκαγιές. Όπως εξήγησε ο Co - Founder & CEO of Probotek, Γιώργος Δελαπόρτας, τα drones μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο βιντεοσκοπημένο υλικό από τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς. Η Huawei και η Cyta σε συνεργασία με την Probotek είχαν παρουσιάσει πέρσι ένα πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς στο νησί μας. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης στα πρώτα «χρυσά 15 λεπτά» από τον εντοπισμό μιας δασικής πυρκαγιάς, να ενημερώνει τους κατοίκους για τις διαδρομές εκκένωσης και να σχεδιάζει τις διαδρομές για τα πυροσβεστικά οχήματα και τα ασθενοφόρα.

Το φόρουμ εξέτασε επίσης την επιτυχία ενός συστήματος φιλτραρίσματος με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη που σχεδιάστηκε για την προστασία του άγριου σολομού του Ατλαντικού της Νορβηγίας από πιθανή εξαφάνιση λόγω του ροζ σολομού. Το πιλοτικό πρόγραμμα το 2023 φιλτράρισε με επιτυχία 6.000 εισβολείς σολομού και οι προσδοκίες είναι μεγάλες ότι αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα ποτάμια συστήματα της Νορβηγίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρακολουθήσαμε το ντοκιμαντέρ του Discovery «Being Digi Sapiens - Part 3». Το «Being Digi-Sapiens» είναι μια σειρά από βίντεο που επιδεικνύουν την αξία που φέρνει η τεχνολογία στις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Ουσιαστικά, αναδεικνύει τη συνεργασία της Huawei με εταίρους για την ανάπτυξη μιας πιο έξυπνης, υγιέστερης και βιώσιμης ζωής. Λόγω του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η νοημοσύνη και η δημιουργία έξυπνων συστημάτων είναι παγκόσμιες τάσεις, η συνδεσιμότητα πλέον αποτελεί το θεμέλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτό τοποθετεί τους παρόχους υποδομών ΤΠΕ, όπως η Huawei, στο κέντρο των καινοτομιών που μεταμορφώνουν τον κόσμο της τεχνολογίας. Αναλυτικότερα, το τρίτο επεισόδιο, «Σύνδεση με τη φύση», ακολουθεί τη Σουηδή εφευρέτρια, ρομποτίστρια και YouTuber Simone Giertz να ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη. Στη Φινλανδία, τονίζει πως το 5G δεν είναι μόνο γρήγορο αλλά υποστηρίζει αξιόπιστο Wi-Fi σε δυσπρόσιτα μέρη. Στην Ελλάδα, δοκιμάζει ένα καινοτόμο σύστημα για τον εντοπισμό και την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών πριν αυτές ξεφύγουν από τον έλεγχο. Ουσιαστικά η Simone δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στην πλανητική διαχείριση.

Με το πέρας της παρουσίασης του έργου ακολούθησε gala dinner όπου είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τα άτομα που στελεχώνουν τη Huawei και να υποβάλουμε ερωτήσεις.

Τη δεύτερη ημέρα του φόρουμ πραγματοποιήθηκε μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου στον χώρο δεξιώσεων Kolarik am Prater με ομιλητές τους: Wiestaw Klimiuk, Head of the Nature Conservation Team του National Park, τον Vegard Kjenner, CTO της Huawei Tecnologies Norway, τον Harald Grabenhofen, Head of Monitoring Research and Citizen Science του Nationalpark Neusiedler See, τον Radoslaw Kedzia, Senior Vice President της Huawei Europe και την Κυριακή Σπύρου Μιχαήλ, Director του κυπριακού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Terra Cypria. Με το πέρας του συνεδρίου αποβιβαστήκαμε στα λεωφορεία με σκοπό να επισκεφτούμε τη λίμνη Neusiedl για να δούμε πώς λειτουργεί η λύση TECH4ALL στην πράξη και η μετασχηματιστική επίδραση που μπορούν να έχουν οι ευφυείς ψηφιακές τεχνολογίες στη διατήρηση της φύσης.

Να σημειωθεί πως η λίμνη είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκεται στην επαρχία Μπούργκενλαντ της Αυστρίας. Καλύπτει 18.000 εκτάρια και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ζώνη καλαμιών της Ευρώπης. Βρίσκεται υπό προστατευόμενο καθεστώς ως μέρος του εθνικού πάρκου Neusiedler See - Seewinkel. Βρίσκεται στην κεντρική ζώνη του εθνικού πάρκου, φιλοξενεί έναν θησαυρό ειδών που εξαρτώνται από υγροτόπους, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας σειράς απειλούμενων ειδών πτηνών με σημαντικούς εθνικούς και διεθνώς σημαντικούς πληθυσμούς. Είναι επίσης ένας απαραίτητος σταθμός για χιλιάδες αποδημητικά πτηνά και παρέχει ενδιαιτήματα για ένα ευρύ φάσμα ειδών αμφιβίων και θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερίδων που αναζητούν τροφή.

Μαθαίνοντας δίπλα στη φύση

Φτάσαμε στη λίμνη, η οποία βρίσκεται λίγο πιο έξω από την Αυστρία και μετά διανύσαμε μια τεράστια απόσταση μέσα στο NationalPark Neusiedler See - Seewikinkel, το Εθνικό Δασικό Πάρκο της Αυστρίας. Οι εικόνες που αντικρίσαμε ήταν υπέροχες με ένα καταπράσινο τοπίο να περιβάλλει τους δρόμους. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν αμπελώνες με σταφύλια, ψηλή βλάστηση και καρποφόρα δέντρα. Μετά από αυτό το συναρπαστικό θέαμα, σταματήσαμε στον σταθμό του εθνικού πάρκου και χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Στη μία οι δημοσιογράφοι και στην άλλη οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Αποβιβαστήκαμε ξανά σε λεωφορεία για να πάμε στη λίμνη Seewiknel. Ο υπεύθυνος του χώρου, μας είπε ότι πρέπει να περπατήσουμε πολύ προσεκτικά ο ένας δίπλα από τον άλλο για να φτάσουμε στη λίμνη Seewiknel. Διανύσαμε μια διαδρομή γεμάτη από πυκνή βλάστηση καλαμιών. Μετά από περίπου οκτώ λεπτά φτάσαμε στη λίμνη. Είχαμε τον χρόνο να απολαύσουμε το θέαμα, με κιάλια ή χωρίς.

Να σημειωθεί πως η Huawei χρηματοδοτεί δύο προγράμματα στη λίμνη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν 56 τοποθετημένες συσκευές. Όπως εξήγησε ο υπεύθυνος του πάρκου, με αυτές τις συσκευές γίνεται ακουστική παρακολούθηση. «Θέλαμε να καλύψουμε μια τεράστια περιοχή, οπότε χρειαζόμασταν πολλές συσκευές», ανέφερε. Η Huawei παρέχει μέσω της πρωτοβουλίας TECH4ALL βοήθεια για τη βιοακουστική παρακολούθηση. Το σύστημα guardian, ένα ανεξάρτητο κουτί το οποίο έχει ηλιακούς συλλέκτες, ώστε να έχει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια, έχει μικρόφωνο με το οποίο καταγράφονται οι ήχοι των πουλιών. Με δύο κεραίες έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και έτσι τα αρχεία ήχου που καταγράφει τα οποία είναι μόνο για 24 ώρες - ανεβαίνουν μέσω του δικτύου 5G της κινητής τηλεφωνίας. Ουσιαστικά, συλλέγει πολλά δεδομένα σε ένα σύννεφο και στη συνέχεια μπορεί να τα αναλύσει. «Μέσα στις offline συσκευές είναι τοποθετημένο ένα μικροσκοπικό μικρόφωνο, μια κάρτα sd όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία και με μια μεγάλη μπαταρία. Οι συσκευές μπορούν να μείνουν στο σημείο τρεις μέχρι τέσσερις μήνες στο πεδίο και στη συνέχεια συλλέγονται, κατεβάζοντας τα δεδομένα και κατόπιν γίνεται ανάλυσή τους».

Από το 2021, οι συσκευές παρακολούθησης ήχου έχουν συλλέξει περισσότερα από 2 εκατομμύρια μεμονωμένα αρχεία ήχου 69 ειδών πουλιών. Όπως εξήγησε ο υπεύθυνος του πάρκου, αυτό το τεράστιο σύνολο δεδομένων στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης της διατήρησης του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ελεγχόμενων πυρκαγιών για την αναζωογόνηση των γερασμένων καλαμιώνων και την ενίσχυση της συνολικής βιοποικιλότητας μέσω της κατανόησης των προτιμήσεων των ενδιαιτημάτων των επιμέρους ειδών που μελετήθηκαν. «Τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει γίνει σχεδόν καμία συγκομιδή καλαμιού, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους». Εξήγησε πως λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, οι συσκευές πρέπει να τοποθετηθούν πάνω από το καλάμι ώστε να μπορεί να καταγραφεί όλος ο ήχος. «Αν τοποθετηθούν πιο κάτω δεν θα καταγράψει όλο τον ήχο».

Να σημειωθεί πως με το πέρας της παρουσίασης από τον υπεύθυνο του εθνικού δασικού πάρκου δόθηκε για λίγα λεπτά η δυνατότητα στον καθένα μας να κινηθεί ελευθέρα μέσα στον κάμπο και να βγάλει φωτογραφίες. Έπειτα, αφού είχαν πλέον ολοκληρωθεί οι δύο ημέρες παρουσίασης του έργου, αποβιβαστήκαμε στα λεωφορεία και επιστρέψαμε πίσω στη Βιέννη όπου ο καθένας ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα έως ότου γίνει η επιβίβαση στο αεροπλάνο και η επιστροφή μας στην πατρίδα.