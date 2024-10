Review : The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Όπως φάνηκε το 2024 είναι η χρονιά των πριγκιπισσών για την Nintendo αφού η πριγκίπισσα PEACH και ZELDA πήραν το δικό τους video game στο Nintendo Switch! Αν όλα πάνε καλά, οι περιπέτειες της Zelda στο βασίλειο της Hyrule θα είναι το ξεκίνημα για παρόμοιου μοτίβου video games στο franchise του The Legend of Zelda!

Καλωσορίσατε στην παρουσίαση του ολοκαίνουριου THE LEGEND OF ZELDA : ECHOES OF WISDOM αποκλειστικά στο Nintendo Switch! Όπως πάντα, ευχαριστίες στη CD MEDIA για την παροχή και αυτού του παιχνιδιού!

Τα καλά νέα είναι ότι τα στοιχεία των πιο παλιών παιχνιδιών THE LEGEND OF ZELDA που αγαπήσαμε, επιστρέφουν. Κάνοντας αυτό το παιχνίδι ένα back to basics που οι fans της σειράς θα αγαπήσουν. Και ας μην ελέγχουμε τον Link αυτή τη φορά. Ή τον ελέγχουμε? Το αφήνω ως εδώ γιατί θέλω να μείνω όσο spoiler free μπορώ στο σημερινό video!

Στο παιχνίδι η αλλαγή του χαρακτήρα είναι σημαντική με την έννοια ότι όλο το παιχνίδι γυρίζει γύρω από την πριγκίπισσα. Βρισκόμαστε στο βασίλειο της και οι χαρακτήρες με τους οποίους αλληλοεπιδρούμε τη γνωρίζουν και αντιδράνε ανάλογα. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Link στα δικά του video games.

H Zelda δεν είναι μόνη της στην νέα της περιπέτεια. Μαζί της το Tri που τη συνοδεύει όπου και αν πάει και της δίνει στην αρχή του παιχνιδιού το ραβδί με το οποίο μπορεί να δημιουργεί echoes, δηλαδή αντίγραφα αντικειμένων άψυχων και μη, δηλαδή ακόμα και τεράτων – το μόνο catch είναι ότι πρέπει πρώτα να εξουδετερώσουμε τα τέρατα για να μπορέσουμε να τα προσθέσουμε στο library των echoes που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Τα echoes των τεράτων όμως είναι φίλοι μας και πάνε ενάντια σε άλλα τέρατα. Για αυτό, μπορεί να μην έχουμε σπαθί όπως του link, έχουμε όμως τα echoes! Αν και στην πορεία βρίσκουμε το σπαθί του Link.. οκ no spoilers!

To Echoes of Wisdom φυσικά δανείζεται το στυλ γραφικών και οπτικής γωνίας που είδαμε και αγαπήσαμε στο Link’s Awakening. Παραδοσιακό σύστημα μάχης και συλλογή ρουπιών μας περιμένει σε περιβάλλον 2D. Μπορούμε να το ονομάσουμε open world video game με την έννοια ότι μπορούμε να πάμε σε όποιο κομμάτι του χάρτη μπορούμε πάντα με τη βοήθεια της φαντασίας μας για το πώς μπορεί η Zelda για παράδειγμα να σκαρφαλώσει στα δέντρα.. βάζοντας φυσικά echoes από 3-4 κρεβατάκια το ένα πάνω στο άλλο για να πατήσει και να ανεβεί εκεί που θέλει. Το παιχνίδι μας αφήνει να χρησιμοποιήσουμε τα echoes όπως εμείς θέλουμε σεβόμενο πάντα τους κανόνες της βαρύτητας..

Το παιχνίδι δανείζεται στην πλειοψηφία του τις περιοχές που ξέρουμε καλά από το Breath of the Wild και Tears of the Kingdom. Στον χάρτη για παράδειγμα θα βρούμε νότιο-δυτικά την έρημο Gerudo, και νοτιο-ανατολικά την ζούγκλα με τις βροχές και αστραπές.

Όσο αφορά την ιστορία του παιχνιδιού, μεγάλα χάσματα ή αν προτιμάτε σχίσματα εμφανίζονται σε όλη την χώρα, καταπίνοντας κυριολεκτικά τους κατοίκους και τα κτίρια βάζοντας τα σε μια παράλληλη διάσταση που παραμένουν στάσιμα στο χρόνο. Αποστολή μας με το Tri είναι να μπούμε μέσα σε αυτά τα σχίσματα και τα επιδιορθώσουμε τη ζημιά που έγινε και να επαναφέρουμε τους κατοίκους στην κανονική τους διάσταση.

Υπάρχει και κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που μας αποκαλύπτεται στην αρχή του παιχνιδιού και δεν το θεωρώ προσωπικά spoiler για την εξέλιξη για αυτό θα σας το πω : Η Zelda και ο Link στο χρονικό αυτό σημείο της περιπέτειας, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ!

Η Nintendo φαίνεται να έχει συνδυάσει το παρόν και το παρελθόν της σειράς παιχνιδιών THE LEGEND OF ZELDA κρατώντας πάντα τα καλύτερα στοιχεία από κάθε παιχνίδι που πέρασε από τις κονσόλες της.

Το παιχνίδι συστήνεται για μικρούς και μεγάλους, παλιούς αλλά και νέους fans της σειράς και μακάρι αυτό να είναι η αρχή και γιατί όχι το καλούπι για τα επόμενα 2D Legend of Zelda video games.