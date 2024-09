Ταξιδέψτε και εξερευνήστε γνώριμα μέρη από τον κόσμο του STAR WARS με το "STAR WARS : OUTLAWS"

To gameplay θα θυμίσει σε κάποιους το Assasin’s Creed ειδικά με τον τρόπο που η Kay περπατά αθόρυβα πίσω από τον εχθρό της για να τον ακινητοποιήσει. Και αυτό φυσικά το βάζουμε στα θετικά αφού και τα 2 παιχνίδια είναι της Ubisoft !

Επιτέλους το πρώτο open world STAR WARS video game κυκλοφόρησε για το PC και όλες τις κονσόλες νέας γενεάς! Το STAR WARS OUTLAWS είναι γεγονός και είμαι εδώ για να του ρίξουμε μια ματιά μιας και η UBISOFT μας έδωσε την ευκαιρία να το παίξουμε στο PS5 και για αυτό την ευχαριστούμε!

Είμαι ο Dimitri G και αυτή είναι η παρουσίαση του ολοκαίνουριου STAR WARS OUTLAWS! Αν σας αρέσει το βίντεο κάντε like και γιατί όχι και subscribe για να μην χάνετε μελλοντικά video reviews.

Η ιστορία μας παίρνει χρονικά μεταξύ των ταινιών STAR WARS THE EMPIRE STRIKES BACK και RETURN OF THE JEDI! Ο χαρακτήρας που έχουμε αναλάβει είναι η Kay Vass μια έξυπνη κλέφτρα μεγαλωμένη στην πόλη Canto Bight γνωστή για τα καζίνο και γενικά τον τζόγο.

Μαζί της το αξιαγάπητο της pet Nix που της χρησιμεύει ειδικά όταν θέλει να αποσπάσει κάποιου την προσοχή ή να το στείλει να αρπάξει αντικείμενα από τοποθεσίες που η ίδια δεν μπορεί να έχει πρόσβαση..

Στο βίντεο που βλέπετε ήδη η Kay αναλαμβάνει μια αποστολή που την θέλει να περάσει απαρατήρητη και να εισχωρήσει στο κτίριο ενός εκατομμυριούχου και να ανοίξει ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Αλλά δεν ξέρει τί την περιμένει μέσα σε αυτό..

Η Kay στην πορεία του παιχνιδιού θα εμπλακεί σε μυστηριώδεις συμφωνίες και επικίνδυνες αποστολές καθώς ταξιδεύει σε 4 διαφορετικούς πλανήτες προσπαθώντας να φέρει μαζί μια ομάδα κακοποιών έτσι ώστε να επιστρέψει στο Canto Bight και να κανονίσει την επικήρυξη που υπάρχει εναντίον της από τον αρχηγό των συμμοριών Sliro!

Εννοείται το παιχνίδι θα μας πάρει και θα ταξιδέψουμε σε γνώριμα από τις ταινίες μέρη όπως οι κατακόμβες κάτω από το παλάτι του Jabba στο Tatooine τατουήν.

Μην περιμένετε όμως δράση με φωτόσπαθα αφού η ιστορία μας απλά τυγχάνει να διαδραματίζεται σε αυτά τα μέρη και είναι αποκομμένη από τη δράση που έχουμε υπόψιν μας με τα υπόλοιπα παιχνίδια της σειράς STAR WARS.

To gameplay θα θυμίσει σε κάποιους το Assasin’s Creed ειδικά με τον τρόπο που η Kay περπατά αθόρυβα πίσω από τον εχθρό της για να τον ακινητοποιήσει. Και αυτό φυσικά το βάζουμε στα θετικά αφού και τα 2 παιχνίδια είναι της Ubisoft !

Και μιλώντας για stealth moving, να πούμε ότι ο χαρακτήρας μας έχει τις δικές της ειδικές ικανότητες στο να κρύβεται και να βγάζει από την μέση τους στρατιώτες που βρίσκει μπροστά της. Κάποιες φορές είναι εύκολη διαδικασία και κάποιες άλλες όχι. Και φυσικά όπως είπαμε έχουμε και το Nix μαζί μας που θα το στείλουμε να αποσπάσει την προσοχή αυτού που θέλουμε να ακινητοποιήσουμε.

Μια από τις εντυπωσιακές ικανότητες της Kay είναι και το λεγόμενο Adrenaline Rush που την ώρα που δέχεται πυρά από εχθρούς, ο χρόνος σταματά ή επιβραδύνεται και μπορούμε να σκοπεύσουμε και πυροβολήσουμε πολλαπλούς εχθρούς με τη μια! Μπορεί να μην έχουμε το τυπικό ability tree όσο αφορά την Kay αλλά έχουμε το Ability Set το οποίο αναβαθμίζουμε όσο παίζουμε το παιχνίδι.

Το παιχνίδι έχει και ένα λεγόμενο syndicate system στο οποίο η φήμη σου είναι αυτή που θα παίξει ρόλο. Και στην περίπτωση αυτή προσπαθώντας να ολοκληρώσεις τα quests όλο και κάποια συμμορία θα προκαλέσεις. Αλλά με τις 4 που υπάρχουν στο παιχνίδι για να γίνει η δουλειά κάποια θα ευνοήσεις και κάποια άλλη θα αδικήσεις.. Για παράδειγμα αν τα έχεις καλά με μια συμμορία θα έχεις και καλύτερα deals στους εμπόρους που συνεργάζονται μαζί της. Αλλά θα δυσκολευτείς να εισχωρήσεις στα χωράφια κάποιας άλλης..

Θα υπάρξουν στιγμές που θα πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις για την εξέλιξη του παιχνιδιού αφού μας αφήνει να διαλέξουμε αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος υπάρχει μονο μια κατάληξη στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ετοιμαστείτε λοιπόν να ταξιδέψετε με την Kay και το διαστημόπλοιο Trailblazer σε γνώριμα μέρη και να συνομιλήσετε με κάθε λογής πλάσμα από τον κόσμο των ταινιών STAR WARS μέσα από το STAR WARS OUTLAWS διαθέσιμο ήδη για το PlayStation 5, XBOX SERIES X & S και φυσικά για το PC!

Ευχαριστίες για ακόμα μια φορά στη UBISOFT για την παροχή του παιχνιδιού! Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας video review!