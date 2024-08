Ποιοι είναι οι έξι νεκροί του ναυαγίου στο Παλέρμο - Αγνοείται ένα ακόμη άτομο

Breaking news here in Sicily🚨🚨

Two bodies have been found in the wreckage of the sunken Bayesian yacht, according to reports.

The remains were found inside one of the cabins and have now been brought onto land.

One of the bodies is male, according to Corriere Della Sera. pic.twitter.com/zz7bCX8IbE

Το σκάφος, το οποίο μετέφερε συνολικά 22 άτομα, είχε αγκυροβολήσει κοντά στο λιμάνι του Πορτιτσέλο, όταν χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο ή θαλάσσιο ανεμοστρόβιλο, οδηγώντας στην τραγωδία. Η σορός του σεφ του σκάφους, Ρεκάλντο Τόμας, εντοπίστηκε λίγο μετά τη βύθιση του σκάφους.