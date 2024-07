Αυτό είναι το Beyond Good & Evil 20th Anniversary !

Ακόμα ένα παιχνίδι μεταφέρεται από το μακρινό παρελθόν του 2004 στο τώρα με νέα γραφικά και ήχο που θα κάνουν τους παλιούς να θέλουν να το ξαναπαίξουν και να βρεθούν σε γνώριμες τοποθεσίες και μονοπάτια!

Ο λόγος για το BEYOND GOOD & EVIL στην 20th anniversary edition του που θα ρίξουμε σήμερα μια ματιά. Ευχαριστίες στην UBISOFT για την παροχή του τίτλου, ενός τίτλου που πολλοί θα τον παρομοιάσουν με παιχνίδι του franchise του The Legend of Zelda. Αλλά καλύτερο!

Στο παιχνίδι μας περιμένει ωραία μουσική, ξεχωριστό character design και φυσικά μια ιστορία που έχει να κάνει με την JADE μια action reporter που με το daï-jo fighting stick και την camera της θα πολεμήσει τέρατα μικρά και μεγάλα, θα εισχωρήσει σε επικίνδυνες περιοχές, θα λύσει παζλ, θα παίξει mini games, θα αγωνιστεί με hovercrafts και φυσικά θα βγάλει φωτογραφίες αφού είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού!

Η Ubisoft έκανε πολύ καλή δουλειά με το remaster του τίτλου και φυσικά μας προετοιμάζει για την κυκλοφορία του Beyond Good & Evil 2 που περιμένουμε από το 2008 και που είδαμε ένα μικρο preview στην E3 του 2017!!!

Τα γραφικά εννοείται δεν μπορούν να συγκριθούν με παιχνίδια και τίτλους που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια αλλά η κριτική πάει στην σύγκριση με το παλιό παιχνίδι και φυσικά δεν απογοητεύουν. Μην ξεχνάτε ότι το original παιχνίδι είχε κυκλοφορήσει στο PS2 μεταξύ άλλων και για την εποχή του ήταν ένα state of the art video game από την Ubisoft!

Το soundtrack ξαναφτιάχτηκε από την αρχή με την βοήθεια του original παραγωγού Christophe Heral. Σαν έξτρα θα βρείτε και ένα art gallery με χρονολογική σειρά με φωτογραφίες και κείμενο που δείχνει το development του νέου remastered τίτλου.

Οι μάχες δεν θα σας δυσκολέψουν αφού είναι ένα στοιχείο που μεταφέρθηκε από το original παιχνίδι χωρίς καμία αλλαγή. Το flow εύκολο με συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης τις 8 ώρες. Μπορεί και 12 αν είσαστε gamer σαν εμένα που χάνει με το παραμικρό! Εννοείται όμως ότι η διάρκεια ενός παιχνιδιού δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα του.

Το ερώτημα είναι αν το 20th Anniversary Version κάνει πέρα τον προκάτοχο του. Η απάντηση είναι ναι. Πολύ ωραίο remaster με τους gamers που έχουν παίξει στο παρελθον το original να θέλουν να δοκιμάσουν την νέα έκδοση και φυσικά να προετοιμαστούν για την κυκλοφορία του Beyond Good & Evil 2!