Το "ευχαριστώ" των Coldplay στον Μητσοτάκη - Το μήνυμα, το βίντεο-κλιπ και το Ηρώδειο

Στις 8 Ιουνίου οι Coldplay έδωσαν την πολυαναµενόµενη sold out συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, που συνοδεύτηκε από µία ακόµα, ακριβώς την επόµενη ηµέρα. Στις 10 Ιουνίου, το διάσηµο βρετανικό συγκρότηµα έκανε στο Ηρώδειο τα γυρίσµατα του καινούργιου του βιντεοκλίπ, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου. Γιατί, όµως, στα ψιλά γράµµατα που περνάνε φευγαλέα στο τέλος του βίντεο, οι Coldplay ευχαριστούν προσωπικά τον Ελληνα πρωθυπουργό, όπως γράφουν; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης µαζί µε τη σύζυγό του, Μαρέβα, είχαν πάει να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία, µαζί µε περίπου 60.000 ακόµα θεατές, στο Ολυµπιακό Στάδιο.

∆εν ήταν όµως αυτός ο λόγος που δέχθηκε, µε επίσηµο µάλιστα τρόπο, τις ευχαριστίες. Είναι γνωστό ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο είναι φειδωλό στην παραχώρηση χώρων όπως το Ηρώδειο για άλλες χρήσεις πέρα από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, όπου και εκεί ελέγχει εξονυχιστικά την αίτηση και ό,τι τη συνοδεύει. Οι Coldplay έψαχναν τον κατάλληλο χώρο για να γυρίσουν το βίντεο του τραγουδιού «Feels Like I'm Falling in Love» από το νέο τους, ακυκλοφόρητο άλµπουµ «Moon Music» και όταν ανακάλυψαν το Ηρώδειο και την αρχιτεκτονική του, πραγµατικά ενθουσιάστηκαν.

Το ΚΑΣ όµως στην αρχή είχε ορισµένες επιφυλάξεις και καθυστερούσε να δώσει το «πράσινο φως». Η ανησυχία προέκυπτε κυρίως από το γεγονός ότι το επόµενο βράδυ στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού η Εθνική Λυρική Σκηνή ανέβαζε την «Τόσκα» του Πουτσίνι και η αλλαγή των σκηνικών έπρεπε να γίνει µέσα σε λίγες µόνο ώρες. Ο Κρις Μάρτιν τότε σκέφτηκε να κάνει κάτι… υπερβατικό.

Έστειλε ένα µήνυµα στο κινητό του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου του εξηγούσε ευγενικά το αίτηµά του και ανέλυε ποια ήταν η αρχική σύλληψη και η έµπνευση που είχε για το συγκεκριµένο βιντεοκλίπ και πως αυτή η ιδέα θα «κούµπωνε» ιδανικά στη σκηνή του Ηρωδείου, αναδεικνύοντας και το αρχαίο µνηµείο σε ένα ευρύ κοινό (σ.σ.: το βιντεοκλίπ µόνο στο YouTube κανάλι των Coldplay έχει ήδη φτάσει σχεδόν τις 4.000.000 θεάσεις).

Ο πρωθυπουργός αντελήφθη την προστιθέµενη αξία που θα είχε κάτι τέτοιο για τον πολιτισµό, τον τουρισµό και την Αθήνα και, σύµφωνα µε πληροφορίες, κάλεσε την υπουργό Πολιτισµού, Λίνα Μενδώνη, και το συζήτησαν. ∆εν θέλησαν σε καµία περίπτωση να προκαταλάβουν την απόφαση του ΚΑΣ, συµφώνησαν όµως ότι αυτό που ζητούσε το δηµοφιλές βρετανικό συγκρότηµα θα ήταν καλό να πραγµατοποιηθεί, εφόσον βέβαια τηρούνταν όλα τα αυστηρά µέτρα που θέτει η Πολιτεία για τη χρήση του χώρου στο ακέραιο. Αυτό τελικά και έγινε!

Το ΚΑΣ γνωµοδότησε θετικά, περίπου 2.500 άτοµα συµµετείχαν εθελοντικά στα γυρίσµατα, το βιντεοκλίπ κυκλοφόρησε µε πολύ όµορφα πλάνα από το Ηρώδειο, την Ακρόπολη και τη νυχτερινή Αθήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια το ανέβασε στο Instagram, γράφοντας: «Εξαιρετική προβολή για τη χώρα µας! Thank you for the amazing experience, Coldplay».

