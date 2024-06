Νέο είδος πτερόσαυρου ανακάλυψε γεωργός στην Αυστραλία - Το αρπακτικό με άνοιγμα φτερών 4,6 μέτρων

Το γιγάντιο πλάσμα ήταν το πρώτο σπονδυλωτό που ανέπτυξε την ικανότητα της πτήσης και έζησε μαζί με τους δεινόσαυρους κατά τη Μεσοζωική Εποχή, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 252 εκατομμύρια χρόνια

Ένας γεωργός και ερασιτέχνης παλαιοντολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος πτερόσαυρου, ενός ιπτάμενου ερπετού που ζούσε μαζί με τους δεινόσαυρους πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια.

Ο Κέβιν Πίτερσεν, ένας καλλιεργητής αβοκάντο και επιμελητής του μουσείου απολιθωμάτων Kronosaurus Korner στο βορειοδυτικό Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, έφερε στο φως μια σειρά από απολιθωμένα οστά το 2021.

Σύμφωνα με μελέτη επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Curtin στο Περθ, που δημοσιεύτηκε τώρα στο περιοδικό Scientific Reports, τα οστά ανήκουν στο Haliskia peterseni, ένα νέο είδος πτερόσαυρου. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Αντέλ Πέντλαντ, υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Γεωεπιστημών και Πλανητικών Επιστημών του Curtin, σημειώνει:

Το Haliskia θα κυνηγούσε ψάρια και κεφαλόποδα που έμοιαζαν με καλαμάρια στην εσωτερική θάλασσα, η οποία φιλοξενούσε επίσης μεγάλα θαλάσσια ερπετά όπως οι πλειόσαυροι και οι ιχθυόσαυροι, αλλά θα έπρεπε να βγει στην ξηρά για να γεννήσει τα αυγά του, σύμφωνα με την Πέντλαντ.

Το ίδιο, θα ήταν θήραμα μεγάλων θαλάσσιων ερπετών όπως ο Κρονόσαυρος, του οποίου το κρανίο και μόνο είχε μήκος 2,4 μέτρα. «Το Haliskia δεν θα είχε καμία πιθανότητα απέναντι σε ένα τέτοιο θηρίο», λέει η Πέντλαντ.

Το πιο πλήρες δείγμα

Λιγότερα από 25 σετ λειψάνων πτερόσαυρων που ανήκουν σε τέσσερα είδη έχουν βρεθεί στην Αυστραλία από τη δεκαετία του 1980, ενώ περισσότερα από 100 έχουν βρεθεί στη Βραζιλία και την Αργεντινή.

Με την εύρεση του Haliskia, ο Πίτερσεν βρήκε το πιο πλήρες δείγμα από οποιονδήποτε πτερόσαυρο που έχει ανακαλυφθεί στην Αυστραλία μέχρι σήμερα, λέει η Πέντλαντ.

Περιλάμβανε επίσης «πολύ λεπτά οστά του λαιμού, που υποδηλώνουν μια μυώδη γλώσσα, η οποία βοηθούσε κατά τη διάρκεια της διατροφής με ψάρια και κεφαλόποδα», προσθέτει η ίδια.

Τα παλαιότερα λείψανα

Τον Μάιο του 2023, μια άλλη μελέτη με επικεφαλής την Πέντλαντ διαπίστωσε ότι οι πτερόσαυροι πετούσαν στον ουρανό της Αυστραλίας πριν από 107 εκατομμύρια χρόνια.

Οι παλαιοντολόγοι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά την εξέταση δύο κομματιών προϊστορικού οστού που εξήχθησαν από το Dinosaur Cove - μια περιοχή με απολιθώματα στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτόρια - πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες.

Τα δείγματα αποδείχθηκε ότι ήταν τα παλαιότερα λείψανα πτερόσαυρων που έχουν ανακτηθεί ποτέ από τη χώρα, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό History Biology.

