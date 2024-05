Η στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου του Ιρανού προέδρου σε ιερό τζαμί για τους Σιίτες

Στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά στην πόλη Μασχάντ όπου είχε γεννηθεί ανακοινώθηκε δημόσια ο θάνατος του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα οχτώ άτομα το απόγευμα της Κυριακής.

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι ο ηγέτης μας Αγιατολάχ Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπηρέτης του Ιμάμη Ρεζά, ο οποίος πριν από τρία χρόνια ανήμερα της γέννησης του Ιμάμη Ρεζά έγινε ο όγδοος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μαρτύρησε το βράδυ της γέννησης του Ιμάμη Ρεζά» αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

The official announcement of the death of Iranian President Raisi at the shrine of Imam Reza 👉Details — https://t.co/sBySQHQSKn #IranHelicopterCrash #EbrahimRaisi #IranianPresident #HelicopterAccident #EmergencyResponse pic.twitter.com/CFMWHRLT4X

Έξω από το τζαμί εκατοντάδες υποστηρικτές της ιρανικής κυβέρνησης οι οποίοι, σύμφωνα με τους New York Times έκαναν ολονυχτία, ξέσπασαν σε ουρλιαχτά και θρήνους όταν έγινε η ανακοίνωση.

Στο τζαμί, μάλιστα, υψώφθηκε μεσίστια μια μαύρη σημαία σε ένδειξη πένθους.

The flag over the Shia shrine named after Imam Reza, in the city of Mashhad in #Iran, was changed to black as a sign of mourning. pic.twitter.com/06PSE3ZfAG