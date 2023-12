Καθηλωτικές εικόνες από την Ισλανδία, εκρήγνυται το ηφαίστειο - Πορτοκαλί ορίζοντας, φωτιά στον ουρανό

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου 2,4 μίλια από την πόλη Γκρίνταβικ λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας στον κρατήρα Σαντγιούκα, στη χερσόνησο Ρέικιανες

Παρά τις προειδοποιήσεις, χιλιάδες ήταν εκείνοι που θέλησαν να πλησιάσουν το ηφαίστειο στην Ισλανδία, για μια φωτογραφία, αλλά και να δουν από κοντά την αναβράζουσα λάβα και τον καπνό που εκτοξευόταν στον ουρανό.

Η τεράστια έκρηξη στο ηφαίστειο αυτό στην Ισλανδία έγινε χθες, με τις εικόνες να είναι τρομακτικές μεν, εντυπωσιακές δε, μεταξύ των οποίων και μια με δεκάδες αυτοκίνητα που σχηματίζουν ουρές για να πλησιάσουν την περιοχή.

Η έκρηξη ξεκίνησε περίπου 2,4 μίλια από την πόλη Γκρίνταβικ λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας στον κρατήρα Σαντγιούκα, στη χερσόνησο Ρέικιανες, μετά από μια σειρά σεισμών, εδώ και καιρό, που ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς η χώρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προετοιμάστηκε για την επικείμενη έκρηξη.

Καθηλωτικά βίντεο από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία

Πλάνα που κόβουν την ανάσα χθες το βράδυ κατέγραψαν τον μαύρο νυχτερινό ουρανό της Ισλανδίας να φωτίζεται με ένα βαθύ πορτοκαλί χρώμα, καθώς η λάβα εκτοξευόταν στον αέρα σε θεαματικές σκηνές που συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το πρωί.

Προειδοποιήσεις για το ηφαίστειο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγκάστηκε να εκδώσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς όσους σκέφτονταν να πλησιάσουν το ηφαίστειο.

Η Νορβηγική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτίμησε ότι 100 έως 200 κυβικά μέτρα λάβας εκτοξεύονται ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή «πολύ περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενες εκρήξεις στη χερσόνησο Ρέικιανες τα τελευταία χρόνια».

Μια εικόνα έδειχνε τον Reykjanesbraut, έναν βασικό ισλανδικό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή, να φωτίζεται από λευκούς προβολείς αυτοκινήτων που κινούνταν προς τον κρατήρα.

Ο Benedikt Ófeigsson, γεωφυσικός της Νορβηγικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι η ρωγμή, η οποία μεγαλώνει κάθε λεπτό, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη Γκρίνταβικ.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, παρέμεινε ανοιχτό.

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όταν άρχισε η έκρηξη, ο ηφαιστειολόγος Þorvald Þórðarson παραδέχθηκε ότι η έκρηξη ήταν το χειρότερο σενάριο.

«Μιλούσαμε για δύο σενάρια πριν από λίγες ημέρες, το ένα εκ των οποίων ήταν ότι όλα να χαλαρώσουν και να σβήσουν, ελπίζαμε ότι αυτό θα συνέβαινε», είπε.

«Το άλλο είναι ότι αυτό το τμήμα του φλοιού πάνω από το ηφαίστειο θα είχε φτάσει στο όριο ανοχής του και ότι θα άρχιζε να εκρήγνυται. Αυτό είναι που φοβόμασταν περισσότερο».

H έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία σε εικόνες:

epa11036636 A handout photo made available by the Icelandic Coast Guard shows the crew of TF-EIR, a helicopter of the Coast Guard, that flew over a volcanic eruption to estimate its scale after an eruption began, north of Grindavik, on the Reykjanes peninsula, in Iceland, late 18 December 2023, (issued 19 December 2023). An evacuation order for the population of Grindavik was issued early this year on 10 November 2023 following seismic activity and indications of considerable magma movement in the area. EPA/ICELANDIC COAST GUARD / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Πηγή: iefimerida.gr