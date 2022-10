Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Sukhoi συνετρίβη σε σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης ρωσικού αεροσκάφους μέσα σε έξι ημέρες.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

The Investigative Committee opened a criminal case over the crash of a military plane in the #Irkutsk region under the article "Violation of safety rules and operation of air transport". pic.twitter.com/AnpocO5ARI — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος, ένα Su-30, έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta, που επικαλειται Ρώσους αξιωματούχους, και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης ρωσικού αεροσκάφους μέσα σε έξι ημέρες. Την προηγούμενη Δευτέρα, ένα μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-34 κατέπεσε σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην πόλη Γέισκ κοντά στην Ουκρανία, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

Russian Su fighter jet crashed into residential house in Irkutsk https://t.co/oIePhtJDnn #Russia pic.twitter.com/HrW6H2ldEY — Liveuamap (@Liveuamap) October 23, 2022

Πηγή: protothema.gr