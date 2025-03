Στην Γενεύη με τον Πρ. Χριστοδουλίδη μια γνώριμη παρουσία

Μια γνώριμη από το πρόσφατο παρελθόν παρουσία, που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα, θα βρίσκεται στο πλευρό του Προέδρου Χριστοδουλιδη στην Γενεύη.

Μπορεί να την έπαυσε από πρόεδρο του Δ.Σ της Αγγλικής Σχολής, μετά και τον χαμό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες και την ατάκα «We lie to ourselves every day», αλλά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θα έχει μαζί του την κα Δημητρίου, υπό την ιδιότητα της ως δικηγόρο της Δημοκρατίας Α'.

Bulldog