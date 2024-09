Τεράστια ατάκα (δις) από τον Νίκο Χριστοδουλίδη: «Εμείς δεν σκεφτόμαστε τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γενεές». Please, say another one! Μην παιδεύεστε. Την έχουν πει την ατάκα δεκάδες πολιτικοί πριν από αυτόν, γι' αυτό και γελάσαμε όταν τον είδαμε να το λέει με πάθος, λες και ήταν κάτι που ανακάλυψε πρώτος στην Κύπρο. Να φανταστείτε είχε σχεδόν το ίδιο πάθος όπως τον Μάιο του 2022. Όταν, δηλαδή, στην πρώτη του ομιλία ως υποψήφιος, μας έλεγε με στόμφο 15 ομιλούντων Αφρικανικών παπαγάλων ότι «το φράγμα του φόβου έσπασε, το κύμα της υποστήριξης μεγαλώνει», αντιγράφοντας κατά λέξη την προεκλογική ομιλία του Γιαννάκη Κασουλίδη το 2007. Ας πούμε και κάτι επί της ουσίας. Είμαστε σίγουροι ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν σκέφτεται τις επόμενες εκλογές για έναν και απλούστατο λόγο: Δεν σταμάτησε ποτέ την προεκλογική εκστρατεία. Δεκαοκτώ μήνες μετά την εκλογή του, ζει και συμπεριφέρεται ως υποψήφιος για το 2028. Γι' αυτό και δεν κάνει τίποτα, αφού δεν θέλει να έχει πολιτικό κόστος!