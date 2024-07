Ο Μικρός Φειδίας συνεχίζει τα βιντεάκια του στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Μικρός Φειδίας συνεχίζει τα βιντεάκια του από το Ευρωκοινοβούλιο, τα οποία έχουν να κάνουν από την ειλικρινή του διάθεση να μάθει, αλλά και από τη συντήρηση της εικόνας του ινφλουένσερ κρατώντας σε εγρήγορση τους ακολούθους του. Μέχρι στιγμής so far so good, ωστόσο το φθινόπωρο πλησιάζει και εκεί θα πρέπει να είναι έτοιμος. Θα κριθεί αν μπορεί να παράγει πολιτική και όχι αν κάνει καλά βιντεάκια ή όχι. Εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε ο μικρός να πάει καλά. Και κυρίως να κάνει τους νεαρούς να αγαπήσουν και να εργαστούν περισσότερο για την

Για να διαβάσετε το άρθρο, συνδεθείτε με την έκδοση PREMIUM ή αγοράστε τον «Π» από τα περίπτερα.