Έκκληση 107 οργανώσεων στους ηγέτες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων στη Γενεύη

Αναφέρουν ότι συνεχίζουν να θεωρούν ότι μια Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα είναι η μόνη βιώσιμη λύση.

Έκκληση προς τους δύο ηγέτες λίγες μέρες πριν τη συνάντηση στη Γενεύη όπως τερματίσουν την αρνητική ρητορική και αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για να επαναρχίσει ο διάλογος απευθύνουν 107 ε/κ και τ/κ οργανώσεις σε Κοινή Διακήρυξη που αναγνώστηκε στη δικοινοτική συγκέντρωση υπέρ της Λύσης και της Επανένωσης στο Σπίτι της Συνεργασίας.

"Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας λίγες μέρες πριν τη κρίσιμη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και άλλες πεποιθήσεις, για να στείλουμε ενωμένοι, το δικό μας μήνυμα ότι παρά το κλίμα απογοήτευσης συνεχίζουμε τον αγώνα για την επανένωση της χώρας" αναφέρουν.

Οι 107 οργανώσεις τονίζουν ότι "καλούμε και τους δυο ηγέτες να τερματίσουν την αρνητική ρητορική και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για να επαναρχίσει ο διάλογος και να εργαστούν δημιουργικά και με ειλικρίνεια, στηριγμένοι στα όσα μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί στο τραπέζι των συνομιλιών μέχρι και κατά τη διάσκεψη στο Κρανς Μοντανά το 2017 και στο πλαίσιο Γκουτέρες, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Τους καλούμε, να σεβαστούν την κοινή θέληση και το κοινό όραμα όλων των Κυπρίων για μια επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο, πατρίδα όλων των παιδιών της".

Οι οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, επαγγελματικές, πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές οργανώσεις και φορείς αναφέρουν ότι συνεχίζουν να θεωρούν ότι μια Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα είναι η μόνη βιώσιμη λύση που μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ειρηνικό μέλλον.

"Οι ιδέες περί λύσης των δύο κρατών ή της συνομοσπονδίας είναι προφανώς απαράδεκτες όπως εξ ίσου απαράδεκτη είναι και όποια προσπάθεια επαναδιαπράγματευσης ουσιωδών συμφωνημένων προνοιών που άπτονται της πολιτικής ισότητας. Η περιφρούρηση του κεκτημένου των συνομιλιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να υπάρξει δυνατότητα συμφωνημένης λύσης" τονίζουν.

Ταυτόχρονα, αναφέρουν, "θεωρούμε ότι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης θα βοηθήσει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος και θα διευκολύνει τις καθημερινές ανάγκες διακίνησης και τις ευρύτερες σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων".

"Είναι πεποίθησή μας πως έφτασε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας και να θάψουμε οριστικά τη βία του παρελθόντος, τις εθνικιστικές εξάρσεις, τη μισαλλοδοξία και να οικοδομήσουμε μαζί το κοινό μας ελπιδοφόρο μέλλον. Να διατρανώσουμε την πίστη μας ότι η Κύπρος μας είναι πολύ μικρή για να είναι διαιρεμένη, αλλά και πολύ μεγάλη για να μας χωρέσει όλους" σημειώνουν.

Καλούν τις εμπλεκόμενες ξένες δυνάμεις να σεβαστούν την επιθυμία του κυπριακού λαού στο σύνολο του να ζήσει ξανά ειρηνικά σε μια επανενωμένη πατρίδα, και να συμβάλουν σε διευθετήσεις που θα εξυπηρετούν τα γνήσια συμφέροντα του ίδιου του Κυπριακού λαού προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

"Εμείς που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο, καλούμε όλους τους Κύπριους να παραμείνουν ενωμένοι στοv κοινό στόχο και στην οριακή αυτή φάση που βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό πρόβλημα να ακουστεί δυνατά και καθαρά η φωνή της λογικής, της επανένωσης, της ειρήνης και της ελπίδας. Ας κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή κι ας διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος για τις επόμενες γενιές" καταλήγει η Κοινή Διακήρυξη.

Στηρίζουν οι οργανώσεις Actor's branch-SIDIKEK PEO, AKEL - Progressive Party of the Working People, Anatropi, Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ’74, Association of Historical Dialogue and Research, Association of Turkish Cypriot Artists and Authors, Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship", Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal), Arif Hasan Tahsin Foundation, Bağımsızlık Yolu "Independence Path", Barış ve Demokrasi İnisiyatifi "Peace and Democracy Initiative", Belediye Emekçileri Sendikası / BES "Municipal Workers Union", Bi-communal Centre "Famagusta Avenue Garage", Bi-communal Choir For Peace - Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can!, Birleşik Kıbrıs Partisi - BKP "United Cyprus Party", Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu "This Country Belongs to Cypriots Platform".

Επίσης την Διακήρυξη στηρίζουν οι οργανώσεις Cooperative Workers Trade Union / KOOP-SEN, CTP - Republican Turkish Party, CTP Women Organisation, CTP Youth, Cultural Movement(Kinisi Politismou), Customs Workers Trade Union / GÜÇ-SEN, Cypriot Science Education Health and Solidarity Association / KIBES, Cypriotism Movement, Cypriots' Voice, Cyprus Academic Dialogue, Cyprus Association of Social Psychology, Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi), Cyprus Peace Council, Cyprus Publisher’s Association / KYa B, Cyprus Reunification Movement, Cyprus Song Association / KIBHAD, Cyprus Sustainability Institute, Cyprus Turkish Physicians Trade Union / TIP-İŞ, Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union / KTOEÖS, Cyprus Turkish Teachers Trade Union / KTÖS, Cyprus Turkish State Employees Union / ÇAĞSEN, Cyprus Writer's Union, Cyprus Youth Platform, Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης), Eastern mediterranean University Union of Academic Staff / DAU-SEN, EDON, EKA - Ένωση Αγροτών Κυπρου - Cyprus Peasant's Union, EL-SEN "Cyprus Turkish Electricity Insitution Employees Union", EMU Unity and Solidarity Trade Union / DAÜ-BİR-SEN.

Ανάμεσα στις οργανώσεις είναι και οι Enfield Cypriots Association (Bi-communal), Enorasis sociocultural club, Epilogi Limassol cultural movement, Famagusta Initiative, Famagusta Our Town, Federation of Cyorus Workers' and Laborers' Unions / Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Feminist ATÖLYE, GAT -Gender Advisory Team, German-Cypriot Forum, Girne Düşünce Derneği "Kyrenia Thought Association", Hade!, Hands Αcross the Divide, HASDER - Folk Arts Institute, Home for Cooperation, IKME Sociopolitical Studies Institute, INVEST IN EDUCATION, İskele Citizens Initiative, KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, KUIR, Kontea Heritage Foundation, Larnaca for Solution - Reunification Movement, Left Wing - Αριστερή Πτέρυγα, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, MAGEM - Famagusta Development Center, Movement for a Federal Cyprus, New Cyprus Association, New Cyprus Party / YKP, NGO Support Centre, OPEK - Association for Social Reform, Pancyprian Federation of Trade Unions PEO, Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K), Peace Association, People's Peace Platform for United Cyprus (London), POGO Women’s Movement, Post Research Institute, Proodeftiki Primary School Teachers movement, Proodeftiki Secondary School Teachers movement, Proodeftiki Student Association, Proodeftiki Technical Schools.

Τέλος, στηρίζουν οι Publishers Trade Union / BASIN-SEN, Revolutionary Workers Union Federation / Dev- İŞ, Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston), Sol Hareket "Left Movement", Stop the War Coalition, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, The Cyprus Peace and Dialogue Center (CPDC) - Barış Kültürü Merkezi (CPDC), The Management Centre of the Mediterranean, Third Community Forum, Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform), Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD), Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union / KTAMS, TÜRK-SEN "Cyprus Turkish Workers' Union", Unite Cyprus Now!, United Cyprus Platform of Overseas Cypriots, United Democrats Youth organization, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, Volt Cyprus, We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία, Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία, Yeşil Barış Hareketi - Green Action Group.

Πηγή: ΚΥΠΕ