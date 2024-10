Μπάιντεν σε Χριστοδουλίδη: Παραμένω αισιόδοξος για την δυνατότητα μιας επανενωμένης Κύπρου (βίντεο)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι παραμένει αισιόδοξος για μια επανενωμένη Κύπρο, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι μια επανενωμένη Κύπρος, μια διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία είναι πιθανή.

Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξη της χώρας του προς την κατεύθυνση αυτή.

«Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε προς αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ στο Κυπριακό.

«Κύριε Πρόεδρε, βασίζομαι στην υποστήριξή σας, την υποστήριξη των ΗΠΑ, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, μια λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια λύση που βασίζεται στις κοινές μας αξίες και αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» υπογράμμισε.

epa11692763 US President Joe Biden (R) holds a meeting with President of Cyprus Nikos Christodoulides (L) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 30 October 2024. EPA/BONNIE CASH / POOL