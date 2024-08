Κατάλογο με σφετεριστές ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα δημοσίευσε το Κίνημα Οικολόγων

Αποδίδει ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, τονίζει «όλως περιέργως, ουδέν έπραξε για να ανακόψει αυτή την καταστροφική πορεία ούτε μερίμνησε για προστασία των νομίμων ιδιοκτητών»

Κατάλογο με σφετεριστές ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα δημοσιεύει το Κίνημα Οικολόγων. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, θεωρεί πως το θέμα του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία του Κυπριακού προβλήματος που δεν μπορεί να αφεθεί να αντιμετωπιστεί με τη λύση του προβλήματος.

Σύμφωνα με το Κίνημα Οικολόγων, οι εξελίξεις με τον σφετερισμό των κατεχόμενων ελληνοκυπριακών περιουσιών «πήραν τέτοια έκταση ώστε να τείνουν να προδικάσουν καθοριστικά, με τρόπο αρνητικό και μη αντιστρεπτό, την κατάσταση επί του εδάφους», καθώς αποδίδει ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, τονίζει «όλως περιέργως, ουδέν έπραξε για να ανακόψει αυτή την καταστροφική πορεία ούτε μερίμνησε για προστασία των νομίμων ιδιοκτητών με χρηματοοικονομικά μέτρα ώστε αυτοί να μη διολισθήσουν στην τελευταία προσφερόμενη ''επιλογή'', αυτήν της ''Επιτροπής''».

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως το θέμα του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία του Κυπριακού προβλήματος που δεν μπορεί να αφεθεί να αντιμετωπιστεί με τη λύση του προβλήματος. Ο λόγος είναι απλός. Τα τελευταία χρόνια δεν αναφέρεται στη χρήση από Τουρκοκύπριους των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων προσφύγων αλλά στην παραπέρα εκμετάλλευση, ιδιαίτερα αγροτικής και άλλης γης που διανέμεται σε ξένους με τρόπο που στην πράξη καταργείται μια από τις θεραπείες που κατά καιρούς αναφέρονται. Στο μεταξύ, ο αριθμός των εποίκων συνεχίζει να αυξάνεται, με τους Τουρκοκύπριους να είναι αναμφισβήτητα μειοψηφία ενώ η συνεχιζόμενη παρουσία σαράντα χιλιάδων κατοχικών στρατευμάτων κάνει τη διαβίωσή τους παραπέρα προβληματική. Η δημογραφική αλλοίωση αποτελεί έγκλημα πολέμου (βλ. Συνθήκη της Γενεύης 1949) και δεν αποκλείεται όποτε φτάσουμε σε δημοψήφισμα, να επαναληφθεί η εμπειρία του 2004 με τους έποικους να ψηφίζουν καθορίζοντας εν πολλοίς το αποτέλεσμα.

Το μεγάλο φαγοπότι συνεχίζεται

Οι εξελίξεις με τον σφετερισμό των κατεχόμενων ελληνοκυπριακών περιουσιών πήραν τέτοια έκταση ώστε να τείνουν να προδικάσουν καθοριστικά, με τρόπο αρνητικό και μη αντιστρεπτό, την κατάσταση επί του εδάφους. Κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις αυτές είναι

Η απόφαση της ψευδοβουλής το 1995 (με «προοδευτική» πρωτοβουλία) για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε «χρήστες» κλεμμένων περιουσιών

Η λειτουργία αργότερα της «Επιτροπής Αποζημιώσεων», με αμφισβητούμενη αλλά ατυχώς μη αμφισβητηθείσα νομιμότητα

Η διεύρυνση της αγοράς των κλεπταποδόχων με το ξεπούλημα των περιουσιών να επεκτείνεται και σε άλλους, πέραν απο εποίκους, σε Ρώσους, Ισραηλινούς, Ιρανούς καθώς και σε Ευρωπαίους...

Μέσα από τα πιο πάνω, ήταν μεθοδευμένη η προσπάθεια αποξένωσης των νομίμων ιδιοκτητών από τις περιουσίες τους, είτε μέσω της «Επιτροπής» που, στη συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων απαντούσε, στην πράξη εκβιαστικά, με αποζημίωση /εξαγορά και μάλιστα με ευτελές ποσό έναντι της πραγματικής αξίας της περιουσίας των αιτητών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, όλως περιέργως, ουδέν έπραξε για να ανακόψει αυτή την καταστροφική πορεία ούτε μερίμνησε για προστασία των νομίμων ιδιοκτητών με χρηματοοικονομικά μέτρα ώστε αυτοί να μη διολισθήσουν στην τελευταία προσφερόμενη «επιλογή», αυτήν της «Επιτροπής».

Και δεν έφτανε μόνο αυτό! Η Κυβέρνηση δεν εφάρμοσε ούτε όσα η Κυπριακή νομοθεσία προβλέπει, ήδη από το 2006: Ποινές φυλάκισης μέχρι επτά χρόνια για εκείνους που πωλούν και πέντε για αyτούς που διαφημίζουν προς πώληση ξένες περιουσίες. Είναι εντυπωσιακό πως σχετική, επαρκώς λεπτομερής ενημέρωση για τις ευθύνες των εμπολεκόμενων σε αυτό που συγκεκριμένη τροποίηση της νομοθεσίας [Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (Κεφ.254), Ν. 130(Ι)/2006, Άρθρο 303Α] χαρακτηρίζει ως ποινικό αδίκημα περιέχεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εν πάσει περιπτώσει, σημειώνουμε με ικανοποίηση πως η παρούσα Κυβέρνηση ενεργοποίησε κάποιες διαδικασίες που θα αξιολογηθούν για την επάρκειά τους με βάση την εξέλιξη της συνολικής τους πορείας.

Όσοι Τουρκοκύπριοι δεν συνδέονται με το κατοχικό καθεστώς και την Τουρκία αντιμετωπίζουν θετικά τις ενέργειες της Κυπριακής Κυβέρνηση και ζητούν περισσότερα μέτρα.

Η κατάργηση της επιδότησης τουριστικών οργανισμών για επισκέψεις στα κατεχόμενα

Είναι άξιο απορίας γιατί η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τόσα χρόνια επιχορηγεί έμμεσα τις τουριστικές επιχειρήσεις στα κατεχόμενα οι οποίες, στην τεράστια πλειοψηφία τους, ανήκουν σε εποίκους ή παράγοντες της ψευδοκυβέρνησης.

Οι Οικολόγοι στηρίζουμε την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης να διακόψει επιτέλους την κρατική επιδότηση σε τουριστικούς οργανισμούς όπως τον TUI οι οποίοι προωθούν τουρίστες σε ημερήσιες εκδρομές - και αγορές - στα κατεχόμενα. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Οι αντιδράσεις του κατοχικού πολιτικού κατεστημένου ήταν και γιαυτό το θέμα αναμενόμενες και ουδόλως θα πρέπει να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης. Οι αποφάσεις αυτές είναι όχι μόνο νόμιμες αλλά και ηθικά επιβαλλόμενες. Δεν πλήττουν τους Τουρκοκύπριους αλλά το κατοχικό καθεστώς και το πολιτικό κατεστημένο που το στηρίζει.

Τι έκαναν οι Οικολόγοι μέχρι τώρα;

Υπήρξε από ετών σειρά παρεμβάσεών μας στο Εθνικό Συμβούλιο με εισηγήσεις για στήριξη των προσφύγων ώστε να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν (όσοι δεν είχαν άλλη δυνατότητα) στην επιτροπή των κατεχομένων. Ιδιαίτερα, κατά την παρούσα φάση της οποίας η έναρξη σηματοδοτείται με τη σύλληψη Κιουρσάϊτ από τις ιταλικές αρχές, η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αναβαθμίστηκε παραπέρα ως κεντρικό ζήτημα της πολιτικής των Οικολόγων. Το θέμα τέθηκε δύο φορές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο με επιστολή του Προέδρου του Κινήματος ενώ έγινε ειδική συνάντηση αντιπροσωπείας του Κινήματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία και του υπουργού Εξωτερικών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να υπόσχεται τη λήψη μέτρων. Ακολούθησε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών και με τον Διαπραγματευτή. Το θέμα τέθηκε και στις συναντήσεις των Κυπριακών Κομμάτων (υπό τον Σλοβάκο Πρέσβη) καθώς και σε τηλεοπτικές/ραδιφωνικές εκπομπές. Οργανώθηκε επίσης ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά διάφορες πτυχές του θέματος.

Τι απαιτούμε σήμερα

Να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην πλήρη υλοποίηση της πολιτικής ενάντια στον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Νοείται ότι οι ιδιοκτήτες ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν περιπτώσεις σφετερισμού της περιουσίας τους, είναι όμως ευθύνη της Πολιτείας να αναζητήσει στοιχεία μέσα από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Μαζί με τους τρεις συλληφθέντες (μετά από καταγγελία πολιτών) υπάρχει πληθώρα άλλων περιπτώσεων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Σαφής τοποθέτηση της Κυβέρνησης πως δεν οικοδομείται η εμπιστοσύνη με ανοχή σε ένα τέτοιο έγκλημα, το οποίο περιγράφεται ως ποινικό αδίκημα [N.130(Ι)/2006]

Ενεργοποίηση των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας για προβολή στις αντίστοιχες χώρες της νομικής και ηθικής πτυχής του θέματος με στόχο την αποθάρρυνση των υπηκόων τους για εμπλοκή σε αγορές κατεχόμενων περιουσιών.

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

LEWIS TRUST GROUP

(Karpaz Gate Marina, Gillham Vineyard Hotel, Etel Vinary, and more)

David Lewis

Source: https://www.topuzgazetesi.com/karpaz-gate-marinanin-kiralama-sureci-askiya-alindi

(After recent developments, he is perfunctorily transferring the Marina to the Arkın Group.)

---

ARKIN GROUP

Erbil Arkın

Ahmet Arkın

Sinan Arkın

Source: https://www.arkingroup.com/copy-of-colony-hotel

Source: https://www.arkingroup.com/copy-of-home

---

ARIKLI FAMILY

(The family of illegal settler Erhan Arıklı, one of the suspected murderers of Tassos Isaac and Solomos Solomou, the so-called Minister of Transportation of the pseudo state.)

Ayhan Arıklı (Brother) - Oray Construction

Source: https://www.kibrisgercek.com/oray-sitesi-musterileri-perisan

Erkan Arıklı (Son) - Real Estate Agent

Source: https://www.101evler.com/acente-detay/emlak-konut/27738

---

DND HOMES

Ozan Dökmecioğlu

Source: https://ozandokmecioglu.com/index.php/about/

Source: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/dnd-homes-unveils-expansion-plans-in-northern-cyprus-with-over-30-000-housing-projects-1033377756

---

UZUN CONSTRUCTION (UZUN GROUP OF COMPANIES)

Gürsel Uzun

Şefik Uzun

Source: https://en.uzunconstruction.com/uzun-group-workers

---

AVRASYA CONSTRUCTION

Fuat Karatoprak

Suat Karatoprak

Source: https://www.avrasyaconstruction.com/yonetim-kurulu-mesaji/

---

ÖZOK ESTATE (ÖZOK GROUP)

Ali Özok

Source: https://www.ozokestate.com/

Source: https://www.ozokgroup.com/kurumsal/yonetim-kurulu-baskani-nin-mesaji.html

---

KIBRIS DEVELOPMENTS

Çağatay Özbirim

Harper Özbirim

Çağla Özbirim

Source: https://www.kibrisdevelopments.com/

Source: https://kibris.town/kurumsal

Source: https://www.kibrispostasi.com/c92-KKTC_EMLAK/n389759-kibris-developmentse-yeni-jenerasyon-yon-veriyor

---

NOYANLAR GROUP OF COMPANIES

Ahmet Noyan

Denizhan Kanatlı

Gökhan Noyan

Mustafa Noyan

Sultan Noyan

Source: https://www.noyanlar.com/hakkimizda

---

DÖVEÇ CONSTRUCTION

Burçin Döveç

Source: https://dovecconstruction.com/direktor-mesaji

---

NORTHERN LAND

Koral Bozkurt

Source: https://northernland.com/en/chairmans-message

---

AKOL GROUP

Niyazi Şanal

Source: https://akolglobal.com/en/board-of-management/

---

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Yağmur Özyalçın

Yaprak Özyalçın

Source: https://ozyalcinconstruction.com/

Source: https://giynikgazetesi.com/ozyalcin-construction-29-yasinda/

---

UMAY GROUP

Hüseyin Umay

Source: https://umaygroups.com/yonetim-kurulu/

---

FARZ GROUP OF COMPANIES

Erman Çitim

Source: https://www.kibrisemlakmerkezi.com/farz-sirketler-grubundan-uc-yeni-proje/

---

CARRINGTON GROUP

Şükrü Karakaya

Source: https://www.carringtoncyprus.com/en/message-from-chairman-of-the-board

---

OMAĞ GROUP OF COMPANIES

Kemal Omağ

Şaziye Omağ

Source: https://www.omaggroup.com/about/

Source: https://www.kibristime.com/omag-development-ulkemiz-kalkinsin-diye

---

4ER CONSTRUCTION

Nhat Dörter

Metin Dörter

Begüm Dörter

Source: https://dorterconstruction.com/meet-the-team/

Source: https://londragazete.com/kibris-haberleri/206592/kuzey-kibrisin-basarili-insaat-sirketi-dorter-kaliteli-ve-guvenli-konutlar-sunmaya-devam-ediyor/

---

LEWIS CLAYDON DEVELOPMENTS

Bryn Lewis

Alan Claydon

Handan Lewis

Source: https://lewisclaydon.com/about-us/

---

AROK CONSTRUCTION

Yusuf Turanlı

Source: https://www.ar-okconstruction.com/

Source: https://www.kibrisemlakmerkezi.com/arok-constructiondan-girneye-luks-villa-projesi-ciklos-mansions/

---

FAMAGUSTA CONSTRUCTION

Cafer Gürcafer (So-called President of the “Cyprus Turkish Building Contractor Association”)

Source: https://ktimb.org/baskanimiz/

---

IMMOBILIEN NORD ZYPERN (ACCURATE GMBH)

Mesut Volkan

Source: https://immo-nord-zypern.de/ueber-uns

Source: https://implisense.com/de/companies/accurate-gmbh-georgsmarienhuette-DEE44VS0O795

Source: https://de.linkedin.com/in/mesut-volkan-2171a3168

---

TEKCE OVERSEAS GAYRIMENKUL

Bayram Tekçe

Source: https://bayramtekce.com/

Source: https://spainhomes.com/de/blog/uber-das-unternehmen/tekce-overseas-ist-jetzt-mit-seinem-20-buro-in-dubai-vertreten

---

NORTH SKY PROPERTY

Erdem Çıtıl

Source: https://northskyproperty.de/ueber-uns-2/unser-team/