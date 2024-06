Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαριστεί τον Μπορέλ για τη «στήριξη και αλληλεγγύη» προς την Κύπρο

Ευχαριστίες στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ για την «άμεση ανταπόκριση, τη στήριξη και την αλληλεγγύη» του προς την Κύπρο εξέφρασε με σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η ανάρτηση ήρθε σε συνέχεια επικοινωνίας μεταξύ του κ. Κόμπου και του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας την Παρασκευή, κατά την οποία ο κ. Μπορέλ, σύμφωνα με δική του χθεσινή ανάρτηση στο «Χ», εξέφρασε την ανησυχία του για τις αυξανόμενες εντάσεις στον Λίβανο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και ισχυρή δέσμευση για προώθηση των προσπαθειών αποκλιμάκωσης.

«Η ΕΕ είναι αλληλέγγυα με την Κύπρο. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου να αποφευχθεί η περιφερειακή εξάπλωση», σημείωσε ο κ. Μπορέλ.

Dear Josep thank you for your immediate response, support and solidarity towards Cyprus. https://t.co/SLwy2tAdc0