Μενέλαος Μενελάου (διαπραγματευτής ε/κ πλευράς): Με ελπίδα και όχι φόβο να στηρίξουμε μια πρόταση στο Κυπριακό

Όλο και περισσότεροι Ε/κ και Τ/κ αντιλαμβάνονται ότι το δίλημμα είναι μεταξύ ενός κοινού μέλλοντος μιας ενωμένης Κύπρου εντός μιας ενωμένης Ευρώπης και της οριστικοποίησης της διχοτόμησης και της ενσωμάτωσης της τ/κ κοινότητας στην Τουρκία

Όλο και περισσότεροι Ε/κ και Τ/κ αναγνωρίζουν κι αντιλαμβάνονται ότι το δίλημμα στο Κυπριακό είναι μεταξύ ενός κοινού μέλλοντος μιας ενωμένης Κύπρου εντός μιας ενωμένης Ευρώπης και της οριστικοποίησης της διχοτόμησης και της ενσωμάτωσης της τ/κ κοινότητας στην Τουρκία, που δεν θα είναι το τέλος αλλά το ενδιάμεσο στάδιο για να δημιουργηθούν και νέες επιπλοκές, ανέφερε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου.

Επεσήμανε πως είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, «κι εμείς να εργαστούμε ώστε να πάμε μπροστά και να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να εγκριθεί από τον κόσμο σε ένα δημοψήφισμα».

Μιλώντας σήμερα Πέμπτη, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στη Λευκωσία, με θέμα «Προκλήσεις, ευκαιρίες και η πορεία προς τα εμπρός», στο πλαίσιο συνεδρίου με θέμα «Διερεύνηση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην οικοδόμηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Κύπρο (Exploring the role of Civil Society in peacebuilding and reconciliation in Cyprus)», ο κ. Μενελάου είπε πως είναι θετικό πως, παρά την αρνητική εικόνα που υπάρχει, το δίλημμα στο Κυπριακό γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό από ολοένα και περισσότερους Ε/κ και Τ/κ. «Αυτό αναμφίβολα θα γίνει αντιληπτό και στις ηγεσίες», πρόσθεσε.

Tο συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ και την GrantXpert Consulting, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα, στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) στη Λευκωσία, κι αφορούσε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορες ΜΚΟ που ασχολούνται με κοινά και δικοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες, εκπροσώπους της Πρεσβείας της Νορβηγίας, της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ, και άλλους.

Ο κ. Μενελάου είπε ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι υψίστης σημασίας και τόνισε την ανάγκη να ακουστεί ολόκληρη η κοινωνία και να αντικριστούν οι ανησυχίες που πολλοί έχουν μέσα στην κοινωνία και στις δύο κοινότητες. «Αυτούς δεν πρέπει να τους απομονώνουμε», αλλά να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες αντιρρήσεις κι αντιθέσεις τους, ανέφερε.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την τάση που επικρατεί παγκόσμια, ανέφερε, κι αυτό φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές στην Κύπρο, ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται πλέον σε «καθ’ έδρας προσεγγίσεις», αλλά αμφισβητεί θεσμούς, πολιτικές, πολιτικούς, νόρμες, εξουσίες και υπάρχει ένα αυξανόμενο αίσθημα ανασφάλειας και αστάθειας, που αντανακλάται κι εντός χωρών.

Για ν’ ανταποκριθούμε σε όλα αυτά και κυρίως όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, είπε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα στηρίξουμε «με ελπίδα και όχι με φόβο μια πρόταση προς τα εμπρός, προς ένα νέο κοινό μέλλον, τη συμφιλίωση στην Κύπρο. Όχι με το να υπογραμμίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αν αποτύχουμε, αλλά μεταδίδοντας στον κόσμο το αίσθημα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ευημερίας που θα φέρει σε αυτούς και στη χώρα μια λύση».

Απαντώντας αργότερα σε ερώτηση για το αν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για την ενσωμάτωση της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο και τη διαδικασία για την επίλυση του Κυπριακού, ο κ. Μενελάου απάντησε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, λέγοντας πως αυτή την στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα μπορεί να είναι επιτυχής, αλλά και ρεαλιστική.

Σε ερώτηση τί η Κυβέρνηση έχει κάνει για την συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών και το ότι «είναι οκ να είσαι Ε/κ ή Τ/κ», αλλά και ποιά δείγματα γραφής έδωσε ότι όντως θέλει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, ο Μενέλαος Μενελάου είπε ότι το κύριο θέμα που πρέπει ν’ αντικρίσουν τώρα είναι το πώς θα χειριστούν την αυξανόμενη δυσπιστία του κόσμου σε πολιτικές και πολιτικούς, ν’ αντικρίζουν τις δικές του ανησυχίες.

Ανέφερε επίσης ότι συχνά μας διαφεύγει πως έχουν γίνει όλα αυτά χρόνια ενθαρρυντικά, σημαντικά βήματα που τώρα θεωρούνται δεδομένα, όπως το ότι δεν είναι μικρός συμβιβασμός πως ο κόσμος θεωρεί, παρά τις ιστορικές του καταβολές, ότι αυτό το μέρος θα μεταμορφωθεί σε μια ομοσπονδία με δύο συνιστώσες πολιτείες, όπου η μια θα διοικείται από μια κοινότητα μικρότερη σε μέγεθος. Δεν είναι μικρός συμβιβασμός ότι η Κερύνεια θα είναι υπό τ/κ διοίκηση κι αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται από κανέναν δεδομένο, πρόσθεσε λέγοντας ότι ούτε είναι μικρός συμβιβασμός ότι το 28% του εδάφους θα διοικείται από μια μικρότερη αριθμητικά κοινότητα, ότι θα υπάρχει μια πάνω και μια κάτω Γερουσία με ίση εκπροσώπηση.

Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψην, σημείωσε, για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλους, και την μερίδα της κοινωνίας που έχει ανησυχίες κι αντιρρήσεις, γιατί – ανέφερε – σε κάθε εκστρατεία το στοίχημα είναι να έχεις μαζί σου τον κόσμο (to have people on board), αλλιώς σε μερικά χρόνια θα συζητούμε τί πήγε λάθος. «Η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε και για μας το να επιτύχουμε είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές ανησυχίες, και τέτοιες ανησυχίες υπάρχουν», ανέφερε.

Αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, συνέχισε ο κ. Μενελάου, και είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, κι εμείς να εργαστούμε ώστε να πάμε μπροστά και να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να εγκριθεί από τον κόσμο σε ένα δημοψήφισμα.