Τσίγκης, Σταυρινίδης, Παπαχαραλάμπους και Ντε Πέτρο - Στον «Π» οι τέσσερις υποψήφιοι για τη δημαρχία Στροβόλου

Το όραμα των υποψήφιων δημάρχων για τον Στρόβολο.

Της Κατερίνας Ηλιάδη

kateliadi@politis-news.com

Τη δημαρχία του Στροβόλου διεκδικούν οι Χρίστος Τσίγκης, Σταύρος Σταυρινίδης, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους και Τσελεστίνα Ντε Πέτρο. Ο «Π» υπέβαλε στους υποψήφιους δημάρχους του Στροβόλου τέσσερις ίδιες ερωτήσεις, ώστε να μπορούν εύκολα οι ψηφοφόροι να συγκρίνουν τις απαντήσεις και να αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν την ψήφο τους την 9η Ιουνίου 2024.

1. Ποια είναι η εικόνα του Στροβόλου σήμερα; Ποια τα σημαντικότερα προβλήματα του δήμου;

2. Ποιες οι προτεραιότητές σας σε περίπτωση εκλογής σας; Ποιο το όραμά σας για τον Στρόβολο;

3. Ο κόσμος θα ψηφίσει σύμφωνα με την απόφαση του κόμματός του ή έχουν αλλάξει οι εκλογικές συμπεριφορές των ψηφοφόρων;

4. Γιατί να σας ψηφίσει κάποιος;

__________________________________

Χρίστος Τσίγκης

«Με πρόγραμμα και όραμα πάμε τον Στρόβολο μπροστά» δηλώνει ο Χρίστος Τσίγκης.

Γεννήθηκε στον Στρόβολο το 1976. Είναι κάτοχος πτυχίου ΒΑ (Hons) Marketing and Retail Management του University of North London (UNL) και πιστοποιητικών παρακολούθησης εξειδικευμένων μαθημάτων (Principle of Stock Exchange Investment από το London Guildhall University και Foreign Policy Analysis από το LSE). Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων και διετέλεσε γραμματέας του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου. Σήμερα είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα διαδικασιών, στρατηγικής, επικοινωνίας και μάρκετινγκ και εξειδικεύεται στον τομέα των έργων από ΑΠΕ. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος Στροβόλου το 2006 και το 2011. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, μέλος της ΕΠΑ (2013-2016), μέλος της κεντρικής επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος (2004-2018), μέλος της γενικής γραμματείας της ΝΕΔΗΚ, αναπληρωτής γ.γ. του Σωματείου ΑΠΟΕΛ. Ήταν ιδρυτικό μέλος και συντονιστής της πολιτικής πλατφόρμας «Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων - Συνεργασία», η οποία πλέον συμπορεύεται με τη Δημοκρατική Παράταξη. Είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και τομεάρχης στρατηγικού/πολιτικού σχεδιασμού της ΔΗΠΑ - Συνεργασία. Είναι νυμφευμένος και έχει μία κόρη.

1. Αυτό το οποίο προσωπικά εισπράττω από πολλούς δημότες είναι ότι ο Στρόβολος, ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ιστορικούς δήμους της Κύπρου, αξίζει πολύ περισσότερα. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, όλοι γινόμαστε καθημερινοί μάρτυρες του κυκλοφοριακού, και όλοι βλέπουμε το μεγάλο πρόβλημα της καθαριότητας που έχει σήμερα ο Στρόβολος, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές. Την ίδια ώρα, δυστυχώς απουσιάζουν από τον Στρόβολο τα μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομών και ανάπτυξης, ενώ κάποιες περιοχές παραμένουν ξεχασμένες και υποβαθμισμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Όσοι αγαπάμε τον Στρόβολο, οφείλουμε να τον βάλουμε σε μια νέα πορεία για να τον πάμε μπροστά!

2. Το όραμά μου είναι να φτιάξουμε το σπίτι μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Γι' αυτό και κατέθεσα ολοκληρωμένο και λεπτομερές πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στον Στρόβολο και να προχωρήσουμε δυναμικά στη νέα εποχή. Κατ' αρχάς, οφείλουμε να έχουμε έναν δήμο πεντακάθαρο και να φτιάξουμε τα πάρκα, τις γειτονιές μας και τους δημόσιους χώρους. Να εκσυγχρονίσουμε τις δημοτικές μας υπηρεσίες, με τρόπο που να βοηθούν τους δημότες και όχι να λειτουργούν ως εισπρακτικοί μηχανισμοί τελών. Και να προχωρήσουμε επιτέλους με τα μεγάλα έργα που τόσο πολύ καθυστέρησαν, να αναβαθμίσουμε τις εμπορικές μας αρτηρίες, να φτιάξουμε τον παραδοσιακό μας πυρήνα, να φροντίσουμε τις υποβαθμισμένες μας συνοικίες και τα σπίτια στους συνοικισμούς. Ταυτόχρονα, πρέπει να προωθήσουμε άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις για το κυκλοφοριακό στη βάση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας, να δημιουργήσουμε γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στον δήμο για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να προωθήσουμε την αντιπλημμυρική προστασία του Στροβόλου. Έχω καταθέσει επίσης ολοκληρωμένη, ξεχωριστή και κοστολογημένη πρόταση, για το πώς να ωφεληθούν χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Στροβόλου με σημαντική μείωση των λογαριασμών ρεύματος αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε να μετατρέψουμε τον Στρόβολό μας σε μια πρότυπη ενεργειακή κοινότητα για όλη την Κύπρο, με σημαντικά οφέλη για όλους.

3. Η υποψηφιότητά μου απευθύνεται σε όλους τους δημότες του Στροβόλου ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης γιατί τα προβλήματα και το μέλλον του δήμου μας αφορά όλους. Ταυτόχρονα, όμως, με τιμά το γεγονός ότι η δική μου υποψηφιότητα συνενώνει δυνάμεις από διάφορους πολιτικούς χώρους: στηρίζεται από τρία κοινοβουλευτικά κόμματα (ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ), οργανωμένα πολιτικά σύνολα (Κόμμα για τα Ζώα, Κίνημα ΕΛΠΙΣ, Πνοή Λαού), κινήσεις πολιτών αλλά και προσωπικότητες που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Απαντώντας συνεπώς στο ερώτημά σας, θέλω να πω ότι οι πολίτες έχουν ενώπιόν τους συγκεκριμένα δεδομένα με τα οποία θα αποφασίσουν. Η δική μου πρόταση απευθύνεται σε όλους τους δημότες, έχοντας παράλληλα και τη στήριξη της πλειοψηφίας των κομμάτων ως μία υποψηφιότητα που μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά και συναινετικά, να κτίσει γέφυρες συνεργασίες στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε μέσα από συλλογική δουλειά να δώσει λύσεις και προοπτική στον δήμο μας.

4. Διεκδικώ τη δημαρχία Στροβόλου επειδή αγαπώ και θέλω να προσφέρω στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω με την οικογένειά μου. Καταθέτω ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά έχω και την εμπειρία από την ενεργό συμμετοχή μου στην πολιτική και την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Στροβόλου για πολλά χρόνια. Ο στόχος είναι ένας: να δώσουμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κάθε Στροβολιώτη και να διαμορφώσουμε ένα νέο, ανθρώπινο και αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης. Παράλληλα, να ενισχύσουμε τη συμμετοχικότητα των δημοτών, και να θέσουμε κανόνες διαφάνειας και ελέγχου για το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε. Εάν και εφόσον οι συμπολίτες μου με τιμήσουν με την ψήφο τους, υπόσχομαι -από την πρώτη μέρα- να εργαστώ σκληρά για να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας και να πάρουμε τον Στρόβολο μπροστά, με μέθοδο και όραμα για όλους τους δημότες!

_____________________________________

Σταύρος Σταυρινίδης

Σύμφωνα με τον Σταύρο Σταυρινίδη «η σημερινή εικόνα του Στροβόλου δεν μας αντιπροσωπεύει».

Γεννήθηκε στον Στρόβολο το 1979. Σπούδασε Νοµικά (L.L.B. Honours) στο Πανεπιστήµιο του East Anglia (UEA) του Ηνωµένου Βασιλείου και έλαβε μεταπτυχιακό στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L.L.M.) από το Cardiff University. Είναι δικηγόρος από το 2004 και διατηρεί δικό του γραφείο. Είναι επίσης εγκεκριμένος σύµβουλος διαµεσολαβητής. Αφερεγγυότητας και εγκεκριμένος διαμεσολαβητής. Είναι μέλος της πρωτοβάθμιας επιτροπής οικονομικών κριτηρίων της UEFA, δημοτικός σύμβουλος και σχολικός έφορος Στροβόλου από το 2007, επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόµµατος Στροβόλου. Είναι επικεφαλής του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΔΗΚΟ και ασχολήθηκε ενεργά µε το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της ΤΑ. Είναι β’ αντιπρόεδρος της εθνικής αποστολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και από το 2017 είναι εκλεγμένο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Είναι νυμφευµένος και έχει δύο παιδιά.

1. Η σημερινή εικόνα του δήμου δεν χαροποιεί τους Στροβολιώτες και τις Στροβολιώτισσες, δεν μας αντιπροσωπεύει. Δεν είναι αυτή η «εικόνα» μας. Αυτή είναι η εικόνα και η «υπογραφή» μιας δημοτικής αρχής, ανεπαρκούς και αδιάφορης, που μετέτρεψε τον Στρόβολο σε έναν δήμο ατημέλητο, ακατάστατο, βρόμικο, αφιλόξενο. Για να κερδίσουμε την εικόνα που μας αντιπροσωπεύει, θα εργαστούμε σκληρά για να επιλύσουμε προβλήματα, όπως:

• Καθαριότητα. Τα σκουπίδια βρίσκονται σε κάθε σημείο του δήμου, η αυτοφυής βλάστηση σε πάρκα, οικόπεδα, πεζοδρόμια ακόμα και σε δρόμους. Σύντομα θα αποτελούν παρελθόν.

• Κυκλοφοριακό. Στους δρόμους επικρατεί… χάος! Σημαντικά έργα, όπως αυτό της λεωφόρου Τσερίου έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, η δυσκολία στάθμευσης σε κεντρικές οδούς και λεωφόρους αυξάνεται, τα πεζοδρόμια χρήζουν άμεσης επισκευής. Εμείς προχωρούμε τα έργα τάχιστα, με σχέδιο και εκμετάλλευση κάθε διαθέσιμου πόρου.

• Εξυπηρέτηση δημοτών: Η κατάσταση, κατά την οποία ο πολίτης δεν βρίσκει ανταπόκριση παρά μόνο… αναμονή στην τηλεφωνική γραμμή και υποσχέσεις ότι «το πρόβλημα έχει καταγραφεί» χωρίς ποτέ να λύνεται, δεν τιμά κανέναν. Με τη χρήση ψηφιακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών θα αναβαθμίσουμε την εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και την εμπιστοσύνη τους προς τον δήμο.

2. Όπως ανέφερα πιο πάνω, η καθαριότητα, η επίλυση του κυκλοφοριακού, η εξυπηρέτηση του δημότη είναι στις προτεραιότητές μας. Συμπληρώνω ότι θα εργαστούμε, επίσης, με ζήλο, έχουμε ήδη μεγάλα αποθέματα εμπειρίας και τεχνογνωσίας για:

(α) Την προώθηση αναπτυξιακών έργων και έργων βελτίωσης του οδικού δικτύου. Εδώ εντάσσονται ο σχεδιασμός των λεωφόρων Ιφιγενείας, Σταυρού και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ σε συνεννόηση με το κεντρικό κράτος, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση της ανακατασκευής της λεωφόρου Τσερίου.

(β)Την ανάπλαση του παλαιού πυρήνα Στροβόλου, την τεχνολογική αναβάθμιση του δήμου και τη μετατροπή του σε έναν «έξυπνο δήμο» με έξυπνους χώρους στάθμευσης, έξυπνες διαβάσεις πεζών, έξυπνο οδικό φωτισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του, τη στήριξη των δομών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, καθώς και της νεανικής επιχειρηματικότητας κ.ά.

Βασική μας επιδίωξη είναι, βεβαίως, η διεκδίκηση όλων των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πληρώσαμε ακριβά την ανικανότητα της δημοτικής αρχής, που, μόνο τους τελευταίους μήνες, απώλεσε 1,15 εκατ. ευρώ έκτακτης κρατικής χορηγίας, κινδυνεύει να χάσει 3,2 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων και αφήνει να λιμνάζουν 9 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του δήμου. Τέλος, η διαφάνεια και η συμμετοχικότητα των δημοτών, μέσω της δημιουργίας ενοριακών συμβουλίων, θα δώσουν νέα ώθηση στη λειτουργία του δήμου και στις σχέσεις μεταξύ ημών. Μαζί, αλλάζουμε τον Στρόβολο σε έναν δήμο πρότυπο, εμβληματικό, έξυπνο, πράσινο και καθαρό, σε έναν δήμο που σέβεται την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των δημοτών. Αυτό είναι το όραμά μου.

3. Προφανώς οι πολίτες ενστερνίζονται σε μεγάλο βαθμό τις εισηγήσεις των κομμάτων τους, σε ό,τι αφορά τη στήριξη υποψήφιων δημάρχων. Αλλά στην Τοπική αυτοδιοίκηση πάντα θα «μετρούν» τα πρόσωπα, το όραμά τους αλλά και τα προγράμματά τους. Το βλέπω καθημερινά στις επαφές μας, όπου μας προσεγγίζουν και δηλώνουν τη στήριξή τους άνθρωποι από διάφορους πολιτικούς χώρους. Σαφώς το πρόγραμμα και το πρόσωπο «μετρούν» και για τα ίδια τα κόμματα πριν δώσουν τη στήριξή τους. Και είμαι υπερήφανος για τη στήριξη του ΔΗΚΟ και του καλού φίλου Νικόλα Παπαδόπουλου. Είμαι χαρούμενος για τη συμπόρευση με το ΑΚΕΛ και τον Στέφανο Στεφάνου. Νιώθω σίγουρος δίπλα σε στελέχη όλων των κομμάτων, που δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, αλλά βεβαίως και ανένταχτους και ελευθέρα σκεπτόμενους δημότες.

4. Η πολυετής ενασχόλησή μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζω πολύ καλά τι χρειάζεται ο Στρόβολος. Κατέχω εμπειρία και γνώση για τις «πηγές» των απαραίτητων, έξυπνων και υλοποιήσεων λύσεων. Οι δημότες θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην εργατικότητα, στην αποτελεσματικότητα, στην τιμιότητα, στη σοβαρότητα, στην υπευθυνότητα. Θα ψηφίσουν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα, γι’ αυτό πάμε μαζί για να αλλάξουμε τον Στρόβολο και να τον πάρουμε εκεί που του αξίζει.

______________________________

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

«Με χέρια καθαρά και με συνέπεια υλοποιούμε ένα όραμα μεγάλο» υπογραμμίζει ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Γεννήθηκε στον Στρόβολο στις 20 Μαΐου 1975. Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London School of Economics) στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Διετέλεσε πρόεδρος των Κυπρίων Φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την επιστροφή του στην Κύπρο ανέλαβε ως διευθύνοντας σύμβουλος σε οικογενειακή επιχείρηση ενώ παράλληλα, σε ηλικία 26 χρόνων εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Στροβόλου (2002-2016). Διετέλεσε αντιδήμαρχος Στροβόλου και ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου τον Ιανουάριο τού 2017. Μεταξύ άλλων είναι πρόεδρος της ΔΕ της Στέγης Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα - ΣΚΕ Στροβόλου, μέλος του δ.σ. της Στέγης Άγιος Χριστόφορος, και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για το Πρόγραμμα MPA Δημόσια Διοίκηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

1. Κατά την πρώτη μου θητεία ως δήμαρχος Στροβόλου, θέσαμε γερά θεμέλια για τον δήμο μας και ήρθε η στιγμή να δούμε και στην πράξη όλα αυτά που σχεδιάσαμε και δουλέψαμε σκληρά για να υλοποιηθούν. Για πρώτη φορά στη ιστορία του δήμου μας, διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια, πέραν των 15 εκατομμυρίων. Θεωρώ ότι το βασικό θέμα που θα έχει να διαχειριστεί το νέο δημοτικό συμβούλιο αφορά τη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί με τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο δήμος Στροβόλου θα πρέπει να ανταπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα, να παραμείνει ανταγωνιστικός και σε πορεία ανάπτυξης. Ωστόσο, έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία μας για τη μετάβαση αυτή και είμαι πεπεισμένος ότι θα είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε στις όποιες προκλήσεις παρουσιαστούν. Επιπλέον, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι η ανάπλαση της λεωφόρου Τσερίου. Μπορώ να πω ότι «κληρονομήσαμε» το έργο αυτό σε στασιμότητα δεκαετιών. Καταφέραμε να ανατρέψουμε τον σχεδιασμό που μετέτρεπε την Τσερίου σε έναν αυτοκινητόδρομο υψηλών ταχυτήτων. Οι δημότες απαιτούσαν έναν δρόμο φιλικό στον άνθρωπο και στις καθημερινές εμπορικές και οικογενειακές του δραστηριότητες. Αυτό σχεδιάσαμε! Αυτό βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Σήμερα, μετά από πολλές δυσκολίες, είμαστε έτοιμοι για το στάδιο της υλοποίησης.

2. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε και υλοποιούμε τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως ο ιστορικός πυρήνας του Στροβόλου και η ανάπλαση του Πεδιαίου ποταμού. Στο πλαίσιο του ολιστικού μας οράματος για τον πυρήνα εντάσσονται και τα κτήρια της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου που καταφέραμε να αποκτήσουμε. Εκεί στεγάζεται ήδη το κέντρο καινοτομίας Στροβόλου ΝΟΥΣ, και σχεδιάζεται η Ψηφιακή Ακαδημία Στροβόλου. Στον σχεδιασμό εντάσσεται και το Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού που λειτουργήσαμε πρόσφατα. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και θρησκευτικό τουρισμό στον πυρήνα Στροβόλου, με το μουσείο και την ανάδειξη των αρχαίων εκκλησιών μας. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο αυτό, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την ολιστική ανάπλαση του Γραμμικού Πάρκου. Το έργο μας περιλαμβάνει και δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, όπως είναι η δημιουργία του Φεστιβάλ Θεάτρου που μετρά τώρα επτά χρόνια ζωής, την κοινωνική μας πολιτική όπως η πρόσφατη ανάληψη της λειτουργίας και διαχείριση της Στέγης Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα, τον αθλητισμό όπως οι νέες αναβαθμισμένες υποδομές που δημιουργούμε στο αθλητικό μας κέντρο το οποίο μετονομάζουμε σε «Αθλητικό Κέντρο Γλαύκος Κληρίδης», και πολλά άλλα. Επιπλέον, θα προτείνω στο νέο δημοτικό συμβούλιο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημοτικού κολυμβητηρίου - τα χρήματα τα έχουμε εξασφαλίσαμε ήδη.

3. Οι εκλογές για τον δήμαρχο δεν είναι κομματικές, αλλά αφορούν τη ζωή μας, τη γειτονιά μας, το σπίτι μας. Οι δημότες Στροβόλου θέλουν έναν δήμαρχο που θα εργάζεται για όλους τους δημότες, ανεξαιρέτως, και θα αφουγκράζεται τις ανάγκες τους. Όλα αυτά τα χρόνια, είχα τη χαρά να γνωρίσω πολλούς Στροβολιώτες, να τους μάθω με το μικρό τους όνομα, να συζητήσω μαζί τους όλα τα μικρά και όλα τα μεγάλα που τους απασχολούν. Θεωρώ, λοιπόν, χρέος μου να μπω ξανά μπροστά. Χωρίς κομματικές συναλλαγές και ανταλλάγματα. Χωρίς εξαρτήσεις και κομματικούς μεσάζοντες. Με χέρια καθαρά και με συνέπεια υλοποιούμε ένα όραμα μεγάλο. Με γνώση και εμπειρία, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που ήδη έχουμε κοστολογήσει, διεκδικήσει πόρους και υλοποιούμε. Θα συνεχίσω να πορεύομαι με τη δύναμη της κοινωνίας του Στροβόλου.

4. Αντλώντας από την εικοσαετή και πλέον πείρα μου στην υπηρεσία των δημοτών του Στροβόλου, μπορώ να πω ότι ο δήμος μας ουδέποτε υπήρξε σε πιο πλεονεκτική θέση από σήμερα. Ο Δήμος Στροβόλου βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, με γνώμονα το συμφέρον του κάθε Στροβολιώτη και της κάθε Στροβολιώτισσας. Θέσαμε τα θεμέλια και είναι γερά. Τώρα μένει να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, να οικοδομήσουμε τον Στρόβολο της νέας εποχής. Με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕ, και με μετρήσιμα στοιχεία, σχεδιάζουμε μια πόλη πρότυπο, έξυπνη, πράσινη, ανθρώπινη, ανθεκτική και βιώσιμη. Μια πόλη με ευρωπαϊκό πρόσημο. Τον Στρόβολο που όλοι θέλουμε. Αυτή είναι η αποστολή μου. Και διαβεβαιώνω τον κάθε Στροβολιώτη και την κάθε Στροβολιώτισσα ότι θα συνεχίσω να τους υπηρετώ, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και βαρίδια, επειδή μοναδική μου εξάρτηση είναι η αγάπη μου για τον Στρόβολο.

______________________________

Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

Η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο υπόσχεται τραμ στους δρόμους του Στροβόλου.

Είμαι Κύπρια σοπράνο, η δασκάλα μου ήταν η δασκάλα της τεχνικής της Όπερας στην Ακαδημία Λα Σκάλα του Μιλάνου. Για όποιους με ξέρουν ως Έμιλυ Ζαχαριάδου, έχω αλλάξει το όνομά μου και έγινα καθολική αφού ήμουν παντρεμένη με Αμερικανό καθολικό, και τα παιδιά μου είναι επίσης καθολικά. Ο παππούς μου ήταν ο συνιδρυτής του ΔΗΣΥ και βουλευτής για 15 χρόνια, Λέανδρος Ζαχαριάδης. Για τους Λαρνακείς, για να καταλάβουν ποια είναι η οικογένειά μου, ο προθείος μου ήταν ο μέγας ευεργέτης Δημ. Διανέλος που ίδρυσε ορφανοτροφείο, ιεροδιδασκαλείον και τεχνική σχολή στη Λάρνακα. Η οικογένειά μου έχει ρίζες από Ρουμανία, Αρμενία και Κρήτη. Ο προπαππούς μου ήταν ο προσωπικός οδοντίατρος του πασά και του χαρεμιού του στο Παλάτι στην Κωνσταντινούπολη και στη σφαγή των Αρμενίων ήρθαν Κύπρο στο Πέντε Μίλι, όπου έγινε μετά η απόβαση και έχασαν για δεύτερη φορά τα σπίτια τους. Οπότε εγώ από μικρή δεν λέω ότι τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια, αλλά τα σύνορά μας είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ο παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου ήταν ο δημοσιογράφος Πέτρος Στεφανίδης. Αναγνωρίζω όλες τις θρησκείες, οι γονείς μου με έμαθαν να διαλογίζομαι από μικρό παιδί. Θυμάμαι το παραμυθάκι μου ήταν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Δούλεψα ενεργειακά με άτομα από όλο τον κόσμο για γυναίκες που ήταν θύματα βίας. Ήμουν για τρία χρόνια μέλος του ΕΛΑΜ και τον τελευταίο χρόνο ήμουν γραμματέας του γυναικείου μετώπου του ΕΛΑΜ, όπου μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων μου έδωσα την παραίτησή μου και αποχώρησα τελείως από το κόμμα. Παρακολούθησα πολλά σεμινάρια ενδυνάμωσης και προώθησης της γυναίκας στην πολιτική, που διοργάνωσε η επίτροπος Ισότητας των Φύλων μέσω του Προεδρικού για τα κόμματα. Οι περισσότεροι με ξέρετε από την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές του 2023. Είμαι πρόεδρος και ιδρύτρια της Ακρο-Αριστερής Αντίστασης Κομμουνισμός. Αποφάσισα να υποβάλω υποψηφιότητα για δήμαρχος Στροβόλου στις εκλογές του 2024, ώστε να μπορέσουμε ως κόμμα να υλοποιήσουμε μερικές από τις αποφάσεις μας και να βοηθήσουμε τους Στροβολιώτες. Και μακάρι να γίνουμε έμπνευση και ορισμένα από τα έργα μας να τα ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι για το καλό της Κύπρου.

1. Για την εικόνα του Στροβόλου σήμερα μετά λύπης και αηδίας σας λέω το εξής για να κρίνετε από μόνοι σας: σταματημένη σε φώτα τροχαίας σε οικιστική περιοχή στην οποία υπάρχουν δύο δημοτικά, δύο νηπιαγωγεία και ένα γυμνάσιο, έβλεπα δίπλα μου να περπατά με το πάσο της μια μεγάλη ποντίκα… Τι να σκεφτούμε για το τι γίνεται εκτός δρόμου και πεζοδρομίων!

2. Σίγουρα μία από τις προτεραιότητές μου είναι το συγύρισμα και το καθάρισμα του Στροβόλου αλλά σε συνδυασμό με το νέο πρόγραμμα φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης που θέλω να δημιουργήσω. Δηλαδή, σε αυτή την οικονομική κρίση των πολιτών (όχι του κράτους) θα υπάρχει ευκαιρία σε άτομα που το έχουν ανάγκη να προσφέρουν και να πληρώνονται με την ώρα. Επίσης, στις προτεραιότητές μου είναι η αναβάθμιση του πολιτισμού με εργοδότηση τραγουδιστών Όπερας, χορευτών μπαλέτου και με διοργάνωση -ελληνικού χαρακτήρα- εκδηλώσεων σε πλατείες. Η ασφάλεια των δρόμων είναι ακόμη μια προτεραιότητα, δηλαδή να μην μπορεί κανείς να αναπτύξει εύκολα ταχύτητα, έτσι στο τέλος να καλυφθούν και οι κάμερες που επιβαρύνουν τους πολίτες με 300 ευρώ πρόστιμο όπως τότε, στην πανδημία, καλυφθήκαμε με τη μάσκα, οπότε αυτό θα έχει και ενδιαφέρον για να δούμε με τι δικαιολογία θα χρεώνουν τα επόμενα 300 ευρώ στον πολίτη. Για να είμαι δίκαιη πρέπει να δώσω κάτι πίσω στους λάτρεις της ταχύτητας, έτσι θα δημιουργήσω εγκαταστάσεις και αγωνιστική πίστα φόρμουλα, ώστε να ανοίξουν θέσεις εργασίας στην Κύπρο και σε αυτή την επαγγελματική οικογένεια. Μία άλλη πολύ σημαντική υπηρεσία που θα υπάρχει, είναι η παρουσία νοσηλευτών και φυσιοθεραπευτών στα πάρκα για βοήθεια και ενθάρρυνση ατόμων με αναπηρία να βγουν λίγο έξω. Και σίγουρα με αυτό τον τρόπο, τα πάρκα μας αμέσως θα γίνουν και πιο ασφαλισμένα και για τα παιδιά, αφού πιο πολλά άτομα με ευθύνη σε έναν χώρο σημαίνει και περισσότερος έλεγχος. Εάν κρίνουμε από τα σοβαρά λάθη που γίνονται, θα μπορούσε κανείς να πει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο οξυγόνο στον εγκέφαλο και γι' αυτό μία κάποια λύση στην ατμοσφαιρική ρύπανση σίγουρα θα υπάρξει. Και φυσικά αυτό που όλοι περιμένουμε, η παρουσία τραμ στους δρόμους!

3&4. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα με ψηφίσει για το καλό και το συμφέρον του, και πιστεύω ότι τα πιο πάνω τα χρειάζεται και ο ίδιος και ο συμπολίτης του.