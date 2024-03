Το ΔΗΚΟ δημοσιοποίησε τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του - Δείτε τα βιογραφικά τους

Εισήγηση Γραμματείας προς το Εκτελεστικό Γραφείο

Η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος σε σημερινή της συνεδρίαση με θέμα τις Εκλογές για ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Ιουνίου του 2024, αποφάσισε όπως προτείνει προς τα συλλογικά όργανα του κόμματος τις πιο κάτω υποψηφιότητες:

1. Θεοχάρους Ελένη

2. Κωστρίκης Λεόντιος

3. Λάμπρου Μαίρη

4. Μαυρίδης Κώστας

5. Παντελίδης Χρύσης

6. Χριστοφίδου Κατερίνα

Το Εκτελεστικό Γραφείο θα συνεδριάσει για την επικύρωση των πιο πάνω υποψηφιοτήτων την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, ενώ τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την Κεντρική Επιτροπή σε συνεδρίαση της την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων:

Λεόντιος Κωστρίκης

Ο Λεόντιος Κωστρίκης είναι Ακαδημαϊκός Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ιδρυτικό Τακτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών. Γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα του χρόνια στην Άσσια της Μεσαορίας στην επαρχία Αμμοχώστου. Έλαβε το B.Sc. (1987), M.Sc. (1989), Μ.Ρh. (1990) και Ph.D. (1993) του από το New York University (NYU), των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.). Ακολούθησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Aaron Diamond AIDS Research Center (ADARC) του Πανεπιστημίου Rockefeller (Νέα Υόρκη) σχετικά με τη μοριακή ιολογία του Ιού της Ανθρώπινης Aνοσοανεπάρκειας (HIV). Εργάστηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Aaron Diamond AIDS Research Center ως Ερευνητής το 1998 και στο Πανεπιστήμιο Rockefeller ως Επίκουρος Καθηγητής το 1999. Επέστρεψε στην Κύπρο το 2003 ως Καθηγητής (από το 2003 αναπληρωτής και από το 2011 τακτικός Καθηγητής) του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών.

Ήταν Fulbright Scholar για τις προπτυχιακές του σπουδές στις Η.Π.Α. και έλαβε βραβεία από το Elizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, το Aaron Diamond Foundation και το Patti Cadby Birch Trust στις Η.Π.Α. Το 2005 έλαβε Τιμητική Διάκριση από το J. William Fulbright Commission για τα επιτεύγματά του που συνέβαλαν στην βελτίωση του κόσμου. Ήταν ένας από τους σαράντα Fulbright Scholars που επιλέχθηκαν μεταξύ 250.000 υποψηφίων από 140 χώρες που έλαβαν υποτροφία Fulbright από το 1946. Έχει λάβει πάνω από είκοσι επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από το National Institute of Health των Η.Π.Α. (N.I.H.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Κύπρος) και διεθνή φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι Επιστημονικός Συντάκτης σε τέσσερα έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου σε άλλα εννέα. Επίσης έχει υπηρετήσει σε πολλές επιτροπές αξιολόγησης Ευρωπαϊκών, διεθνών οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανισμών που επιχορηγούν ερευνητικά προγράμματα.

Το εργαστήριό του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου για τη διάγνωση της λοίμωξης HIV-1 και την παρακολούθηση της μετάδοσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη των στελεχών του ιού HIV-1 με ανθεκτικότητα στα αντιρετροϊκά φάρμακα. Είναι συνιδρυτής της European Society of Antiviral Research (ESAR), ιδρυτής της διαχρονικής επιστημονικής μελέτης HIV-1 (CHICS) στην Κύπρο και επιστημονικό μέλος του διεθνούς δικτύου WHO-UNAIDS Network for HIV Isolation and Characterisation. Το 2019 έχει εκλεγεί Ιδρυτικό Μέλος (Έδρα Βιολογικών Επιστημών) της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών και το 2020 έχει γίνει αποδεκτός ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Βιοεπιστημών (Biosciences Steering Panel) του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (European Academies Science Advisory Council, EASAC) και Distinguished Fellow του International Engineering and Technology Institute (IETI). Το 2020 έχει λάβει το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Διακεκριμένου Ερευνητή στις Βιοεπιστήμες από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο.

Λόγω της εμπειρογνωμοσύνης του, με την έναρξη της επιδημίας COVID‐19 στην Κύπρο, από τον Μάρτιο 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, ο Καθ. Κωστρίκης αποτέλεσε Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για το COVID-19, η οποία δημιουργήθηκε για τη διαμόρφωση επιστημονικών συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τον περιορισμό και τη διαχείριση της επιδημίας στην Κύπρο.

Ελένη Θεοχάρους

Γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1953 στο Μεταλλείον Αμιάντου. Γονείς της οι Αγωνιστές της ΕΟΚΑ Χρίστος και Χρυστάλλα Θεοχάρους.

Σπούδασε Ιατρική και Φιλοσοφία. Είναι Παιδοχειρουργός-Παιδοουρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Πανεπιστημίου.

Ως Ιατρός εργάστηκε εθελοντικά σε πολλές χώρες της γης κατά την διάρκεια πολέμων, εμφυλίων συρράξεων και φυσικών καταστροφών και χειρούργησε χιλιάδες τραυματίες και ασθενείς. Εργάστηκε επίσης εθελοντικά σε υποανάπτυκτες χώρες δημιουργώντας υποδομές, διδάσκοντας χειρουργική, επιτελώντας χειρουργικές επεμβάσεις.

Διετέλεσε για δύο θητείες Βουλευτής και για άλλες δύο Ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως Ευρωβουλευτής εργάστηκε στους τομείς της ανάπτυξης και της Εξωτερικής Πολιτικής και κατετάγη 3 φορές ως δεύτερη καλύτερη Ευρωβουλευτής της Επιτροπής DEVE.

Είναι Λογοτέχνις και εξέδωσε 10 ποιητικές συλλογές. Τιμήθηκε 2 φορές με το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως. Εξέδωσε επίσης πολλά πολιτικά και επιστημονικά συγγράμματα. Τιμήθηκε από την Γαλλική Κυβέρνηση με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Εθελοντισμού το 2009 και από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με την Ανωτάτη Τιμητική Διάκριση της Αρχόντισσας των Εκκλησιών και Οφικιαλίου του Αγίου Μάρκου.

Είναι επίτιμη πολίτης του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τιμήθηκε με πολλά άλλα βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και τρεις διδακτορικοί τίτλοι. Είναι χήρα του Ψυχιάτρου Λούη Καριόλου και έχει μία θυγατέρα και δύο εγγόνια.

Μαίρη Λάμπρου

Η Μαίρη Λάμπρου είναι απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής. Ακολούθησε, μετά, σπουδές στο Πανεπιστήμιο TEXAS A & M των Η.Π.Α. (Kingsville) στον Κλάδο Business Administration με ειδίκευση στο Marketing και απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Business Administration- ‘’ Cum Laude’’. Επίσης, στο ίδιο Πανεπιστήμιο απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ ( Master of Business Administration). Είχε επιλεγεί στις Η.Π.Α. ως μέλος του National Honor Society in Business Administration.

Την επαγγελματική της σταδιοδρομία, την άρχισε ως Διοικητικός Λειτουργός στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Παρακαθόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου, ήταν μέλος της Επιτροπής Ξενοδοχείων και αργότερα διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου. Συνέχισε ως Διοικητικός Λειτουργός στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όπου ασχολήθηκε με ευρύ φάσμα θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και προήχθη στη θέση Διοικητικού Λειτουργού Α΄ ενώ διετέλεσε Προϊστάμενη ( 2002-2006) του Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Αφού προήχθη στη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού, τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρχές του 2007 και εκτελούσε διοικητικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα Προϊστάμενης του Τομέα Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών. Το 2011 προήχθη στη θέση Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού και ασχολήθηκε ως Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Κτηματολογίου και Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τις 19.7.2012, διορίστηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στη θέση Αναπληρώτριας Διευθύντριας Τ/Κ Περιουσιών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της ως Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων, χειριζόταν θέματα αντιμετώπισης των στεγαστικών και επαγγελματικών αναγκών των εκτοπισμένων και γενικά της διαχείρισης των Τ/Κ περιουσιών.

Η Μαίρη Λάμπρου διορίστηκε για περίοδο ενός έτους περίπου ως Αναπλ. Έπαρχος Κερύνειας, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω αναφερόμενα καθήκοντα της. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ασχολήθηκε επίσης και με μνημονιακές υποχρεώσεις του ΥΠΕΣ έναντι της ΤΡΟΙΚΑ και συμμετείχε στις διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της ΤΡΟΙΚΑ για κτηματολογικά και τεχνικά θέματα ( διαδικασία και νομικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων, έκδοσης τίτλων κ.α.) του ΥΠΕΣ.

Διορίσθηκε ως Έπαρχος στις αρχές του 2015 με απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και από την 1.9.2015 ανέλαβε ως Έπαρχος Πάφου μέχρι και τις 8.5.2024 (ημερομηνία κατά την οποία αφυπηρετεί πρόωρα). Κατά τη θητεία της ως Έπαρχος έχει συντονίσει και συμβάλει στην υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων στην ύπαιθρο της Πάφου με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μέσα στα 8,5 χρόνια υπηρεσίας της, υλοποιήθηκαν εξωραϊστικά ( αναπλάσεις πλατειών και πυρήνων κοινοτήτων, δημιουργήθηκαν πάρκα, εκθεσιακοί χώροι , χώροι ενασχόλησης νέων, καθώς και ενηλίκων κ.α.) όπως και άλλα έργα υποδομής της συνολικής τάξης των 120 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση της υπαίθρου. Ασχολήθηκε γενικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την καθοδήγηση Κοινοτικών Συμβουλίων.

Είναι νυμφευμένη με τον Κώστα Λάμπρου, Μηχανολόγο Μηχανικό και έχουν δυο υιούς εκ των οποίων ο ένας έγγαμος.

Κατερίνα Χριστοφίδου

Η Κατερίνα Χριστοφίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 25 Ιουνίου 1976.

Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Β’, σπούδασε δημοσιογραφία και είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής.

Μέχρι στο 2019 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως δημοσιογράφος στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και σε έντυπα από τις θέσεις της δημοσιογράφου και αρχισυντάκτριας στο αστυνομικό, κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ, στην παρουσίαση κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ειδησεογραφικών εκπομπών όπως το «Πρωτοσέλιδο» και το «Μεσημέρι και Κάτι» στην τηλεόραση «Σίγμα», την ραδιοφωνική εκπομπή λόγου «Όλα στο φως» στο Ράδιο Πρώτο και την κοινωνικού περιεχομένου εκπομπή «Βάλε Αντέννα» στον «ΑΝΤ1 Κύπρου».

Από το 2015 δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ως σύμβουλος επικοινωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2018 ολοκλήρωσε τον κύκλο της στη δημοσιογραφία και αναμίχθηκε με την πολιτική.

Κατήλθε ως υποψήφια στα ψηφοδέλτια του ΔΗΚΟ στις Ευρωεκλογές του 2019 και στις βουλευτικές εκλογές του 2021 ενώ το καλοκαίρι του 2023, εξελέγη, δεύτερη σε σταυρούς προτίμησης, στις εσωκομματικές εκλογές, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Συμμετέχει στη Γραμματεία του ΔΗΚΟ και είναι Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Διαχρονικά υπήρξε πλούσια η δράση και η προσφορά της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και συντόνισε πολλές εκδηλώσεις πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών-Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ-BPW Cyprus) ενώ το 2023 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Λυκείου Κύκκου Β’ Λευκωσίας (2023-2024).

Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Κωτσονόπουλο κι έχει δυο παιδιά.

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης, Στρασβούργο 11 Φεβρουαρίου 2020. ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Κώστας Μαυρίδης

Ο Κώστας Μαυρίδης κατάγεται από την κατεχόμενη Επαρχία Κερύνειας. Από το 2014 είναι Ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα και ανήκει στην Πολιτική Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά την τελευταία πενταετία, είναι Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο με αρμοδιότητες σε θέματα πολιτικών υποθέσεων, ασφάλειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι ο πρώτος που κατέχει αυτή τη θέση από Κύπρο και Ελλάδα. Συμμετέχει επίσης στις Επιτροπές: Οικονομικών, Διεθνούς Εμπορίου, Άμυνας και Ασφάλειας καθώς και στις Αντιπροσωπείες: Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ισραήλ.

Διετέλεσε διαπραγματευτής εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ μέχρι τώρα καθώς και για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Επιπλέον, υπήρξε εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμμετείχε επίσης στην Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και ήταν μέλος της ομάδας εργασίας για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο.

Το 2004 πρωτοστάτησε στην ανάδειξη προνοιών του Σχεδίου Ανάν, που παρείχαν τη δυνατότητα παρέμβασης της Αγγλίας και της Τουρκίας στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Κύπρου, με στόχο τον ενεργειακό πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2008 εκλέγηκε και έκτοτε είναι Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Χρύσης Παντελίδης

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1975, κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, μεγάλωσε στο Παραλίμνι και τα τελευταία 20 χρόνια κατοικεί στην Λευκωσία. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου.

Ασχολήθηκε με το φοιτητικό κίνημα ως Οργανωτικός Γραμματέας και Πρόεδρος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Θεσσαλονίκης και ως Πρόεδρος της ΠΟΦΝΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ. Το 2000, μετά την εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Προεδρία του ΔΗΚΟ, διορίστηκε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του Κόμματος και το 2002 ανέλαβε Συντονιστής του Εκλογικού Επιτελείου του Τάσσου Παπαδόπουλου για τις Προεδρικές Εκλογές 2003, ενώ, συμμετείχε και στη σύνταξη του προεκλογικού Προγράμματος Διακυβέρνησης. Την πενταετία 2003-2008 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου, με επιπρόσθετα καθήκοντα συντονισμού της υλοποίησης του προεκλογικού Προγράμματος και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Την περίοδο 2010-2021 εργάστηκε ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος.

Στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου του 2021 εξελέγη Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας. Με αυτή την ιδιότητα είναι Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος. Επιπρόσθετα, ως Βουλευτής, είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παράλληλα, είναι Μέλος της αντιπροσωπείας της κυπριακής Βουλής στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, Μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει λάβει μέρος σε Κοινοβουλευτικές Διασκέψεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και σε Διασκέψεις για θέματα Ενέργειας και Μετανάστευσης. Επίσης, συμμετέχει στον Κοινοβουλευτικό Θεσμό Open European Dialogue ως Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του. Αρθρογραφεί τακτικά στον κυριακάτικο «Φιλελεύθερο». Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το τρέξιμο και είναι Μαραθωνοδρόμος.

Είναι παντρεμένος με την Πάνη Παντελίδη-Βασιλείου, Αναπτυξιακή Παιδιατρική Φυσιοθεραπεύτρια στον ιδιωτικό τομέα και έχουν μία κόρη, την Ελένη, η οποία φοιτά στην Α’ τάξη δημόσιου Γυμνασίου.