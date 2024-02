Και επίσημα υποψήφιος δήμαρχος Λευκωσίας ο Χαράλαμπος Προύντζος - Το βιογραφικό του (βίντεο)

Ανακοίνωσε επίσημα την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Προύντζος ανακοίνωσε επίσημα την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του νέου μητροπολιτικού Δήμου Λευκωσίας στις επερχόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την υποψηφιότητα Χαράλαμπου Προύντζου για τη δημαρχία Λευκωσίας αναμένεται να στηρίξει το ΑΚΕΛ και το Volt Κύπρος, ενώ ο υποψήφιος βρίσκεται σε διάλογο με ΕΔΕΚ και Οικολόγους.

Στήριξη στην εν λόγω υποψηφιότητα έχουν ήδη εκφράσει, με αναρτήσεις τους στο Twitter/X, οι Αχιλλέας Δημητριάδης [δικηγόρος, υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας (2023)] και Γιώργος Παμπορίδης (δικηγόρος, πρώην υπουργός Υγείας).

Αυτούσιο το κείμενο της εξαγγελίας της υποψηφιότητας του Χαράλαμπου Προύντζου για το νέο Δήμο Λευκωσίας:

Φίλες και Φίλοι, Συνδημότες και Συνδημότισσες.

Γεννήθηκα στο Καϊμακλί και από το 1984 κατοικώ στην Έγκωμη. Υπηρέτησα τη θητεία μου στα φυλάκια του Αγίου Δομετίου, με τη γυναίκα μου γνωριστήκαμε στην Αγλαντζιά και τα τελευταία 20 χρόνια εργάζομαι στη Θεμιστοκλή Δέρβη και τη Μακαρίου.

Η Λευκωσία είναι όλη μου η ζωή.

Στην επαγγελματική μου καριέρα, δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Ξεκίνησα από το μηδέν μια δική μου πορεία με πολύτιμες εμπειρίες: ως νομικός και μάνατζερ σε πολυεθνική εταιρεία, ως τεχνοκράτης με εξειδίκευση σε νομικές μεταρρυθμίσεις, την υλοποίηση μεγάλων έργων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κοιτάω στο μέλλον και θέτω στόχους τους οποίους υλοποιώ με σκληρή δουλειά. Αυτό έμαθα να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Αυτό οραματίζομαι και για τη Λευκωσία.

Αποφάσισα να διεκδικήσω τη Δημαρχία του νέου Δήμου για δυο λόγους: Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι η Λευκωσία χρειάζεται επειγόντως ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Και δεύτερο, επειδή μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να το πετύχουμε.

Δουλειά του Δημάρχου είναι να βελτιώσει την καθημερινότητα και να αναβαθμίσει τη ζωή μας. Καλύτερη ζωή σημαίνει καθαριότητα, ασφάλεια, περισσότερο πράσινο, πολιτισμός, σχολεία και γήπεδα ανοικτά όλη τη μέρα. Σημαίνει λιγότερος θόρυβος και καθαρότερος αέρας. Καθαρή ενέργεια, αυτονομία και προσβασιμότητα παντού για όλους. Σημαίνει λιγότερος χρόνος στους δρόμους και περισσότερος γι’ αυτά που αγαπάμε. Σημαίνει επίσης ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και μέριμνα για αυτούς που έχουν ανάγκη.

Θέλω η Λευκωσία να προσφέρει προσιτή στέγη για όλους, κυρίως για τους νέους μας. Θέλω τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά της κέντρα να λάμψουν και να δεθούν με την πόλη και τους ανθρώπους της. Οραματίζομαι ένα Δήμο σύγχρονο, συμπεριληπτικό, με διαφάνεια, με όλες τις υπηρεσίες στη διάθεση δημοτών, επιχειρηματιών, επενδυτών και επισκεπτών σε μια ψηφιακή πλατφόρμα.

Λευκωσία σημαίνει Ιστορία. Αγκαλιάζοντας το παρελθόν θέλουμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον της πόλης μας. Το ειρηνικό μέλλον της επανενωμένης Λευκωσίας.

Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να περιμένει γιατί η ζωή μας είναι τώρα.

Απευθύνομαι σε εσάς με ειλικρινή διάθεση να προσφέρω στα κοινά. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Είμαι ένας ενεργός πολίτης και δημότης της Λευκωσίας. Είμαι ο Χαράλαμπος Προύντζος και σας ζητώ μαζί να ανεβάσουμε τη Λευκωσία εκεί που της αξίζει.

Ποιος είναι ο Χαράλαμπος Προύντζος, υποψήφιος Δήμαρχος Λευκωσίας

Ο Χαράλαμπος Προύντζος γεννήθηκε το 1978 στη Λευκωσία.

Κατάγεται από τα κατεχόμενα χωριά Γερόλακκο και Ακανθού.

Αποφοίτησε με τον τίτλο LLB (Hons) από το University of Bristol το 2001 και έλαβε τον τίτλο του Barrister-at-Law από το Inns of Courts School of Law του Λονδίνου. Κατέχει επίσης Diploma in Professional Legal Skills από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Είναι Μέλος του Gray’s Inn, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Investment Funds Association. Είναι εγγεγραμμένος και αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και συμμετείχε μέχρι πρότινος στην Επιτροπή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για Εταιρικά και φορολογικά θέματα καθώς και σε διακρατικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όπως ο Κυπροκαναδικός επιχειρηματικός σύνδεσμος.

Είναι δικηγόρος και διευθύνων συνέταιρος του δικηγορικού γραφείου Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. το οποίο ίδρυσε και διευθύνει από το 2010. Από το 2019 μέχρι το 2023 ηγήθηκε των νομικών υπηρεσιών μεγάλου συμβουλευτικού δικτύου για την περιφέρεια Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας και ήταν προϊστάμενος ομάδων σε 32 διαφορετικές χώρες που υπερέβαινε τα 500 άτομα.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε νομικά ζητήματα που αφορούν ρυθμιζόμενες αγορές. Έχει χειριστεί σημαντικές υποθέσεις ανταγωνισμού, συγχωνεύσεων, αναδιοργανώσεων και προσωπικών δεδομένων.

Έχει χειριστεί νομοπαρασκευαστικά και ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τόσο στις ΑΠΕ όσο και στα ζητήματα φυσικού αερίου. Υπήρξε σύμβουλος σε μεγάλα έργα υποδομής και θεωρείται εκ των πρωτεργατών στα έργα ΑΠΕ και επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων στην Κύπρο ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Επίσης, έχει χειριστεί επιτυχώς σημαντικές υποθέσεις στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως Συνταγματικά και εργατικά ζητήματα καθώς και ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Από το 2011 μέχρι το 2018 υπηρέτησε ως Μέλος και Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Οικονομικών της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εξελέγη το 2018 ως πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αυτονόμηση του Ιδρύματος. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα τρία δημόσια Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπηρέτησε επίσης ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας CYENS. Το CYENS είναι Κέντρο Αριστείας που αποτελεί σύμπραξη των τριών δημόσιων Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Max Planck της Γερμανίας, του University College London (UCL) και του Δήμου Λευκωσίας.

Συμμετείχε ως μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διακυβέρνηση και την Κατανομή Εξουσιών στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία τη διετία 2015-2017.

Είναι ενεργός πολίτης με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση, πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και αρθρογραφία σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Είναι νυμφευμένος με τη δημοσιογράφο Γωγώ Αλεξανδρινού με την οποία απέκτησαν δυο παιδιά.

