Μαρία Παναγιώτου: Το βιογραφικό της νέας υπουργού Γεωργίας

Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισε τον διορισμό της Μαρίας Παναγιώτου ως υπουργού Γεωργίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Βιογραφικό:

Η Μαρία Παναγιώτου γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1982 στη Λάρνακα.

Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από όπου αποφοίτησε το 2004 με άριστα. Το 2006 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο University of Birmingham όπου πήρε τον τίτλο Mphil (B) in Modern East Mediterranean History. Το 2017 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (PhD in Modern and Contemporary History) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τον Μαρτιο του 2023 ειχε την τιμή να διοριστεί απο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Επίτροπος Περιβάλλοντος.

Διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΕΔΕΚ και Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος από τον Μάρτιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2023. Από το 2004 μέχρι το 2022 εργάστηκε σε περισσότερα από επτά ερευνητικά προγράμματα αριστείας, συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, όπου και απέκτησε σημαντική πείρα στην αρχειακή έρευνα και στη διοίκηση ερευνητικών προγραμμάτων. Ξεχωρίζει την εργοδότησή της ως μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έργο Φάκελος της Κύπρου για την περίοδο 2007-2010. Στο διάστημα 2017 - 2022 εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας με καθήκοντα διδασκαλίας οικονομικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 16 επιστημονικά άρθρα σε σύμμεικτους τόμους και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως το European History Quarterly) γύρω από τη θεματική της οικονομικής ιστορίας, ενώ έχει ήδη συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με πιο πρόσφατο το Διεθνές Συνέδριο του Modern Greek Studies Association στο Τορόντο του Καναδά (Οκτώβριος 2022).

Κατάγεται από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου και διαμένει προσωρινά στη Λάρνακα. Οι γονείς της είναι ο Μιχάλης Παναγιώτου και η Ιφιγένεια Κόσσιφου. Είναι μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, του Αχιλλέα Ιωάννου.