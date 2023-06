Ενημέρωσε την διπλωματική κοινότητα στην Κύπρο ο Στιούαρτ - Ενημερώνει τον Ιούλιο το Συμβούλιο Ασφαλείας

Για τις δραστηριότητες των ΗΕ σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την παρούσα κατάσταση πραγμάτων ενημέρωσε σήμερα ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Κόλιν Στιούαρτ, τα μέλη της διπλωματικής κοινότητας στο νησί, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα ενημερώσει, τον Ιούλιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

Σε ανάρτηση των ΗΕ στην Κύπρο στο Twitter αναφέρεται πως ο κ. Στιούαρτ καλωσόρισε τη διπλωματική κοινότητα για μια ενημέρωση για τις δραστηριότητες των ΗΕ και για την παρούσα κατάσταση πραγμάτων ενόψει της συνάντησής του με το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ.

1/🧵 Top @UN official in #Cyprus, Colin Stewart, welcomed the diplomatic community for a briefing on the 🇺🇳’s activities and current state-of-play ahead of his meeting with the Security Council. @UN_Cyprus looks to continuing to work with them to promote 🕊️, trust & cooperation. pic.twitter.com/ojjDcsRKEk