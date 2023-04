Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, το τελευταίο δεκαήμερο, περνά από αλλεπάλληλα αγγλοσαξωνικά τεστ, επί το ελληνικότερον, καλείται να περάσει τους άθλους του Ηρακλή, ειδικά τη δοκιμασία εκείνην που ο Ευρυσθέας είχε κατονομάσει με τον κωδικό «Σταύλοι του Αυγεία».

Γύρω στα 80 πρόσωπα και εταιρείες που ζουν, έχουν έδρα ή σχετίζονται με την Κύπρο, μπήκαν τη βδομάδα που πέρασε στη μαύρη λίστα των κυρώσεων των Αμερικανών και των Βρετανών, υπενθυμίζοντας κατά παράφραση τη διαχρονικότητα του σεξπιρικού μότο: something is rotten in the island of Cyprus (κάτι είναι σάπιο στο νησί της Κύπρου). Το πρόβλημα αυτή τη φορά δεν αφορά τα διαβατήρια και τις χρυσές βίζες σε Ρώσους ολιγάρχες, αλλά στην εύκολη πλέον δράση αυτών των ολιγαρχών και των εταιρειών τους μέσω Κύπρου, στηρίζοντας τον απαράδεκτο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο των κυρώσεων βρέθηκαν οι Ρώσοι μεγιστάνες Ρομάν Αμπράμοβιτς και Αλισέρ Ουσμάνοφ, δύο βασικοί Κύπριοι παίκτες που φέρεται...