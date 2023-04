Η μεγάλη και η μικρή εικόνα του Κυπριακού - Πόσο έτοιμος για υπερβάσεις είναι ο νέος Πρόεδρος της ΚΔ;

Μέχρι στιγμής ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιμένει να στέλνει το μήνυμα ότι θέλει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από κει που έμειναν το 2017 στο Κραν Μοντανά. Η θέση αυτή παραπέμπει σήμερα και στο αγγλικό: too little too late.

Η πρόταση της Ελλάδας να υποστηριχθεί για τη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) η Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για κάτι μεγαλύτερο. Θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτό που λέμε μεγάλη εικόνα. Θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός μεγαλύτερου διακυβεύματος. Όσο κι αν επιμένουν κάποιοι είναι δύσκολο να ανακαλύψουν στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας μεγάλα ρήγματα. Ίσως μια μικρή κρίση και αυτή για τους σωστούς λόγους αφού ανάγκασε τη Λευκωσία να βρει και να στηρίξει την πολιτειακή της ταυτότητα που φαίνεται να χάθηκε προς στιγμήν μέσα στο απέραντο μπλε των διπλών εθνικών επετείων. Παρότι κάποια συμφέροντα πρέπει να είναι διακριτά, στο βάθος...