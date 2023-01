LIVE: Κατάμεστο το στάδιο «Ελευθερία» στην παγκύπρια συναυλία στήριξης του Ανδρέα Μαυρογιάννη

«Έτσι θα υπηρετήσω ως ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Στο κατάμεστο από κόσμο στάδιο «Ελευθερία - Τάσσος Παπαδόπουλος» πραγματοποιείται απόψε η μεγάλη παγκύπρια συναυλία στήριξης του ανεξάρτητου υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Στην ομιλία του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι «υπηρέτησα τον τόπο μας σε όλη μου τη ζωή με πυξίδα μου την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία. Έτσι πορεύτηκα και τους μήνες αυτούς, από τη μέρα που κατέθεσα ενώπιον σας την υποψηφιότητα μου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι θα υπηρετήσω και ως ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτούσια η ομιλία Ανδρέα Μαυρογιάννη:

Κύπρος. ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Η μαζική, η συγκλονιστική παρουσία σας εδώ σήμερα, αποδεικνύει ότι ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

Όλοι εμείς οι χιλιάδες εδώ, μέσα σ’ αυτό το στάδιο, και οι χιλιάδες των συμπολιτών μας, εκεί έξω, το θέλουμε. Το πιστεύουμε. Και τις μέρες που απομένουν, σας ζητώ να εργαστούμε για να το καταφέρουμε.

ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ να κάνουμε πράξη την αλλαγή.

Για την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της.

Να βάλουμε πλάτες και ν’ αναλάβουμε το χρέος που μας αναλογεί ώστε από την 1η του Μάρτη να οικοδομήσουμε μία καλύτερη Κύπρο.

Για να φέρουμε πίσω πανανθρώπινες αξίες που έχουν χαθεί: την αξιοπρέπεια, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική πρόοδο, το σεβασμό, την ελευθερία.

Για να ανεβάσουμε τον τόπο μας ψηλότερα. Εκεί που του αξίζει!

Κύπρος Μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά την ελπίδα για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Μαζί, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι.

Από αυτό εδώ το βήμα σας υπόσχομαι ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να αποτρέψω την καταστροφική προ των πυλών διχοτόμηση, για να πετύχουμε τη λύση του Κυπριακού και να βρει ξανά ο τόπος μας το βηματισμό του.

Σε όλους εσάς, αλλά και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας που μας τιμούν και βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα:

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ!

I would like to address our Turkish Cypriot compatriots that are here with us tonight. I promise to you that the struggle for peace and federal solution is our joint struggle. The power of peace in Cyprus is irresistible.

Κύπρος Μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που πλήγωσαν την πατρίδα μας τα τελευταία θλιβερά 10 χρόνια. Τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη θεσμική διαπλοκή. Τολμούμε να φέρουμε τη ρήξη με τις απαράδεκτες πρακτικές του παρελθόντος. Να τερματίσουμε την ιδιωτική χρήση του κράτους, φαινόμενο που άνθισε επί των ημερών της διακυβέρνησης που φεύγει.

Μπορούμε και θα φέρουμε ξανά στον τόπο μας την κάθαρση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Θα γυρίσουμε σελίδα, αλλά δεν θα αφήσουμε πίσω μας όσα και όσους έφταιξαν. Τέρμα στην ανοχή. Τέρμα στην ατιμωρησία. Οι ευθύνες θα αποδοθούν όσες κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν, όποιους κι αν αγγίζουν.

Κύπρος Μπορούμε!

Να βάλουμε τέρμα στις οικονομικές ανισότητες που δημιούργησε η απερχόμενη κυβέρνηση. Πολιτικές που έκαναν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους.

Ας μην μας κάνουν μαθήματα οικονομίας εμάς, αυτοί που εν μέσω της κρίσης έφεραν την Κύπρο στον πάτο των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Που οδήγησαν ένα στους πέντε συμπολίτες μας στο όριο της φτώχειας. Που μας άφησαν ανοχύρωτους μπροστά στο κύμα της ακρίβειας.

Στο δικό μας σχεδιασμό, η οικονομία του τόπου θα είναι ισχυρή. Θα είναι σταθερή. Θα είναι εύρωστη και θα παράγει ευημερία όχι για τους λίγους και τους προνομιούχους, αλλά για τους πολλούς.

Κύπρος Μπορούμε.

Να μεταμορφώσουμε τον τόπο μας, μέσα από το δικό μας ρεαλιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που υπηρετεί τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Έχουμε το όραμα, έχουμε το σχεδιασμό, έχουμε και τις ανθρώπους για κάνουμε πράξη τα αιτήματα και τις προσδοκίες των πολλών.

Φίλες και φίλοι,

Σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν τρεις βασικοί υποψήφιοι, αλλά δύο επιλογές: Συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή προοδευτική αλλαγή.

Απέναντι στους κυρίους Νεοφύτου και Χριστοδουλίδη που θέλουν να συνεχίσουν τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Η ΑΛΛΑΓΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ.

Αλλαγή στο ύφος και στο ήθος διακυβέρνησης. Αλλαγή σε νοοτροπίες και αντιλήψεις. Αλλαγή στις προτεραιότητες. Φιλόδοξο όραμα για το μέλλον του τόπου μας και τους ανθρώπους του.

Νέες και νέοι της Κύπρου μας,

Νιώθω την απογοήτευση σας. Τον θυμό σας. Σας αξίζει μία Κύπρος με αξιοκρατία, με προοπτική, με ίσες ευκαιρίες. Σας αξίζει μία Κύπρος που να χωράει τα όνειρα σας.

Είμαι εδώ για εσάς. Είμαι εδώ για να το πετύχουμε.

Δώστε μου τη δύναμη σας, και θα σας την επιστρέψω στο πολλαπλάσιο.

Δώστε μου φωνή, για να δυναμώσω τη φωνή σας.

Σε λίγα λεπτά, σε αυτή τη σκηνή, σε αυτή εδώ την αίθουσα θα ακούσουμε μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Θα ταξιδέψουμε. Θα ονειρευτούμε.

Με 12 σπουδαίους καλλιτέχνες που μας τιμούν με την παρουσία τους.

Δεν είναι εδώ όμως μόνο για να τραγουδήσουν. Είναι εδώ γιατί μοιράζονται μαζί μας τις αγωνίες, τις προσδοκίες και τα όνειρα μας.

Είναι μια μοναδική στιγμή. Με πλείστους από αυτούς μας συνδέει μία στενή προσωπική φιλία που με κάνει περήφανο. Η παρουσία τους με συγκινεί και καταξιώνει ότι είναι πιο πολύτιμο στη ζωή και τις αξίες μου.

Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Ανδρέου, την Ρίτα Αντωνοπούλου, την Ευσταθία, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Κούλη Θεοδώρου, την Παμπίνα Κοντέα, τον Δημήτρη Μπάση, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Δημήτρη Φανή.

Σας ευχαριστώ!

Φίλες και φίλοι,

Υπηρέτησα τον τόπο μας σε όλη μου τη ζωή με πυξίδα μου την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία. Έτσι πορεύτηκα και τους μήνες αυτούς, από τη μέρα που κατέθεσα ενώπιον σας την υποψηφιότητα μου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έτσι θα υπηρετήσω και ως ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να πετύχουμε τους στόχους μας. Για να φέρω αποτελέσματα. Για να μπορώ σε πέντε χρόνια από σήμερα, να σας κοιτώ στα ματιά και να πω: Ναι Κύπρος, ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ.

Τους τελευταίους 8 μήνες περπάτησα σε όλη την Κύπρο. Πολλούς δεν σας γνώριζα και δεν με γνωρίζατε. Μου σφίξατε όμως το χέρι. Μου ανοίξατε τα σπίτια, τις δουλειές σας, τους συλλόγους σας. Και κυρίως μου ανοίξατε την καρδιά σας.

Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη που νοιώθω.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά.

Ευχαριστώ το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς, το ΑΚΕΛ που με τιμά με στήριξη του. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και όλους όσους συστρατεύτηκαν μαζί μας. Εκατοντάδες προσωπικότητες με διαφορετικές αφετηρίες ακόμη και ιδεολογικούς προσανατολισμούς αλλά με κοινό στόχο: να προσφέρουμε στον τόπο μας.

Ναι, Κύπρος Μπορούμε!

Στις 11 μέρες που απομένουν μέχρι τον πρώτο γύρο των εκλογών, ΜΠΟΡΟΥΜΕ όλοι μαζί να αλλάξουμε τη ροή της ιστορίας του τόπου μας.

Μπορούμε να φέρουμε καλύτερες ημέρες!

Μπορούμε να ανεβάσουμε τον τόπο μας λίγο ψηλότερα!

Μπορούμε ξανά να ελπίζουμε.

Μπορούμε ξανά να ονειρευόμαστε!

Ναι, Κύπρος Μπορούμε.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ!