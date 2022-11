Επιμένει στις απειλές ο Ερντογάν: Θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα - Οι Ελληνες να μάθουν τα όριά τους

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει τις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη σύνοδο της G-20 στην οποία συμμετέχει και απαντώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Ερντογάν τόνισε ότι "η Ελλάδα δεν ξέρει τα όρια της. Αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες. Μην τα βάζετε μαζί μας".

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την απειλή του με τη φράση "μπορεί ξαφνικά να έρθουμε μια νύχτα" προσθέτοντας ότι "αυτά για μένα είναι ευγενικά λόγια και είναι σημαντική κουβέντα".

