Αντίθετες ΗΠΑ και ΕΕ με την απόφαση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών για το ψευδοκράτος

Την αντίθεση των ΗΠΑ στην απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών για την παραχώρηση καθεστώς παρατηρητή στο ψευδοκράτος εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Cyprus: 🇪🇺 reject 🇹🇷 statements about acceptance of Turkish Cypriot entity as observer in the Organisation of Turkic States. 🇪🇺 recognises only 🇨🇾 as subject of intl law, any action to assist intl recognition of the secessionist entity damages 🇺🇳 efforts https://t.co/FM25h9T0hu