Οι ηγέτες της G20 σνόμπαραν τον Σεργκέι Λαβρόφ - Παρέμενε ακίνητος, έψαχνε τα χαρτιά του με απαθές πρόσωπο

Την έντονη δυσφορία των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής του G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας εισέπραξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, που εκπροσώπησε τη χώρα του, αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέφυγε διακριτικά να συναντηθεί με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st