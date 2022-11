"Χαζούλης Τραμπ": Η New York Post χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Η βραδιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ήταν απογοητευτική για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει τον κύριο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του ενισχυμένο από τα αποτελέσματα.

Πλέον ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο ακόμα και παραδοσιακών του συμμάχων, όπως η New York Post του μέχρι πρότινος υποστηρικτή του, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Στο πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα χλευάζει τον Ντραμπ με το λογοπαίγνιο "Trumpty Dumpty", που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει "χαζούλης Τραμπ".

Μάλιστα, δανείστηκαν τον τίτλο από τον Αμερικανό ηθοποιό και συγγραφέα Τζον Λίθγκοου και το βιβλίο του "Trumpty Dumpty Wanted a Crown: Verses for a Despotic Age".

