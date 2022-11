Τζον Φέτερμαν: Ως Γερουσιαστής θα στηρίξω τον αγώνα των Ελληνορθόδοξων - Να γίνει Μουσείο η Αγιά Σοφιά

Σε μια ισχυρή και καθαρή δήλωση αναφορικά με τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία, τη μεταχείριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και τη συμπεριφορά της γειτονικής χώρας απέναντι στην «Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία» προέβη τον περασμένο μήνα, ο Αναπληρωτής Κυβερνήτης της Πενσυλβάνια και υποψήφιος -τότε- Γερουσιαστής, Τζον Φέτερμαν, στηρίζοντας σε υπέρτατο βαθμό τις θέσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Ο μεγάλος νικητής των ενδιάμεσων εκλογών στην Πενσυλβάνια δεν δίστασε να πάρει ανοιχτά θέση, περιγράφοντας την Τουρκία ως «περιοχή ανησυχίας» για τον ίδιο και εκφράζοντας την αγωνία του για τη δήμευση χιλιάδων περιουσιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Τουρκία, τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, το κλείσιμο της Σχολής της Χάλκης, αλλά και την πρακτική της Άγκυρας να παρεμβαίνει στην Οικουμενική Πατριαρχική διαδοχή.

"As a U.S. Senator, I will support the Greek-Orthodox’s fight for religious freedom in Turkey."@JohnFetterman in Pennsylvania is taking a strong stance about religious freedom & supporting the @EcuPatriarch. pic.twitter.com/ISMtPOEoX8