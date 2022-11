Σωσίβιο για τον Μπάιντεν η «Gen Ζ» - Οι νέοι ψήφισαν... δαγκωτό Δημοκρατικούς!

Αρχίζουμε να βλέπουμε τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής γενεών δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Aλεξάντρια Οκάζιο - Κορτέζ

H «Γενιά Ζ» αποδείχθηκε «σωσίβιο» για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, καθώς, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι, η νεολαία έσπευσε να στηρίξει το κόμμα του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν .

Όπως αναφέρει δημοσκόπηση του ινστιτούτου «Νational Election Pool (NEP), το οποίο περιλαμβάνει μια κοινοπραξία ειδησεογραφικών πρακτορείων και την ερευνητική ομάδα «Edison Research», οι νεότεροι σε ηλικία ψηφοφόροι, 18-29 ετών, ήταν η μοναδική ηλικιακή ομάδα που ψήφισε... δαγκωτό Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η βρετανική εφημερίδα «Independent», που επικαλείται τα αποτελέσματα του ινστιτούτου (NEP), σχολιάζει ότι, το 63% των ψηφοφόρων αυτής της ηλικιακής ομάδας, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στους υποψηφίους των Δημοκρατικών που διεκδίκησαν μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ μόλις το 35% προτίμησε να στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς.

Η Δημοκρατική βουλευτής Aλεξάντρια Οκάζιο - Κορτέζ- ηγετικό στέλεχος της αριστερής πτέρυγας των κόμματος - υποστηρίζει ότι είχε προβλέψει ότι ο αριθμός των νεαρών σε ηλικία ψηφοφόρων, που θα ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα την 8η Νοεμβρίου, θα ήταν ο προάγγελος μιας «αλλαγής γενεών» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

«Μέχρι το 2024, οι ψηφοφόροι των «Millennials» και της «Γενιάς Ζ» θα ξεπεράσουν τους ψηφοφόρους που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των «Baby Boomers» και άνω, δηλαδή 25 έως 45 ετών. Αρχίζουμε να βλέπουμε τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής γενεών», ανέφερε επίσης η Κορτέζ στην ανάρτηση που έκανε.

Υπενθυμίζεται ότι, η «Γενιά Ζ» είναι η δημογραφική ομάδα που διαδέχεται τη «Γενιά Υ» (Millennials). Όπως επισημαίνουν δημογράφοι και ερευνητές, στη «Γενιά Z» ανήκουν όσοι γεννήθηκαν στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Από την πλευρά του, ο Τζον Ντέλα Βολπ, δημοσκόπος και συγγραφέας του βιβλίου, υπό τον τίτλο: «FIGHT: How Gen Z is Channeling Their Fear & Passion to Save America», εκτιμά ότι, στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης θα υπήρξε ένα «κόκκινο κύμα», δηλαδή μία συντριπτική νίκη των Ρεπουμπλικανών, αν δεν υπήρχαν νέοι σε ηλικία ψηφοφόροι που έσπευσαν στην κάλπη για να υποστηρίξουν τους Δημοκρατικούς.

Την ίδια άποψη υιοθετεί και η Σεριλίν ΊφΙλ, πρώην πρόεδρος της «Αμερικανικής Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων» (NAACP). «Καλύτερα να ακούσετε τους νέους ψηφοφόρους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να σας σώζουν και μετά να σας επιπλήττουν», είπε. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν δημοσκόποι και πολιτικοί αναλυτές, το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσουν οι Δημοκρατικοί, σε ότι αφορά τη συμμετοχή της νεολαίας στις εκλογές, είναι αυτό της προσέλευσης:

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί επί χρόνια τους Δημοκρατικούς υποψηφίους. Οι νεαροί ψηφοφόροι έχουν ορισμένα από τα χειρότερα ποσοστά προσέλευσης όλων των δημογραφικών στοιχείων και φέτος δεν η τάση αυτή δεν διαφοροποιήθηκε», αναφέρουν ειδικοί στο Reuters.

Aξίζει να σημειωθεί ότι, οι ψηφοφόροι, ηλικίας 18-29 ετών, εκπροσωπούν περίπου το 12% του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το θέμα των φυλετικών διακρίσεων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Σύμφωνα με τα exit poll, το Δημοκρατικό Κόμμα κέρδισε την εμπιστοσύνη των γυναικών, των μαύρων, των ισπανόφωνων και των Αμερικανοασιατών ψηφοφόρων.

Φέτος, όμως, οι Ισπανόφωνοι και Αμερικανοασιάτες δεν υποστήριξαν με την ίδια θέρμη τους Δημοκρατικούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές .

