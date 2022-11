Οργή Τραμπ για την ήττα του Τούρκου τηλεγιατρού Οζ - Τα έβαλε ακόμη και με τη Μελάνια

Οι ενδιάμεσες εκλογές επρόκειτο να του ανοίξουν μια λεωφόρο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024. Αντί γι’ αυτό, η εκλογική βραδιά ήταν απογοητευτική για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει τον κύριο ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του ενισχυμένο από τα αποτελέσματα.

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz -- including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him.