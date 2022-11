Ά. Δαμιανού [ΑΚΕΛ]: Οι τρεις πυλώνες που δείχνουν εμπλοκή Κύπρου και κυβερνώντων στο σκάνδαλο παρακολουθήσεων

Τα γεγονότα γύρω από το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, η παραγωγή λογισμικών διπλής χρήσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και η πολιτική διαπλοκή

Τους τρεις πυλώνες που δείχνουν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, την εμπλοκή της Κύπρου και της Κυβέρνησης στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αναπτύσσει σε δήλωση του το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και βουλευτής Άριστος Δαμιανού, για τη συνάντηση της Επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Θεσμών.

Αυτούσια η δήλωση Άριστου Δαμιανού:

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνάντησή μας διότι πρόθεση μας είναι να κατατεθούν κάποια σοβαρά γεγονότα και δεδομένα, τα οποία εκτιμούμε ότι θα βοηθήσουν το έργο σας. Για το ΑΚΕΛ, ο ρόλος του ευρωκοινοβουλίου είναι καθοριστικός στο ευρωενωσιακό γίγνεσθαι, ιδιαίτερα αναφορικά με την προστασία του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών.

Η ίδια η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής PEGA και οι όροι εντολής σας αποτυπώνουν την κοινή μας έγνοια για ενδεχόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ως αποτέλεσμα παραβιάσεων στη χρήση του λογισμικού Pegasus ή παρόμοιων λογισμικών παρακολούθησης, λ.χ. Predator.

Σπεύδω να σημειώσω το αυτονόητο. Η συζήτηση που διεξάγεται αλλά και οι αναφορές που θα γίνουν από εμάς, δεν σχετίζονται με τη δεδομένη αποστολή της ΚΥΠ, η οποία αφορά την κρατική ασφάλεια και τα καλώς νοούμενα εθνικά συμφέροντα. Ούτε αφορά το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για τις νόμιμες παρακολουθήσεις κατόπιν δικαστικού εντάλματος. Αφορά δραστηριότητες και δράσεις πέραν και έξω από το νόμιμο ή το ηθικό.

Θέλω να βάλω ακόμα μια αίρεση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό σώμα που εκπορεύεται και εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία. Δεν είναι δικαστήριο για να καταδικάζει αλλά ούτε και πρέπει να αποποιείται του αναφαίρετου δικαιώματος να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Στο ζήτημα λοιπόν των παράνομων παρακολουθήσεων και υποκλοπών οι κυβερνώντες ελέγχονται. Όπως ελέγχονται αναφορικά με δραστηριότητες εταιρειών παραγωγής και εξαγωγής κακόβουλων λογισμικών. Δεν είναι τυχαίο που εδώ και αρκετές βδομάδες έχουμε εγγράψει σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα, το οποίο θα συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

Τέτοιες είναι δε οι συμπτώσεις, που κάποια στιγμή παύουν να είναι συμπτώσεις και μετατρέπονται σε αποχρώσες ενδείξεις, που αγγίζουν τα όρια συγκάλυψης και διαπλοκής.

Υπάρχουν τρεις πυλώνες στην τοποθέτησή μας, βασισμένοι σε πραγματικά γεγονότα που μιλούν από μόνα τους.

Πρώτος πυλώνας – τα γεγονότα γύρω από το μαύρο κατασκοπευτικό βαν

Στην ένορκη κατάθεση της Αστυνομίας ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ημερ. 20/12/2019, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής αποκαλυπτικά:

· Όχημα τύπου VAN με ξένους αριθμούς εγγραφής, βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό και τεχνικό εξοπλισμό με δυνατότητες για παρακολουθήσεις και υποκλοπές επικοινωνιών.

· Το όχημα ανήκει στην εταιρεία WS WISPEAR SYSTEMS LTD, ένας εκ των διευθυντών της οποίας είναι ο Tal Jonathan Dilian, ο οποίος σε σχετικό βίντεο και συνέντευξη παρουσιάζεται ως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας INTELLEXA, η οποία διαθέτει συγκεκριμένη εφαρμογή (application) της κατηγορίας “trojans” καθώς και συστήματα για υποκλοπές μέσω wifi, παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, sms, αποκρυπτογράφησης κρυπτογραφημένων κειμένων, εντοπισμού θέσης κινητού τηλεφώνου, εξαγωγής δεδομένων κοκ.

· Ως αποτέλεσμα ερευνών σε συγκεκριμένο κτίριο στη Λάρνακα εντοπίστηκε σχετικός εξοπλισμός και διαπιστώθηκε η συνύπαρξη των ερευνώμενων σε ίδιους ή παρακείμενους γραφειακούς χώρους με τον Avraham Shahak Avni. Στους ίδιους χώρους βρέθηκε εξοπλισμός που σχετίζεται με το υπό διερεύνηση όχημα με δυνατότητες εκτεταμένης παρακολούθησης.

· Το όχημα εισάχθηκε στη Δημοκρατία και εξασφάλισε σχετική άδεια από το Τμήμα Τελωνείου, προερχόμενο από το Ισραήλ, με αιτιολογικό ότι θα κατέγραφε τα καιρικά φαινόμενα.

· Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, το Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενημέρωσε ότι οι υπό διερεύνηση εταιρείες που ανήκουν στους Dilian και Avni δεν είχαν λάβει νόμιμη εξουσιοδότηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

· Ακόμα πιο σημαντικό, προέκυψε ότι, με επιχείρημα την ενίσχυση του δικτύου wifi στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, δόθηκε άδεια από το κράτος για τοποθέτηση τριών κεραίων με ευθύνη της WS WISPEAR SYSTEMS LTD και του Tal Jonathan Dilian. Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, 3 χρόνια νωρίτερα, το 2016, ο εν λόγω κύριος παρουσίασε ενώπιον αρμοδίων του κράτους και των διαχειριστών του Αεροδρομίου, τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος που ήταν ασφαλώς εκείνες της παρακολούθησης και υποκλοπών μέσω κινητών τηλεφώνων. Μάλιστα είχε ονομάσει το project Home Land Security.

· Από τις πιο πάνω δραστηριότητες φαίνεται να υπήρξε παράνομη πρόσβαση σε πέραν των 9.5 εκ συσκευών.

· Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2018, το κράτος έδωσε στην WS WISPEAR SYSTEMS LTD, άδεια εξαγωγής εξοπλισμού παρακολούθησης, όπως δηλώθηκε, “Interception Equipment designed for the extraction of voice or data”.

Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον ποινικού δικαστηρίου. Η κατηγορούμενη εταιρεία WS WISPEAR SYSTEMS LTD καταδικάστηκε τον περασμένο Απρίλιο σε χρηματική ποινή €76000. Η ποινική δίωξη εναντίον του ιδιοκτήτη και αξιωματούχου της καταδικασθείσας εταιρείας αναστάληκε. Το δε Δικαστήριο διέταξε την επιστροφή όλου του εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του VAN στους κατηγορούμενους!

Αν οι αρχές της Δημοκρατίας έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ενδεχομένως οι δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων και των εταιρειών τους (κάποιες από τις οποίες μετονομάστηκαν) δεν θα μεταφέρονταν και δεν θα επιμόλυναν και την Ελλάδα.

Δεύτερος πυλώνας – η παραγωγή λογισμικών διπλής χρήσης στην Κυπριακή Δημοκρατία

Η επίσημη εκδοχή των κυβερνώντων, με δεκάδες δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι ότι στην Κύπρο δεν παράγονται και δεν εξάγονται κακόβουλα λογισμικά.

Ας δούμε τα γεγονότα:

· Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίζεται να εκδίδει τιμολόγιο για πaροχή υπηρεσιών σε εταιρεία στα ΗΑΕ ύψους $7 εκ.

· Δημοσιογράφοι και ακτιβιστές έχουν καταχωρήσει αγωγές σε δικαστήρια της Κύπρου και του Ισραήλ, εναντίον της εταιρείας NSO, η οποία ως γνωστό παράγει το Pegasus για παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές.

· Στη δικογραφία εμφανίζεται η NSO να έχει πωλήσει μέσω θυγατρικών εταιρειών της στην Κύπρο το Pegasus σε εταιρεία στα ΗΑΕ.

· Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, της Privacy International κ.α. διασυνδέει παράνομες δραστηριότητες της NSO με την Κύπρο.

· Ηγετικό στέλεχος της NSO απάντησε γραπτώς στη Διεθνή Αμνηστία λέγοντας πως «εταιρείες του ομίλου εξάγουν προϊόντα από το Ισραήλ, τη Βουλγαρία και την Κύπρο».

· Ο ίδιος ονόμασε συγκεκριμένες κυπριακές εταιρείες του ομίλου NSO, που παρέχουν υπηρεσίες στα ΗΑΕ.

·

Οι εδώ κυβερνητικοί αρμόδιοι γνωρίζουν ότι ο Tal Jonathan Dilian, του οποίου ο Γενικός Εισαγγελέας ανέστειλε την ποινική δίωξη παρά την αυταπόδεικτη εμπλοκή του με το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, σχετίζεται με την NSO, που παράγει το Pegasus και βέβαια με την Intellexa που παράγει το Predator. Υπάρχουν –επίσης- σοβαρά αστυνομικά ευρήματα αναφορικά με τον Avraham Shahak Avni.

Επί του παρόντος δεν επιθυμούμε να επεκταθούμε περαιτέρω, καθότι μεγάλος όγκος πληροφοριών που κατέχουμε για τη διασύνδεση κυπριακών εταιρειών με ελλαδικές εταιρείες και πρόσωπα, αποτελούν αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Βουλή των Ελλήνων.

Αντιλαμβανόμαστε παράλληλα ότι ήδη τέθηκαν τα ορθά ερωτήματα από μέρους σας αναφορικά με άλλες εταιρείες όπως είναι, μεταξύ άλλων, η Cytrox και η Passitora Ltd. Θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η δράση και άλλων εταιρειών σε Κύπρο και Ελλάδα όπως είναι η Poltrex, μετέπειτα Alchemycorp Ltd, η Apollo Holdings κ.α.

Τρίτος πυλώνας – η πολιτική διαπλοκή

Η σταθερή θέση του ΑΚΕΛ είναι πως η ιδιωτικότητα των πολιτών, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και επικοινωνίας είναι ιερό. Οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές είναι χαρακτηριστικά αντιδημοκρατικών καθεστώτων, πλήττουν το κράτος δικαίου και την ποιότητα της δημοκρατίας. Όχι τυχαία λοιπόν, δώσαμε πολιτικούς αγώνες για αυτά και για άλλα δικαιώματα, ενώ οι νομοθεσίες για τις οποίες ενημερωθήκατε και οι δικλίδες ασφαλείας, π.χ. δικαστικό ένταλμα, φέρουν το αποτύπωμα μας.

Επομένως, η οποιασδήποτε μορφής συναλλαγή με εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με την παραγωγή και/ή εξαγωγή λογισμικών διπλής χρήσης και του πολιτικού προσωπικού είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα. Είναι εδώ που προκύπτουν αμείλικτα ερωτήματα για το Υπουργικό Συμβούλιο, το κυβερνών κόμμα, τον ΔΗΣΥ και για τον Πρόεδρό του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ερώτημα 1ο: Γιατί δόθηκαν άδειες στην NSO ή σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες για την εξαγωγή κακόβουλων λογισμικών, την ώρα που γνώριζαν για την κατασκευή και χρήση του λογισμικού Pegasus;

Ερώτημα 2ο: Γιατί επιδείχθηκε ανάλογη στάση αναφορικά με την κατασκευή, χρήση και εξαγωγή του λογισμικού Predator;

Ερώτημα 3ο: Γιατί παρά την περί του αντιθέτου άποψη της Αστυνομίας το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε άδεια οπλοφορίας στον Avraham Shahak Avni, τη δράση του οποίου γνώριζαν από το 2015-2016;

Ερώτημα 4ο: Γιατί η Αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες αγόρασαν υπηρεσίες και προϊόντα από εταιρείες των Dilian και Avni;

Ερώτημα 5ο: Πέραν των κτιρίων του ΔΗΣΥ, πού άλλου έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός εταιρειών των εν λόγω κυρίων;

Ερώτημα 6ο: Γιατί το Γραφείο του Προέδρου του ΔΗΣΥ ενήργησε προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κατόπιν αιτήματος του Dilian και της WS WISPEAR SYSTEMS LTD με σκοπό το εν λόγω Υπουργείο να μεσολαβήσει για προσφορά στην Ολλανδία;

Ερώτημα 7ο: Ποιος έλαβε πραγματικά την απόφαση για αναστολή της ποινικής δίωξης του Dilian;

Ερώτημα 8ο: Ποιος διαμεσολάβησε για την επέκταση των «δραστηριοτήτων» του Dilian στην Ελλάδα;

Ερώτημα 9ο: Γιατί παραιτήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν ο επί μακρόν εξ απορρήτων του Προέδρου του ΔΗΣΥ κ. Σίνκας από μέλος του Πολιτικού Γραφείου και από Υπεύθυνος/Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του ΔΗΣΥ;

Ερώτημα 10ο: Γιατί παραιτήθηκε ο ανεψιός και Γ.Γ. του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Γρηγόρης Δημητριάδης;