Ανάλυση Politico: Ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο, ο ουκρανικός στρατός έχει πλέον δυναμική που δεν σταματάει

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει στον πόλεμο στην Ουκρανία, γράφει το Politico. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη πλέον διαπίστωση καθώς συνεχίζονται οι προελάσεις του ουκρανικού στρατού και οι ανακαταλήψεις εδαφών ακόμη και σε περιοχές που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, και παρά τους βάρβαρους, πολύνεκρούς βομβαρδισμούς κατά αμάχων στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Η ανατροπή για τον Πούτιν έγινε μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Η δυναμική του πολέμου στα πεδία των μαχών έχει αλλάξει, αναφέρει το περιοδικό, η μερική επιστράτευση συνάντησε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό, θεωρείται ύποπτος για τις δολιοφθορές στους αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική, η τοποθέτηση του "σφαγέα της Συρίας", Σεργκέι Σουροβίκιν, ως επικεφαλής της ρωσικής στρατιάς στην Ουκρανία οδηγεί τον Πούτιν σε επιλογές (βομβαρδισμοί αμάχων) που ανοίγουν εκ νέου τη συζήτηση για τα εγκλήματα πολέμου. Και επιπλέον, εξαπολύει απειλές για χρήση πυρηνικών.

