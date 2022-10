Σαλίνα Γκρενέ - Καταλανό[\ Γαλλίδα Πρέσβειρα]: Οι εξελίξεις δείχνουν την σημασία να φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού τις αρχές του Χαρτη του ΟΗΕ

α τρέχοντα γεγονότα δείχνουν την σημασία που έχει να φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, δήλωσε η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο Σαλίνα Γκρενέ - Καταλανό.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η κ. Γκρενέ - Καταλανό εύχεται συγχαρητήρια στην Κυπριακή Δημοκρατία επ' ευκαιρία της ανεξαρτησίας της στην Ελληνική και την Τουρκική.

Συγχαρητήρια στην #ΚΔ 🇨🇾επ΄ευκαιρία της ανεξαρτησίας της!

Bağımsızlığının #Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kutlarım !



Current events demonstrate the importance of cherishing that independence & the principles of our UN 🇺🇳 charter. Hopefully dialogue will soon bring a reunified #Cyprus. pic.twitter.com/1mpECrfUAZ