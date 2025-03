Το ΔΝΤ ζητεί μεταρρυθμίσεις

Το ΔΝΤ παρουσιάζει τις απόψεις του για την κυπριακή οικονομία. Οι συστάσεις του αναμένεται να δώσουν έμφαση στη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς

Μόνιμη προτροπή - σύσταση των αξιολογήσεων της κυπριακής οικονομίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τη λήξη του προγράμματος προσαρμογής είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διόρθρωση αδυναμιών. Αυτό το μήνυμα επανέλαβε η ομάδα του ΔΝΤ στις επαφές που είχε στην Κύπρο από την περασμένη Παρασκευή, 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο αποστολής στη βάση του Άρθρου IV του ΔΝΤ, για την αξιολόγηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικές των κρατών μελών.

To κλιμάκιο του ΔΝΤ, με επικεφαλής τον κ. Alex Pienkowski, παραθέτει σήμερα συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα παρουσιάσει τα κύρια σημεία/πορίσματα από την επίσκεψη και τη δημοσίευση της σχετικής δήλωσης («Cyprus: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission»).

Κατά τις επαφές που είχε το κλιμάκιο την περασμένη εβδομάδα με σειρά φορέων και θεσμών (από το ΥΠΟΙΚ μέχρι την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και οργανώσεις) επιβεβαίωσε τη θετική πορεία της οικονομίας, την καλή ανταπόκριση στις τελευταίες κρίσεις και τόνισε τη σημασία να ανεβάσει ρυθμό η μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάννα Ερωτοκρίτου, σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε ότι «η κυπριακή οικονομία διαθέτει όλα τα εχέγγυα για ένα βιώσιμο και δυναμικό μέλλον. Η δική μας προσήλωση στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις παραμένει σταθερή, έγκαιρη και στοχευμένη». Όπως έκανε γνωστό, ξεχωριστή θέση στη συζήτηση με το κλιμάκιο του ΔΝΤ «κατείχαν τα ζητήματα της Δικαιοσύνης, τα οποία το κλιμάκιο παρακολουθεί στενά, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα χρονιά. Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι η Πρωτοβάθμια Δικαιοσύνη χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση, καθώς αποτελεί θεμέλιο λίθο για μια οικονομία με σταθερές προοπτικές ανάπτυξης».

To μισθολόγιο

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας και έλαβε σχετική έκθεση. Η εμπειρία από άλλες χώρες, αλλά και από το κυπριακό μνημόνιο, δείχνει ότι το Ταμείο συστήνει συνήθως βαθιές τομές. Σε αυτή τη φάση το ΥΠΟΙΚ εξετάζει αλλαγές στη δομή του κρατικού μισθολογίου (κλίμακες) και ήδη έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση με τις συντεχνίες.

Το ΔΝΤ πιθανότατα θα προτείνει τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Επίσης, θα δώσει έμφαση στη μείωση του δημόσιου χρέους και στη διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων ως μέτρο προστασίας έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Οι περσινές συστάσεις, πάντως, δεν έχουν υλοποιηθεί. Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του 2024 τόνιζε τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της συνεχιζόμενης διαφοροποίησης του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου. Ζήτησε περαιτέρω δικαστικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και τον εξορθολογισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στο πλάνο των μεταρρυθμίσεων συμπεριέλαβε τη σύσταση ενιαίας εποπτικής πλαίσιο για τις διοικητικές υπηρεσίες και περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών εφαρμογής της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος (συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των ακινήτων) που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων, των κινδύνων φήμης και των κανονιστικών κινδύνων.