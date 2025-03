Θέλουν να γίνουν πλούσιοι γρήγορα οι νέοι

Οι τάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη νεολαία για τα χρηματοοικονομικά

Στις τάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη νεολαία για τα χρηματοοικονομικά, αναφέρθηκε ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης.

Μιλώντας την Πέμπτη στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου «Financial Literacy for the Youth: Preparing the Next Generation», ο κ. Μιλιδώνης αναφερόμενος στην εμπειρία του με φοιτητές, σημείωσε ότι έχουν γνήσιο ενδιαφέρον να μάθουν για τη διαχείριση χρημάτων αλλά και προκαταλήψεις από προηγούμενες γενιές, οι οποίες «ευτυχώς, πολλές από αυτές αλλάζουν καθ’ οδόν», υπέδειξε.

Σημείωσε ακόμη ότι «έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το μελλοντικό τους σπίτι. Οι περισσότεροι περιμένουν ότι μπορούν να αγοράσουν σπίτι (όχι διαμέρισμα). Αλλά εκπλήσσονται όταν ακούν ότι χρειάζονται τουλάχιστον προκαταβολή 20%. Ένα στεγαστικό δάνειο για 25 χρόνια σημαίνει ότι η ονομαστική αξία των τόκων είναι περίπου όσο η ονομαστική αξία του σπιτιού».

Ο κ. Μιλιδώνης έφερε ως παράδειγμα ένα στεγαστικό δάνειο €300.000 για 25 χρόνια που συνεπάγεται συνολικές πληρωμές περίπου €600.000 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. «Η μηνιαία πληρωμή για τα παραπάνω είναι περίπου €1700. Οι αρχικοί μισθοί είναι περίπου €1200», είπε.

Επενδύσεις

Όσον αφορά τις επενδύσεις, ο κ. Μιλιδώνης ανέφερε ότι οι νέοι εστιάζουν κυρίως στην απόδοση και όχι στον κίνδυνο. «Τείνουν να αγνοούν τη διαφοροποίηση. Γνωρίζουν για τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα και …κρυπτονομίσματα. Τείνουν να αγνοούν τις επενδύσεις σε χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές, κ.λπ. Η στάση «γίνε πλούσιος γρήγορα» είναι κοινή», είπε χαρακτηριστικά.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, περίπου 300 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι εγγεγραμμένοι ετησίως στο μάθημα Personal Finance.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, περίπου 1000 μαθητές ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι εγγεγραμμένοι σε μάθημα ή εργαστήριο προσωπικών οικονομικών.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του ο κ. Μιλιδώνης έκανε αναφορά στην προσαρμογή περιεχομένου χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και στην εκστρατεία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.