Δράσεις για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στους νέους

Με αφορμή τη Διεθνή Εβδομάδα Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης (Global Money Week), η Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση σειράς δράσεων και εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στους νέους και την ευρύτερη κοινωνία.

Η ΚΕΧΑΠ, ως ο επίσημος εθνικός φορέας χάραξης στρατηγικής και προώθησης της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Κύπρο που δραστηριοποιείται από τον Ιούνιο του 2024 υπό την προεδρία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχει ως αποστολή την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών —ιδιαίτερα των νέων — να λαμβάνουν υπεύθυνες, ενημερωμένες και ορθολογιστικές οικονομικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, και με πλήρη επίγνωση της σημασίας της πρόληψης και προετοιμασίας για ένα απαιτητικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οργανώνει για πρώτη φορά στην Κύπρο τόσο ευρεία και πολυδιάστατη σειρά δράσεων.

Εκδηλώσεις

Διεθνές Συνέδριο: «Financial Literacy for the Youth: Preparing the Next Generation»

Το Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/3 με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα είναι και ο βασικός ομιλητής. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της ανάγκης ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής παιδείας από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής των πολιτών. Στο συνέδριο συμμετέχουν επίσης τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΚΕΧΑΠ, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και διεθνείς καλές πρακτικές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο από το κανάλι της ΚΤΚ στο YouTube.

Θεματικά Εργαστήρια

1. Παρουσίαση και εργαστήριο για Δημοσιογράφους

Θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την Πέμπτη 13/3 και θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του ΟΟΣΑ για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει παρουσίαση και συζήτηση για την ορθή και υπεύθυνη κάλυψη θεμάτων χρηματοοικονομικής παιδείας από τα ΜΜΕ.

2. Εργαστήριο για Πανεπιστημιακούς και Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη 13/3 με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών για την ενσωμάτωση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών.

3. Διάλογος με Φορείς και Συνεργάτες της ΚΕΧΑΠ

Θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Παρασκευή 14/3 με τη συμμετοχή συνεργατών της ΚΕΧΑΠ και εκπροσώπων Δημοτικών Αρχών. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ανάδειξη των κοινών προκλήσεων και ευκαιριών για την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα Εργαστήρια Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης

Το απόγευμα της Παρασκευής 14/3 θα πραγματοποιηθούν σε Λευκωσία και Λεμεσό τρία παράλληλα εργαστήρια που θα απευθύνονται σε φοιτητές, μαθητές και φορείς νεολαίας.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα εργαστήρια συμμετέχουν Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΚΕΧΑΠ, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση ουσιαστικού διαλόγου και στη μεταφορά καλών πρακτικών.

Η ΚΕΧΑΠ θεωρεί ότι η προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα στη χώρα, ιδίως σε μια εποχή όπου οι οικονομικές προκλήσεις και ευκαιρίες είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες. Μέσα από τις παραπάνω δράσεις, επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τους νέους, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους γονείς, τους δημοσιογράφους και την πολιτεία στον κοινό στόχο: μια κοινωνία με γνώσεις, δεξιότητες και υπεύθυνη οικονομική συμπεριφορά.

Τον συντονισμό των δράσεων έχει αναλάβει η Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης της ΚΕΧΑΠ, η οποία εδρεύει Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σχετικά με την ΚΕΧΑΠ

Η Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας είναι μια εθνική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διάδοση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Συστάθηκε για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και την Χρηματοοικονομική Παιδεία και έχει ως ένα εκ των βασικών της σκοπών την ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων και προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και συμπεριφορών στην Κύπρο.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΧΑΠ

Η ΚΕΧΑΠ λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από:

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Πρόεδρο

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Αναπληρωτή Έφορο Ασφαλίσεων

Έφορο Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΚΕΧΑΠ