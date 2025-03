Χριστοδουλίδης: Δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα

Μια υγιής και ακμάζουσα επιχειρηματική κοινότητα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας

Βασικό μέλημα της δικής μας διακυβέρνησης είναι η δημιουργία των απαραίτητων εκείνων συνθηκών που θα διευκολύνουν και θα ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στο φιλανθρωπικό Gala Dinner του ΕΒΕ Πάφου το βράδυ της Παρασκευής.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η πολιτική φιλοσοφία και η όλη προσέγγισή της διακυβέρνησης εδράζεται στην έντονη πεποίθηση ότι μια υγιής και ακμάζουσα επιχειρηματική κοινότητα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Εξάλλου, όπως είπε, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η καινοτομία και η ενίσχυση της εξωστρέφειας τόσο της Πολιτείας όσο και των επιχειρήσεων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δημιουργία νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ειδικότερα για τη νέα γενικά του τόπου μας, την αύξηση των εξαγωγών, την παραγωγή καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων και την προσφορά διεθνώς υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Βασικό μέλημα, λοιπόν, της διακυβέρνησης μας είναι η δημιουργία των απαραίτητων εκείνων συνθηκών που θα διευκολύνουν και θα ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρώτη και βασική προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση, είναι, όπως είπε, η δημιουργία ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ανθεκτικού στις όποιες προκλήσεις, κατά κύριο λόγο εξωτερικές προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη την οικονομία μας, που αναπόφευκτα προκύπτουν συνεχώς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, συνεχείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και, φυσικά, έναν σταθερό χρηματοπιστωτικό τομέα και ισχυρές μεταρρυθμίσεις, είπε.

Και ακριβώς συνέχισε, «αυτός είναι ο δρόμος που πορευόμαστε από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας» εκφράζοντας την ικανοποίηση του που η υπεύθυνη τους προσέγγιση φέρνει αποτελέσματα και η χώρα μας διανύει μια αξιοσημείωτη οικονομική πορεία.

Στοιχεία οικονομίας

Επιπρόσθετα επεσήμανε πως το 2024 προβλέπεται να επιτύχουμε τον τρίτο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, 3.4% του ΑΕΠ. Η δημοσιονομική μας θέση είναι επίσης ισχυρή, με πλεόνασμα το 2024 που υπερβαίνει το 4%, ενώ την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος περιορίστηκε σε επίπεδα κάτω από το 66% του ΑΕΠ, με στόχο που θα τον πετύχουμε, να το μειώσουμε κάτω από το 60% του ΑΕΠ μέχρι το 2026, συμπλήρωσε. Επίσης, μόλις χτες συνέχισε, επιτεύχθηκε ο στόχος για την διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης με τη μείωση της ανεργίας στο 4.9%, που αποτελεί το πιο χαμηλό ποσοστό ανεργίας που έχει καταγραφεί από το 2008.

Ψήφος εμπιστοσύνης της οικονομικής και υπεύθυνη μας πολιτικής, αποτελούν και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης, με πιο πρόσφατες από τους οίκους Fitch και Moody’s, που κατατάσσουν πλέον τη χώρα μας μετά από 13 χρόνια στην κατηγορία Α είπε ο ΠτΔ.

Οι εν λόγω εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστούμε δύο γεγονότα, πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεμους, στην Ουκρανία και στη γειτονιά μας, και δεύτερο, στο γεγονός ότι ισχυρές οικονομίες της ΕΕ βρίσκονται σε καθεστώς εποπτείας.

Αυτή η ανοδική πορεία της οικονομίας και οι συνεχείς αναβαθμίσεις - για να απαντήσω σε κάποιους που λένε ότι απλώς ευημερούν οι αριθμοί, κάτι που σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ισχύει- μεταφράζονται σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα, απτά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το σύνολο του κυπριακού λαού, όπως σημείωσε, προσέλκυση υψηλής ποιότητας επενδύσεων που δημιουργούν νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τη νεότερη γενιά.

Χαμηλότερα επιτόκια, καθώς οι χώρες με ισχυρές πιστοληπτικές αξιολογήσεις τείνουν να απολαμβάνουν πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού, βελτιωμένη οικονομική σταθερότητα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και βελτιωμένους μισθούς, και φυσικά, δυνατότητα στο Κράτος να ασκεί κοινωνική πολιτική και να επενδύει σε τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας, στον Ψηφιακό μετασχηματισμό και, γενικότερα, σε όλους τους τομείς που απασχολούν το σύνολο του κυπριακού λαού, συνέχισε.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είπε ο Πρόεδρος την Τετάρτη, μετά από 23 χρόνια, παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εισηγήσεων για την ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση της χώρας μας. Μια σημαντική μεταρρύθμιση πολιτικής, «οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, σε μια Κύπρο που αλλάζει, το βλέπουμε καθημερινά, που διασφαλίζει τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, που περιορίζει τις κοινωνικές ανισότητες και που ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή».

Ένα φορολογικό σύστημα συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, πιο αποτελεσματικό, πιο δίκαιο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες, το οποίο αντικατοπτρίζει στην πράξη, την πολιτική μας ιδεολογία, αυτή του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, αλλά και το αποτύπωμα της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στις πολιτικές μας.

Εξάλλου, η φορολογική πολιτική δεν είναι μια ουδέτερη τεχνική διαδικασία, αλλά μια πολιτική απόφαση της Κυβέρνησής μας σημείωσε, «που αντανακλά τη δική μας πεποίθηση για την ανάγκη κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης». Στόχος μας είναι, όπως είπε, η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, η προσέλκυση παραγωγικών και ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η καταπολέμηση της παραοικονομίας που ξεπερνά το 20% στην Κύπρο και, πάνω απ’ όλα, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας προσέγγισης τόνισε, βρίσκεται η Μεσαία Τάξη, που διαχρονικά είναι η ραχοκοκαλιά της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις, αναλόγως της οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, είπε ο ΠτΔ αντιμετωπίζουμε διαχρονικές προκλήσεις στο στεγαστικό, υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες για τους νέους μας, όπως, επίσης, και η υπογεννητικότητα.

Κυπριακές επιχειρήσεις

Σε σχέση τώρα με τις κυπριακές επιχειρήσεις, που ένας βασικός τους στόχος ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως μέσα από τη μεταρρύθμιση είναι να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και για αυτό καταργούνε πλήρως τη λογιζόμενη διανομή μερισμάτων και μειώνουμε σημαντικά τον φόρο παρακράτησης στη διανομή πραγματικών μερισμάτων από το 17% στο 5%.

Η δίκαιη επιβάρυνση, η αποτελεσματικότερη φορολογική αντιμετώπιση των κερδών, με παράλληλη αύξηση του εταιρικού φόρου από 10,5 στο 15%, αποδεικνύουν τη βούλησή μας να ενισχύσουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας, συμπλήρωσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε μεταξύ άλλων πως προχωρούν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της πύλης gov.cy, στην ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών για την υποβολή αιτήσεων, στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και την εκπαίδευση των εργαζομένων. Μέσα στο 2025 προχωρούμε συνέχισε, με την εισαγωγή 60 νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν και τις δικές σας δραστηριότητες.

Ένα άλλο θέμα που αποτελεί χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και το αναγνωρίζουμε, είναι η αδειοδότηση της ανάπτυξης είπε ο κ. Χριστοδουλίδης προσθέτοντας πως το έτος που μας πέρασε, υλοποιήσανε μια σημαντική μεταρρύθμιση για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, εφαρμόζοντας την ταχεία αδειοδότηση για πολεοδομικές και άδειες οικοδομής εντός 40 ημερών για μέχρι δύο οικιστικές μονάδες. Αυτές οι αλλαγές ήταν μόνο η αρχή. Προχωρούμε με την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, επεκτείνοντας το σύστημα ταχείας αδειοδότησης και σε μεγαλύτερα έργα, όπως πολυκατοικίες έως 20 διαμερισμάτων ή συγκροτήματα έως 12 κατοικιών, συμπλήρωσε. Ακολούθως αναφέρθηκε σε δύο κύριες προκλήσεις του επιχειρείν – στο κόστος της ενέργειας και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Σε σχέση με τη μείωση του κόστους της ενέργειας, στηρίξανε τις επιχειρήσεις με σχέδια και κίνητρα που αφορούν την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξέφρασε ικανοποίηση για τη μεγάλη ανταπόκριση . Παράλληλα, μόλις πριν λίγες βδομάδες, ανακοινώσανε, όπως είπε, το πρώτο σχέδιο αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αξιοποιώντας στο μέγιστο την ηλιοφάνεια της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται και η σταθερότητα του δικτύου και αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ, ενώ το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού το 2025, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι είπε ο κ. Χριστοδουλίδης τη σοβαρότητα και τη σημαντικότητα της εξεύρεσης του κατάλληλου εργατικού δυναμικού, για αυτό τον λόγο την προηγούμενη βδομάδα και μετά από διαβούλευση και με τους ξενοδόχους προχωρήσανε στην αναθεώρηση της στρατηγικής για την απασχόληση αλλοδαπών, με στόχο να ανταποκριθούνε στις πραγματικές ανάγκες της της εποχής. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην αύξηση του ποσοστού αποκοπής για την παροχή στέγασης από το 10 στο 25%, αλλά και στη δυνατότητα μετακίνησης εργατικού δυναμικού μεταξύ υποστατικών της ίδιας επιχείρησης.

Ως μέρος της ευρύτερής μας στρατηγικής για αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, ενημέρωσε πως ξεκινούνε μια εκστρατεία για Brain gain για να φέρουνε πίσω στη χώρα μας Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό, μέσα από συγκεκριμένα φορολογικά και άλλα κίνητρα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο στις 21 Μαΐου θα είμαι στο Λονδίνο ακριβώς για την πρώτη επαφή με νέους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Πάφος, τουριστικός προορισμός με ιδιαίτερη δυναμική

Η Πάφος μας, ένας τόπος με μακραίωνη Ιστορία, έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν προορισμό με ιδιαίτερη δυναμική και εξέφρασε την περηφάνεια του που η επαρχία της Πάφου καταφέρνει να αξιοποιεί στο έπακρο τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και διαχρονικά να συνεισφέρει πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της χώρας μας, προσελκύοντας εδώ και χρόνια ένα μερίδιο γύρω στο 33% των συνολικών ετήσιων τουριστικών αφίξεων.

Ένα ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό,όπως είπε, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο τουρισμός κατέγραψε το 2024, παρά τις προκλήσεις, ιστορικά ρεκόρ, έχοντας πέραν των τεσσάρων εκατομμυρίων τουριστών, ενώ την ίδια στιγμή τα έσοδα για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Εξέφρασε ακόμη την ικανοποίηση του που οι προβλέψεις για το 2025 είναι ακόμη καλύτερες για τον τουρισμό μας και μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Πάφου, η Κυβέρνηση έδωσε από την αρχή προτεραιότητα στο στρατηγικής σημασίας έργο της Μαρίνας Πάφου. To έργο, το οποίο θα αποτελέσει στολίδι για την επαρχία μας αλλά και θα συμβάλει τα μέγιστα στην περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξή της. Ο ΠτΔ διαβεβαίωσε ότι θα προκηρυχθεί εντός του 2025.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και σε άλλα τρία έργα ιδιαίτερης σημασίας για την Επαρχία Πάφου.

Πρώτον είπε, « ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ένα έργο που θα αποτελέσει χωρίς καμιά αμφιβολία ορόσημο στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Προχωρούμε στην υλοποίηση και των δύο φάσεων του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, με την ολιστική λύση για 4 λωρίδες κυκλοφορίας, με κόστος 320 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα περιληφθεί σε αυτόν η σύνδεση στη Μεσόγη και η είσοδος-έξοδος στη Μαραθούντα».

Δεύτερον συνέχισε, « ο δρόμος αεροδρομίου Πάφου μέσω Έζουσας. Γνωρίζω τις διαχρονικές προσπάθειες τόσο του ΕΒΕ όσο και των οργανωμένων συνόλων προς επίλυση αυτού του χρόνιου ζητήματος. Ως Κυβέρνηση επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένη λύση για την προτεινόμενη όδευση, έτσι ώστε να διασφαλίζονται όλες οι δυνατές συνέργειες και, ναι, μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος την ίδια στιγμή».

Τρίτον, αναφορικά με ένα διαχρονικό αίτημα για στέγαση του ΕΒΕ Πάφου για το οποίο ενημερώθηκε πρόσφατα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι η αρμόδια επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την παραχώρηση του κτηρίου του πρώην Ελληνικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου. Πρόσθεσε επίσης πως το Επιμελητήριο θα συστεγάζεται με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο ΠτΔ σημείωσε πως η συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Μαζί, μακριά από λαϊκισμούς και επικοινωνιακές προσεγγίσεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις έχουμε ενώπιον μας, συμπλήρωσε.

Είπε ακόμη πως «η επιχειρηματική κοινότητα στη χώρα μας, για την οποία είμαστε περήφανοι, διαδραματίζει, αναμφίβολα, πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων μας και του Οράματός μας για την Κύπρο, όπως περιγράφεται και στο Κοινωνικό μας Συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό».

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε, ότι η Κυβέρνησή έχει την πολιτική βούληση, την αποφασιστικότητα, ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό για το πού θέλουνε να πάρουνε τη χώρα μας, και σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο των προσπαθειών τους είναι η αποφασιστικότητά τους να στηρίξουμε ουσιαστικά την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Έχοντας ως δεδομένη τη δική σας συνεργασία και στήριξη, είμαι σίγουρος δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους, συμπλήρωσε.

Επίσης, ανακοίνωσε την προσφορά ακόμη 50 χιλιάδες ευρώ για το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, επιπρόσθετα των 144 χιλιάδων ευρώ της χορηγίας.

Ο ΠτΔ είπε ακόμη πως είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχει μαζί με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εμπορίου, Εργασίας και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τέσσερεις στενούς του συνεργάτες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αποψινή εκδήλωση δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν με την καινοτομία, τη δυναμική και την προσφορά τους στην οικονομία, αλλά έχει και σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, αφού τα έσοδα θα διατεθούν σε ιδρύματα και οργανισμούς που επιτελούν αξιόλογο έργο, αποδεικνύοντας έτσι και στην πράξη πως η επιχειρηματικότητα συμβαδίζει απόλυτα και με την κοινωνική ευθύνη, κατέληξε.

Βραβεία

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου, μεταξύ άλλων τιμήθηκαν οι πρωτοπόροι της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην Επαρχία, Οργανισμοί που έχουν συμβάλει στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενη Εμπορική Επιχείρηση που εφαρμόζει τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας και εμπορική επιχείρηση που έχει καταφέρει να κατακυρώσει τα δύο πρώτα προϊόντα Κυπριακής ονομασίας που έχουν καταχωρηθεί στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ µε δημοσίευση του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Βραβείο Πρωτοπόροι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση δόθηκε στο ΛΙΑΣΙΔΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Ελληνικό) / Ευθύβουλος Λιασίδης(Μέλος της Οικογένειας των Ιδρυτών Λιασιδείου Εμπορικού Λυκείου Πάφου). Στο Πρώτο Ξενόγλωσσο Εκπαιδευτήριο: The International School of Paphos / Θεόδωρος Αριστοδήμου(Πρόεδρος ΔΣ The International School of Paphos) και στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο Νεάπολις / Γιώργος Λεπτός(Πρόεδρος Δ Σ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος). Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον ΠτΔ και τα διπλώματα από τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ Γιώργο Μάη.

Βραβείο Τουρισμός απονεμήθηκε σε οργανισμούς που έχουν συμβάλει στην αύξηση του εισερχόμενου Τουρισμού όπως στην Hermes Airports/ Eleni Kaloyirou CEO, Ryanair Ltd,-EASY JET, TUI Group , -Jet2 / Mr.Jacob Bafaloukos GM - Airport Operations Greece/Turkey/Cyprus/Bulgaria και στην British Airways P.L.C / Mr Christos Christopoulos, (General Manager Cyprus of Swissport). Το βραβείο στην Hermes Airport απονεμήθηκε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη και το δίπλωμα από τον αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ και πρόεδρο του ΤΕΠΑΚ Κώστα Γαλαταριώτη. Τα βραβεία της JET2 και της British Airways δόθηκαν από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου και τα διπλώματα από τον αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ και πρόεδρο του ΤΕΠΑΚ Κώστα Γαλαταριώτη. Επίσης βραβεύτηκαν η Ryanair Ltd και η Tui Group .

Το βραβείο πλέον ραγδαία Αναπτυσσόμενη Εμπορική Επιχείρηση που εφαρμόζει της αρχές της συνεχούς βελτίωσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας εξασφάλισε το Κέντρο Διανομής Φαρμάκω Πάφου (ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ) / Χαράλαμπος Ηρακλέους(Πρόεδρος Ενωμένων Φαρμακείων- Μέλος ΔΣ ΚΕ.ΔΙ.ΦΑ.Π). Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Υπουργό Εμπορίου Γιώργο Παπαναστασίου και το δίπλωμα από τον αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ Ανδρέα Δημητριάδη.

Τέλος το βραβείο στην εταιρεία που πρώτη καταχώρησε προϊόντα κυπριακής ονομασίας που έχουν καταχωρηθεί στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ με δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΚ) 1485/2007 και 180/2012 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισε το Aphrodite Delights LTD /Γιώργος Γαβριήλ (Διευθυντής Aphrodite Delights Ltd). Τα βραβεία δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου και το δίπλωμα από τον πρόεδρο της ΕΤΑΠ Κυριάκο Δρουσιώτη. Όπως αναφέρθηκε τα καθαρά έσοδα από το εορταστικό δείπνο θα διατεθούν για στήριξη σε Ιδρύματα και Οργανισμούς που επιτελούν φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο.

Πηγή: ΚΥΠΕ