Κέρδη €508 εκατ. και αύξηση διανομής μερίσματος ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Αναθεωρημένοι Χρηματοοικονομικοί Στόχοι

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €508 εκατ., αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων €107 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2024, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το προτεινόμενο ποσοστό διανομής μερίσματος για το 2024 ανέρχεται στο 50% , το οποίο αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €211 εκατ. και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €30 εκατ. ενώ αναβάθμισε την πολιτική διανομής, αυξάνοντας το ποσοστό διανομής σε 50-70%.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε €1.14, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση και η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ύψους €5.775 στις 31 Δεκεμβρίου 2024, αυξημένη κατά 17% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €822 εκατ., σε σύγκριση με €792 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και των δανείων καθώς και στην υψηλότερη ρευστότητα, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την χαμηλή αύξηση στο κόστος των καταθέσεων και στο κόστος χρηματοδότησης καθώς και από το κόστος που προκύπτει από τις ενέργειες αντιστάθμισης (hedging).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 3.53% (σε σύγκριση με 3.41% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023), αυξημένο κατά 12 μ.β. σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενο κυρίως από τα υψηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €272 εκατ. (σε σύγκριση με €300 εκατ. για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 9% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €177 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/ (ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €36 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €46 εκατ., καθαρή ζημιά από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €1 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €14 εκατ. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες καθώς και στη καθαρή ζημιά από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €177 εκατ., σε σύγκριση με €181 εκατ. το προηγούμενο έτος, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως της μείωσης στις αμοιβές από υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/ (ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €36 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους περίπου €27 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους περίπου €9 εκατ. Η μείωση σε ετήσια βάση αφορά κυρίως τη μείωση στα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (FX swaps).

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €46 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με €54 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειώθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση, λόγω της αρνητικής εμπειρίας απαιτήσεων στον γενικό κλάδο ασφάλισης που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν κατά το 2024 καθώς και από την επαναβαθμονόμηση των ασφαλιστικών μοντέλων του κλάδου ζωής.

Οι καθαρές (ζημιές)/ κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε ζημιά ύψους €1 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητα ύψους περίπου €1.2 εκατ., και καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους περίπου €2.4 εκατ.), σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €10 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα κέρδη ΔΔΑ δύναται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €1,094 εκατ. (σε σύγκριση με €1,092 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση). Τα συνολικά έσοδα για το δ’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €266 εκατ., σε σύγκριση με €279 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2024, μειωμένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση.

Αύξηση 6% στα έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €406 εκατ. (σε σύγκριση με €384 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 50% αφορά το κόστος προσωπικού (€203 εκατ.), 40% αφορά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (€164 εκατ.) και 10% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€39 εκατ.).

Η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος προσωπικού και στα υψηλότερα λοιπά λειτουργικά έξοδα. Τα συνολικά έξοδα για το δ΄ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €114 εκατ. (σε σύγκριση με €106 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των υψηλότερων λειτουργικών εξόδων και του υψηλότερου ειδικού φόρου επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές .

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε €367 εκατ. (σε σύγκριση με €341 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση), λόγω του υψηλότερου κόστους προσωπικού και των υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εξόδων. Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το δ’ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε €101 εκατ., σε σύγκριση με €99 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2024, αυξημένο κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, λόγω κυρίως των υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά το δ’ τρίμηνο 2024, επηρεασμένα από την εποχικότητα.

Το κόστος προσωπικού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε €203 εκατ. (σε σύγκριση με €192 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση).

Μειωμένες οι πιστωτικές ζημιές δανείων

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €30 εκατ., σε σύγκριση με €63 εκατ. για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένες κατά 52% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχείς ισχυρές επιδόσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου και το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίες εν μέρη αντισταθμίστηκαν από τις χρεώσεις που προέκυψαν από τη βαθμονόμηση των μοντέλων ΔΠΧΑ 9.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 30 μ.β., σε σύγκριση με χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 62 μ.β. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (μειωμένη κατά 32 μ.β. σε ετήσια βάση), καθώς κατά το προηγούμενο έτος αναγνωρίστηκαν αυξημένες πιστωτικές ζημιές δανείων σε συγκεκριμένους πελάτες με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν πως δεν ήταν πιθανό να εκπληρώσουν πλήρως τις πιστωτικές τους υποχρεώσεις (‘UTPs’). Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το δ’ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 32 μ.β., σε σύγκριση με χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 26 μ.β. για το γ’ τρίμηνο 2024, αυξημένη κατά 6 μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €19 εκατ., ή 7% κατά το δ’ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με καθαρή μείωση ΜΕΔ ύψους €20 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2024, σε €255 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (σε σύγκριση με €274 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023).

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 2.5% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 2.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με 3.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οικονομικά μεγέθη

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €20,519 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (σε σύγκριση με €19,989 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €19,337 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023), αυξημένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 6% από την αρχή του έτους. Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η καταθετική βάση είναι ως επί το πλείστο λιανική και 55% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,374 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με €10,277 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €10,070 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 3% από την αρχή του έτους.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε €2,4 δισ., επίπεδα ρεκόρ, αυξημένος κατά 20% σε ετήσια βάση, και προέρχεται κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.

Από θέση ισχύος το 2025

«Ξεκινήσαμε το 2025 από θέση ισχύος, καθώς πετύχαμε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα το 2024 και δημιουργήσαμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20% για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Αυτή η επίδοση αποτελεί απόδειξη της ισχυρής κεφαλαιακής μας θέσης και ρευστότητας, της υγιούς ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου. Ως αποτέλεσμα, καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €508 εκατ., αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με το 2023, και ξεπεράσαμε όλους τους οικονομικούς στόχους που θέσαμε για το 2024, επιταχύνοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους», αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

«Σύμφωνα με τη συνεχή και αμετάκλητη δέσμευση μας για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους μας, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας και σήμερα προτείνουμε ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) ύψους 50%, που αποτελεί το ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας για το 2024. Η διανομή αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €211 εκατ. και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €30 εκατ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό (‘payout ratio’) όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, η διανομή για το 2024 ισοδυναμεί με διψήφια απόδοση μερίσματος, μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης για το 2024. Η συνολική διανομή στους μετόχους μας από την κερδοφορία του 2022-2024 ανέρχεται σε €400 εκατ. που ισοδυναμεί με 24% της κεφαλαιοποίησης μας, ξεπερνώντας το στόχο που θέσαμε τον Ιούνιο 2023 κατά την Παρουσίαση Ενημέρωσης Επενδυτών, τόσο σε μέγεθος όσο και σε χρονικό διάστημα», τόνισε.

Προσθέτει ότι καθώς μεταβαίνουμε σε ένα περιβάλλον ομαλοποιημένων επιτοκίων γύρω στο 2%, ο στόχος για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (υπολογισμένος σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%) σε επίπεδα high-teens και ο στόχος για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδα mid-teens παραμένουν για το 2025.

Οι προτεραιότητες θα επικεντρωθούν στη συνετή διαχείριση των κεφαλαίων, στην προώθηση νέων πρωτοβουλιών ανάπτυξης του δανειακού χαρτοφυλακίου, στη διαφοροποίηση των μη επιτοκιακών εσόδων και στη πειθαρχημένη διαχείριση εξόδων, επανεπενδύοντας παράλληλα στις δραστηριότητες και διασφαλίζοντας την ισχυρή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

«Αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνέχισης δημιουργίας ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας και ως εκ τούτου αναβαθμίζουμε σήμερα την πολιτική διανομής μας, αυξάνοντας το ποσοστό διανομής σε 50-70%. Επιπρόσθετα, θα εξετάσουμε την εισαγωγή ενδιάμεσων μερισμάτων. Καθώς ξεκινούμε τη χρονιά, έχουμε όλα τα εφόδια να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας πορεία, ώστε να παραμείνουμε ένας οργανισμός με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και υψηλή κερδοφορία, διατηρώντας την απαράμιλλη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας», υπογραμμίζει.