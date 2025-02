Δημιουργία Επιτροπής Βιωσιμότητας από την Κεντρική Τράπεζα

Για αντιμετώπιση του κλιματικού κινδύνου

Το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αποφάσισε τη δημιουργία Επιτροπής Βιωσιμότητας, σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, στους όρους της οποίας περιλαμβάνεται η συμβολή και υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου στη διαδικασία καθορισμού και αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιωσιμότητας και η συμβολή της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στον στόχο καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της σημερινής εποχής το οποίο επηρεάζει την κοινωνία, την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Την Επιτροπή Βιωσιμότητας υποστηρίζει η Ομάδα Βιωσιμότητας, που έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί, και η οποία συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, με σκοπό την περαιτέρω ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στο έργο που επιτελείται, όπως υπαγορεύεται από τη Στρατηγική Βιωσιμότητας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη Στρατηγική της για τη Βιωσιμότητα και στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η οποία ευθυγραμμίζεται με αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, για το σκοπό αυτό, υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραμμές του NGFS (Network for Greening the Financial System). Το NGFS είναι ένα δίκτυο 114 κεντρικών τραπεζών και αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της κλιμάκωσης της πράσινης χρηματοδότησης και στην ανάπτυξη συστάσεων σχετικά με τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην κλιματική αλλαγή.