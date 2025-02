Επικυρώθηκε πρόστιμο €3 εκατ. σε εταιρείες για απορρυπαντικά πλυντηρίου

Η ΕΠΑ απέρριψε την προσφυγή των εταιρειών HENKEL AG & CO KGaA και GPM HENKEL Ltd

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι στις 21 Ιανουαρίου 2025 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε την προσφυγή των εταιρειών HENKEL AG & CO KGaA και GPM HENKEL Ltd κατά της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 53/2019 και ημερομηνία 4/10/2019, και ως εκ τούτου επικυρώθηκε η υπό αναφορά απόφαση της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή στις 4/10/2019 με ομόφωνη απόφασή της, κατέληξε ότι οι εταιρείες Henkel και Henkel AG & Co. KGaA με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους, ενέργησαν κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ο οποίος είχε τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(Ι)/2014 καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. , εκμεταλλευόμενες καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην σχετική αγορά με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραγωγή ή η διάθεση των σχετικών προϊόντων, ήτοι χονδρική πώληση απορρυπαντικών πλυντηρίου βαρέως τύπου, στην αγορά προς ζημιά των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ΕΠΑ, η παράβαση του νόμου συνίστατο στις ενέργειες της εταιρείας Henkel που στόχευαν στην απομάκρυνση της καταγγέλλουσας εταιρείας K.A.C., καθώς και άλλων εταιρειών που ασχολούνταν με την εισαγωγή των προϊόντων της μέσω του παράλληλου εμπορίου, από τη σχετική αγορά ή/και παρεμπόδιση οποιουδήποτε δυνητικού ανταγωνισμού προερχόμενου από το παράλληλο εμπόριο, και στη διακοπή των παράλληλων εισαγωγών των προϊόντων της από ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών που ασχολούνταν με το παράλληλο εμπόριο και ανταγωνίζονταν την Henkel στη λιανική αγορά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ, στην Henkel AG & Co. KGaA, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον (jointly and severally) με την GPM-Henkel Ltd, ανερχόμενο σε €3.302.000. Επίσης, η Επιτροπή με την απόφασή της υποχρεώνει τις εταιρείες GPM Henkel Ltd και Henkel AG & Co. KGaA να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β’ της ΣΛΕΕ, στο μέλλον.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την εταιρεία Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM Henkel Ltd για παραβάσεις του Νόμου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφασή του ημερομηνίας 21/1/2025 απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των αιτητριών. Οι λόγοι ακύρωσης οι οποίοι προωθήθηκαν από τις αιτήτριες περιελάμβαναν:

- Το ζήτημα της κακής σύνθεσης της Επιτροπής,

- Ισχυρισμό ότι το γεγονός της απόσυρσης της καταγγελίας από την καταγγέλλουσα εταιρεία εξάλειψε το έννομο συμφέρον της, το οποίο σύμφωνα με τη θέση τους πρέπει να ενυπάρχει σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας και δεν υπήρχε κατά το χρόνο εξέτασης της καταγγελίας, ενώ στην ίδια βάση υπήρξε ισχυρισμός για παράνομη χρήση υλικού το οποίο είχε συλλεχθεί χωρίς νομικό έρεισμα.

- Ισχυρισμό ότι υπήρξε καθυστερημένη κοινοποίηση της απόφασης για το θέμα της νομικής ευθύνης,

- Ισχυρισμό ότι υπήρξε παράβαση του Νόμου και των δικαιϊκών αρχών σε σχέση με την αρχή της χωριστής νομικής οντότητας,

- Ισχυρισμό ότι το ένταλμα έρευνας που εξέδωσε η Επιτροπή, υπήρξε παράνομο και συνεπώς το υλικό που είχε συλλεχθεί διαπνέεται επίσης από παρανομία,

- Ισχυρισμό ο οποίος άπτεται της θέσης πως κατά τον ουσιώδη χρόνο εξέτασης της υπόθεσης, η Επιτροπή δεν ήταν ανεξάρτητη και αμερόληπτη, κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 30(2) του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ,

- Ισχυρισμό περί ύπαρξης πλάνης περί το Νόμο και περί τα πράγματα σε σχέση με την κατάληξη της Επιτροπής πως η GPM HENKEL Ltd είχε δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά απορρυπαντικών προϊόντων, ο καθορισμός της οποίας υπήρξε εσφαλμένος και πως υπήρξε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της,

- Ισχυρισμό περί προσβολής του δικαιώματος σε εκδίκαση εντός ευλόγου χρόνου, και ισχυρισμό περί παράβασης της αρχής της αναλογικότητας, υποστηρίζοντας πως η Επιτροπή επέβαλε υπέρογκο και δυσανάλογο διοικητικό πρόστιμο, παραγνωρίζοντας τις παραστάσεις που υπέβαλαν και αγνοώντας τα ελαφρυντικά στοιχεία που προέβαλαν, καθώς και την πρόθεσή τους για ανάληψη δεσμεύσεων.