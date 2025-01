Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Efficient Consumer Response (ECR) Cyprus και UoL

Το ECR Cyprus σκοπεύει στην εφαρμογή καλών πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου

Ο Σύνδεσμος Efficient Consumer Response (ECR) Cyprus, που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ και το University of Limassol (UoL) υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης με σκοπό μια παραγωγική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025 στη Λευκωσία.

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου έγινε στην παρουσία του Προέδρου του ECR Cyprus, κ. Μικέλλη Χρίστου, των μελών του Δ.Σ. του ECR Cyprus της κας. Σοφίας Μιλτιάδου και του κ. Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη, του Πρύτανη του UoL Καθηγητή Θεόδωρου Παναγιώτου, της COO του UoL, κας. Ιωάννας Παναγιώτου και της Διευθύντριας Εκπαίδευσης του UoL, κας. Αναστασία Καψάλη.

Το ECR Cyprus, το οποίο, αποτελεί για όλη την κυπριακή αγορά το Σύνδεσμο σταθμό ο οποίος σκοπεύει στην εφαρμογή καλών πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου, με σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή. Προωθεί και να προάγει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και του Εμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.

Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού αποτελεί μετεξέλιξη του Cyprus International Institute of Management (CIIM) και είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πανεπιστημίων Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα σε τρεις σχολές: τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού λειτουργεί Κέντρο Έρευνας (Research Center), κέντρο κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων (Executive Education Centre), καθώς και τέσσερα άλλα εξειδικευμένα κέντρα. Το κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (ENTICE), που προωθεί τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), το CIIM Bioeconomia Centre που προωθεί την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Πράσινη και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και το CIIM Centre for ESG το οποίο προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης, στρατηγικής και απολογισμού για Βιώσιμη Ανάπτυξη και θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και το Center for DEI (Centre for Diversity, Equity and Inclusion) οποίο ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας στον τομέα του κυπριακού εμπορίου με στόχο την αναβάθμιση του, μέσω της διεξαγωγής ερευνών οι οποίες στόχο θα έχουν την καλύτερη αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού αλλά και των ευκαιριών που προσφέρει η κυπριακή αγορά.

Στα πλαίσια της συνεργασίας, το UoL θα παραχωρήσει υποτροφίες σε στελέχη των εταιρειών-μελών του ECR Cyprus δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και γνώσεων. Με τη σειρά του, το ECR Cyprus θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και απόφοιτους του UoL με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στην αγορά σε πραγματικές συνθήκες.