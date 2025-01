Το Διοικητικό Δικαστήριο επικύρωσε πρόστιμο €3,3 εκατ. που επέβαλε η ΕΠΑ

Aπέρριψε προσφυγή εταιρειών κατά απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε στις 21 Ιανουαρίου απόφαση με την οποία απέρριψε προσφυγή εταιρειών κατά απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), επικυρώνοντας την απόφασή της για επιβολή προστίμου ύψους €3,3 εκ.

Με ομόφωνη απόφασή της ημερομηνίας 4/10/2019 η ΕΠΑ κατέληξε ότι οι εταιρείες Henkel και Henkel AG & Co. KGaA με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους, ενήργησαν κατά παράβαση του νόμου για την Προστασία του Ανταγωνισμού και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), εκμεταλλευόμενες καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην σχετική αγορά με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χονδρική πώληση απορριμματικών πλυντηρίου βαρέως τύπου, στην αγορά προς ζημιά των καταναλωτών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΑ, η παράβαση του νόμου συνίστατο στις ενέργειες της εταιρείας Henkel που στόχευαν στην απομάκρυνση της καταγγέλλουσας εταιρείας K.A.C., καθώς και άλλων εταιρειών που ασχολούνταν με την εισαγωγή των προϊόντων της μέσω του παράλληλου εμπορίου, από τη σχετική αγορά ή/και παρεμπόδιση οποιουδήποτε δυνητικού ανταγωνισμού προερχόμενου από το παράλληλο εμπόριο, και στη διακοπή των παράλληλων εισαγωγών των προϊόντων της από ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών που ασχολούνταν με το παράλληλο εμπόριο και ανταγωνίζονταν την Henkel στη λιανική αγορά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στη Henkel AG & Co. KGaA, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον (jointly and severally) με την GPM-Henkel Ltd, ανερχόμενο σε €3,302,000. Επίσης, η Επιτροπή με την απόφασή της υποχρεωνει τις εταιρείες GPM Henkel Ltd και Henkel AG & Co. KGaA να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη της παράβασης στο μέλλον.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την εταιρεία Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM Henkel Ltd για παραβάσεις του νόμου.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, με την απόφασή του ημερομηνίας 21/1/2025, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των εταιρειών που προσέφυγαν κατά της απόφασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ