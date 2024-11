Η Νατάσα Πηλείδου νέο Μέλος του ΔΣ της AstroBank

Ο διορισμός εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Η AstroBank ανακοίνωσε ότι η κ. Νατάσα Πηλείδου έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από 14 Νοεμβρίου, 2024, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Η κ. Πηλείδου διετέλεσε Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2023, ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως η πρώτη Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διετέλεσε επίσης Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus). Στο παρόν στάδιο είναι Διευθύντρια Συνεδρίων & Εκθέσεων στην ΙΜΗ.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αποκτώντας πτυχίο στη Γαλλική και Ιταλική Φιλολογία, με άριστα. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.